Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |MÁXIMA TENSIÓN FRENTE AL CONGRESO

Bombas molotov, enfrentamientos con la Policía, heridos y detenidos

Un grupo que protestaba contra la reforma laboral arrojó proyectiles a los agentes, que respondieron con gases y balas de goma

Bombas molotov, enfrentamientos con la Policía, heridos y detenidos

Los efectivos federales se valieron de camiones hidrantes para repeler a los grupos más violentos / NA

12 de Febrero de 2026 | 03:21
Edición impresa

La movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), y a la que se sumaron organizaciones de izquierda y kirchneristas opositoras al gobierno de Javier Milei, terminó con escenas de violencia que incluyeron enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes apostados en las inmediaciones del Congreso Nacional, donde se debatió el proyecto de reforma laboral impulsado por la Casa Rosada.

La marcha, que reunió a sindicatos, organizaciones sociales, las dos CTA y agrupaciones políticas frente al Palacio Legislativo, se desarrolló con fuertes cortes de calles y un amplio operativo policial que incluyó la aplicación del llamado “Protocolo Antipiquetes”, lo que derivó en incidentes, corridas y detenciones hasta pasadas las 19.

En ese contexto, las fuerzas de seguridad federales -Policía, Gendarmería y Prefectura- y porteñas intervinieron para contener el avance de los manifestantes y garantizar la libre circulación. No obstante, el tránsito en la zona se vio interrumpido durante varias horas, lo que provocó complicaciones y afectó a quienes debían desplazarse por el centro porteño.

INCIDENTES

El momento de mayor tensión se registró pasadas las 15:30, cuando algunos grupos que reclamaban contra la reforma empezaron a protagonizar fuertes choques con las fuerzas de seguridad. Un sector de los manifestantes —muchos con el rostro cubierto— empezó a lanzar piedras, palos y otros proyectiles, como bombas molotov y pedazos de baldosas contra la Policía.

Incluso, las cámaras de televisión captaron el instante en el que un grupo de cinco personas arma y arroja bombas molotov desde la vía pública, lo que elevó el nivel de violencia y aceleró la intervención policial.

LE PUEDE INTERESAR

Kicillof estuvo en la marcha frente al Congreso

LE PUEDE INTERESAR

$270 millones: el costo de los destrozos para la capital

Una columna de fuego impide el avance de la Policía contra los manifestantes que protestan contra la reforma laboral / AFP

La respuesta de la Gendarmería y de la Policía Federal incluyó el uso de camiones hidrantes, gases lacrimógenos y disparos de balas de goma para dispersar a quienes intentaban avanzar sobre las vallas de seguridad instaladas alrededor del edificio legislativo.

Los manifestantes, escudados en barricadas, retrucaron quemando tachos de basura y lanzando botellas y otros objetos contundentes.

Según testigos y fuentes del Ministerio de Seguridad, el enfrentamiento dejó un saldo provisorio de al menos diez personas heridas (entre policías y manifestantes) y más de medio centenar de demorados y detenidos.

Mientras afuera la capital del país ardía, adentro el Congreso debatía, en medio de reclamos opositores para detener el debate y pedidos por “el cese inmediato de la represión” y la apertura de una mesa de diálogo.

De hecho, organizaciones de derechos humanos denunciaron el uso “desproporcionado” de la fuerza y solicitaron la intervención de la Justicia para garantizar el respeto a la protesta social.

También desde Barrio de Pie denunciaron la “represión y detención de militantes sin ninguna justificación”.

Entre las muchas imágenes que se viralizaron, sobresalió una en la que un agente de la Federal utiliza gas pimienta sobre un grupo de manifestantes que intenta derribar una de las vallas perimetrales. En otro video, se observa a un grupo de personas huyendo de los carros hidrantes y visiblemente afectados por el impacto de los gases.

