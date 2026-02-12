Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |ENTRE LA MÚSICA, LA ALEGRÍA Y EL COMPROMISO CON EL BARRIO

En La Hermosura el carnaval será solidario

Vecinos organizan dos jornadas de murgas y comparsas para reunir fondos que destinarán a obras y mejoras en el barrio

En La Hermosura el carnaval será solidario

La comparsa “La Hermosura” integrada por los más chicos / EL DIA

12 de Febrero de 2026 | 04:27
Edición impresa

Los vecinos del barrio “La Hermosura” se preparan para celebrar su propio “carnaval solidario” el domingo 15 y el lunes 16. Prometen una fiesta llena de música, color y alegría, que destinará lo recaudado en la cantina a la puesta en valor de la plaza principal y la biblioteca. Estos espacios ofrecen actividades a toda la comunidad y reciben a diario a diversas instituciones que desarrollan allí sus programas y talleres.

La iniciativa surgió en 2019, impulsada por los vecinos que asisten a la biblioteca, como un espacio de encuentro, alegría y celebración comunitaria.

El festejo se organiza en dos jornadas: una dedicada a las murgas y otra al desfile de comparsas. En esta última, el barrio presenta su propia comparsa, integrada por los más chicos.

La particularidad es que los fondos recaudados a través de la “cantina solidaria” se asignan para financiar obras en el lugar.

El objetivo es destinarlo a mejorar el edificio de la biblioteca vecinal, terminar un aula contigua para el dictado de clases y avanzar con la remodelación del playón deportivo, que permitirá realizar actividades artísticas, recreativas y deportivas en condiciones adecuadas. Incluso, los días de lluvia.

“El aula estará destinada al dictado de las cursadas del Plan Fines y a los talleres de la biblioteca. Además, permitirá que los alumnos de la Escuela Secundaria Nº 7 puedan desarrollar sus clases de manera más cómoda, en el marco de una articulación educativa que mantienen desde hace dos años. En el lugar cursan las materias a contraturno -como Construcción de Ciudadanía-, mientras que Educación Física se dicta en la plaza”, explicó Eugenia, integrante de la organización.

El playón deportivo persigue la misma finalidad. “La obra la iniciamos con la donación de los vecinos. El objetivo es que la cancha tenga las medidas reglamentarias para practicar básquet, handball o patín y realizar distintas actividades artísticas y recreativas”, contó Pablo.

En tanto, Eugenia agregó: “El proyecto de este año es terminar el aula antes de marzo y después seguir recaudando para completar el playón”.

EL CRONOGRAMA

La celebración comenzará el domingo 15, desde las 19.30, con un Tablado de Murgas en la plaza del barrio, situada en calle 641 y diagonal 131, donde se presentarán “Conventillo Nacional”, “Murga Prometea”, entre otras.

El lunes 16 tendrá lugar el “Gran Desfile de Comparsas” sobre la colectora de Ruta 11, entre 641 y 642. Participarán “Comparsa La Hermosura”, “Pacto de Negros”, “Alto Batuke” y “Retumba Pisos”.

El evento es libre y gratuito. Habrá feria de emprendedores, espuma y la tradicional Cantina Solidaria a precios populares, cuya recaudación se destinará a los proyectos del barrio.

Para disfrutar en familia se sugiere llevar disfraz, reposera, repelente, toalla, agua para hidratarse y algo para compartir.

 

