Política y Economía |PLANTEO ANTE LA CÁMARA DE CASACIÓN

Cristina Kirchner insiste con tener más visitas y que le saquen la tobillera

12 de Febrero de 2026 | 03:11
La defensa de Cristina Kirchner insistió ayer con su pedido ante la Justicia para que se le quite la tobillera electrónica a la ex presidenta y reclamó también que se revoquen los límites a las visitas y al acceso diario a la terraza en su arresto domiciliario.

La decisión será ahora de la sala IV de Casación integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. Los dos últimos magistrados ya rechazaron por mayoría planteos vinculados a las condiciones de detención de la ex mandataria.

En ese marco, el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Mario Villar dictaminó que los recursos deben ser rechazados. Sostuvo que tienen que seguir vigentes las decisiones del Tribunal Oral Federal 2 sobre el uso de tobillera electrónica y la forma de cumplir la prisión domiciliaria. Pero, como se dijo, la decisión final deberá ser adoptada por la Cámara.

La defensa de Cristina Kirchner, al plantear la insistencia en sus pedidos, remarcó que desde que quedó presa con arresto domiciliario el 17 de junio de 2025, la ex presidenta cumplió con todas las normas que se le impusieron e incluso se gestionaron todos los permisos cuando tuvo que ser internada de urgencia este verano.

Los abogados de la ex presidenta condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, insistieron también para que se dejen sin efecto todos los límites a las visitas, es decir, que no tenga que pedir más permiso cuando quiera recibir gente no incluida en un listado de allegados.

La ex presidenta “dio estricto cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones que le fueron impuestas”, aseguró la defensa. “Jamás se ausentó de su domicilio y siempre utilizó el dispositivo electrónico que le fuera colocado” y “ninguna persona” la visitó “sin contar con una autorización judicial previa”, añadió.

La defensa cuestionó por “arbitraria” la decisión de poner un límite de dos horas por día respecto del uso de la terraza.

