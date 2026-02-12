Bombas molotov, enfrentamientos con la Policía, heridos y detenidos

Reforma laboral: el Gobierno logró la media sanción en el Senado
Reforma laboral: el Gobierno logró la media sanción en el Senado
Un grupo que protestaba contra la reforma laboral arrojó proyectiles a los agentes, que respondieron con gases y balas de goma
La movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), y a la que se sumaron organizaciones de izquierda y kirchneristas opositoras al gobierno de Javier Milei, terminó con escenas de violencia que incluyeron enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes apostados en las inmediaciones del Congreso Nacional, donde se debatió el proyecto de reforma laboral impulsado por la Casa Rosada.
La marcha, que reunió a sindicatos, organizaciones sociales, las dos CTA y agrupaciones políticas frente al Palacio Legislativo, se desarrolló con fuertes cortes de calles y un amplio operativo policial que incluyó la aplicación del llamado “Protocolo Antipiquetes”, lo que derivó en incidentes, corridas y detenciones hasta pasadas las 19.
En ese contexto, las fuerzas de seguridad federales -Policía, Gendarmería y Prefectura- y porteñas intervinieron para contener el avance de los manifestantes y garantizar la libre circulación. No obstante, el tránsito en la zona se vio interrumpido durante varias horas, lo que provocó complicaciones y afectó a quienes debían desplazarse por el centro porteño.
El momento de mayor tensión se registró pasadas las 15:30, cuando algunos grupos que reclamaban contra la reforma empezaron a protagonizar fuertes choques con las fuerzas de seguridad. Un sector de los manifestantes —muchos con el rostro cubierto— empezó a lanzar piedras, palos y otros proyectiles, como bombas molotov y pedazos de baldosas contra la Policía.
Incluso, las cámaras de televisión captaron el instante en el que un grupo de cinco personas arma y arroja bombas molotov desde la vía pública, lo que elevó el nivel de violencia y aceleró la intervención policial.
Una columna de fuego impide el avance de la Policía contra los manifestantes que protestan contra la reforma laboral / AFP
La respuesta de la Gendarmería y de la Policía Federal incluyó el uso de camiones hidrantes, gases lacrimógenos y disparos de balas de goma para dispersar a quienes intentaban avanzar sobre las vallas de seguridad instaladas alrededor del edificio legislativo.
Los manifestantes, escudados en barricadas, retrucaron quemando tachos de basura y lanzando botellas y otros objetos contundentes.
Según testigos y fuentes del Ministerio de Seguridad, el enfrentamiento dejó un saldo provisorio de al menos diez personas heridas (entre policías y manifestantes) y más de medio centenar de demorados y detenidos.
Mientras afuera la capital del país ardía, adentro el Congreso debatía, en medio de reclamos opositores para detener el debate y pedidos por “el cese inmediato de la represión” y la apertura de una mesa de diálogo.
De hecho, organizaciones de derechos humanos denunciaron el uso “desproporcionado” de la fuerza y solicitaron la intervención de la Justicia para garantizar el respeto a la protesta social.
También desde Barrio de Pie denunciaron la “represión y detención de militantes sin ninguna justificación”.
Entre las muchas imágenes que se viralizaron, sobresalió una en la que un agente de la Federal utiliza gas pimienta sobre un grupo de manifestantes que intenta derribar una de las vallas perimetrales. En otro video, se observa a un grupo de personas huyendo de los carros hidrantes y visiblemente afectados por el impacto de los gases.
La calma parecía haberse recuperado hacia las 17, pero pasadas las 19 un puñado de manifestantes volvió a la zona del Congreso para protestar pacíficamente y sin disturbios. Hasta que repentinamente aparecieron unos 200 efectivos policiales que empezaron a atrapar y detener a varias personas. En ese momento apareció el diputado nacional de Fuerza Patria, Juan Grabois, pidiendo por la liberación de los demorados y se generó otro momento de tensión.
El momento en el que un grupo de militantes arma las bombas molotov que luego arrojaron contra la Policía / Captura de TV
Hasta la plena aplicación del protocolo que logró disolver la protesta, la movilización se desarrolló con una fuerte presencia de los gremios y agrupaciones políticas, que se desplegaron a lo largo de toda la Plaza del Congreso.
Además de los gremios de la CGT y la CTA, hubo presencia de municipales bonaerenses, ferroviarios, portuarios, empleados de comercio, bancarios y judiciales, entre otros.
Al reclamo sindical se sumó también la corriente del peronismo que lidera el gobernador, Axel Kicillof, Movimiento Derecho al Futuro (MDF); la agrupación kirchnerista La Cámpora, el Movimiento Evita y otras agrupaciones del PJ.
La protesta coincidió además con la movilización semanal que cada miércoles encabezan grupos de jubilados y que no pocas veces han estado marcadas por incidentes.
