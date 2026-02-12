Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Besos con una mujer, infidelidad a la China Suárez y escándalo: ¿qué dijo Mauro Icardi del explosivo video viral?

Besos con una mujer, infidelidad a la China Suárez y escándalo: ¿qué dijo Mauro Icardi del explosivo video viral?
12 de Febrero de 2026 | 08:20

Escuchar esta nota

Tras el escándalo por un supuesto video de él siendo infiel a la China Suárez, Mauro Icardi desmintió categóricamente ser el protagonista de las imágenes y apuntó contra el periodismo argentino por "difamar e inventar" información. 

Icardi fue tajante al señalar un error en las imágenes: "Se les olvidó que tengo todo el cuello tatuado, pero repiten como loritos por unas visualizaciones", expresó el jugador en un extenso comunicado en sus historias de Instagram.

En su descargo, el futbolista no solo desmintió el escándalo, sino que también cuestionó a los periodistas que hicieron eco de la noticia. El deportista calificó de “decadente” a los medios, como también acusó de "difamar e inventar" en lugar de informar correctamente.

A pesar de las versiones que indicaban una crisis en su relación, Icardi aprovechó el mensaje para reafirmar su vínculo con la China Suárez: “Y para terminar, no desarchivo fotos, quédense más que tranquilos que no tengo nada que recordar de mi pasado cuando mi presente es INCREÍBLE y con la mujer que Amo y quiero estar toda mi vida. Siiii, ella, la que los tiene patas para arriba todos los días hablando y se comen los mocos porque no aciertan ni media noticia”.

Finalmente, el jugador apuntó contra Wanda Nara, asegurando que es ella quien filtra información falsa para nutrir los programas televisivos: "(La China) Sigue brillando con su trabajo y opaca cada estupidez que dicen, o repiten de cierta fuente que ya todos sabemos quién es", concluyó.

Este es el video de la polémica:

