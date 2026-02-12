Besos con una mujer, infidelidad a la China Suárez y escándalo: ¿qué dijo Mauro Icardi del explosivo video viral?

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores
Tras el escándalo por un supuesto video de él siendo infiel a la China Suárez, Mauro Icardi desmintió categóricamente ser el protagonista de las imágenes y apuntó contra el periodismo argentino por "difamar e inventar" información.
Icardi fue tajante al señalar un error en las imágenes: "Se les olvidó que tengo todo el cuello tatuado, pero repiten como loritos por unas visualizaciones", expresó el jugador en un extenso comunicado en sus historias de Instagram.
En su descargo, el futbolista no solo desmintió el escándalo, sino que también cuestionó a los periodistas que hicieron eco de la noticia. El deportista calificó de “decadente” a los medios, como también acusó de "difamar e inventar" en lugar de informar correctamente.
A pesar de las versiones que indicaban una crisis en su relación, Icardi aprovechó el mensaje para reafirmar su vínculo con la China Suárez: “Y para terminar, no desarchivo fotos, quédense más que tranquilos que no tengo nada que recordar de mi pasado cuando mi presente es INCREÍBLE y con la mujer que Amo y quiero estar toda mi vida. Siiii, ella, la que los tiene patas para arriba todos los días hablando y se comen los mocos porque no aciertan ni media noticia”.
Finalmente, el jugador apuntó contra Wanda Nara, asegurando que es ella quien filtra información falsa para nutrir los programas televisivos: "(La China) Sigue brillando con su trabajo y opaca cada estupidez que dicen, o repiten de cierta fuente que ya todos sabemos quién es", concluyó.
Este es el video de la polémica:
🔥El video de Mauro Icardi de fiesta en Turquía y a los besos con otra mujer, mientras la China Suárez está en Argentina. pic.twitter.com/8H5IvihVIh— Paparazzi (@PaparazziRevis) February 11, 2026