La calma parecía haberse recuperado hacia las 17, pero pasadas las 19 un puñado de manifestantes volvió a la zona del Congreso para protestar pacíficamente y sin disturbios. Hasta que repentinamente aparecieron unos 200 efectivos policiales que empezaron a atrapar y detener a varias personas. En ese momento apareció el diputado nacional de Fuerza Patria, Juan Grabois, pidiendo por la liberación de los demorados y se generó otro momento de tensión.

El momento en el que un grupo de militantes arma las bombas molotov que luego arrojaron contra la Policía / Captura de TV

Hasta la plena aplicación del protocolo que logró disolver la protesta, la movilización se desarrolló con una fuerte presencia de los gremios y agrupaciones políticas, que se desplegaron a lo largo de toda la Plaza del Congreso.

Además de los gremios de la CGT y la CTA, hubo presencia de municipales bonaerenses, ferroviarios, portuarios, empleados de comercio, bancarios y judiciales, entre otros.

Al reclamo sindical se sumó también la corriente del peronismo que lidera el gobernador, Axel Kicillof, Movimiento Derecho al Futuro (MDF); la agrupación kirchnerista La Cámpora, el Movimiento Evita y otras agrupaciones del PJ.

La protesta coincidió además con la movilización semanal que cada miércoles encabezan grupos de jubilados y que no pocas veces han estado marcadas por incidentes.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

“Los tenemos identificados y van a pagar”
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Las peores sospechas detrás de la muerte de una beba en La Plata y esperan la autopsia

Cetré no va a Boca: la verdadera historia de por qué de golpe se cayó la operación Colombia

El clásico de La Plata y las obligaciones de un partido caliente pero no tanto

Con concesiones a gremios y provincias, el oficialismo busca aprobar la reforma laboral

¡Lo que faltaba! Una mujer denunció que un joven “therian” mordió a su hija

La Plata con calor y amenazada por chaparrones: a qué hora anuncian la llegada de las lluvias

Garibaldi - Sicardi, la vida más allá del Casco Urbano de La Plata

Picante teoría: Facundo Arana, ¿se hace el bueno?
+ Leidas

Reforma laboral: con nuevos cambios, el Senado le dio media sanción al proyecto del Gobierno

La canasta alimentaria platense subió 3,6% de la mano de la naranja

Reforma laboral: el Gobierno logró la media sanción en el Senado

Los números de la suerte del jueves 12 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

Kicillof estuvo en la marcha frente al Congreso

El mensaje en redes de Milei, tras los disturbios

Bombas molotov, enfrentamientos con la Policía, heridos y detenidos

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias
Últimas noticias de Política y Economía

Reforma laboral: el Gobierno logró la media sanción en el Senado

Kicillof estuvo en la marcha frente al Congreso

$270 millones: el costo de los destrozos para la capital

El mensaje en redes de Milei, tras los disturbios
Policiales
Los padres están detenidos: dramático giro por la muerte de la bebé
Así operaba la “Banda del Millón” que tenía su comando en La Plata
Atacan a un estudiante con un destornillador
Se levantó la protesta de policías en Santa Fe
En La Plata hay un “Pedido Ya” de seguridad: otro repartidor asaltado
Deportes
Cuándo se jugará el "partido del morbo": Estudiantes y Rosario se vuelven a cruzar
Gimnasia recupera a Panaro para el clásico y su regreso al once titular es una duda
Cetré entrenó con Estudiantes y se pone a punto para el clásico, pero ¿Boca vuelve a intentar llevárselo?
El platense Tomás Etcheverry venció a Burruchaga y se metió en los cuartos de final del Argentina Open
El Estadio Único de La Plata tendrá un shop, resto bar, museo, nuevo color y más capacidad: los planes de la AFA
Espectáculos
Murió James Van Der Beek, actor recordado por "Dawson's Creek"
Benjamín Vicuña, sobre su relación con la China Suárez: “Ojalá podamos hablar”
El dramático momento de Daniela Celis: “Me imputaron penalmente”
Nancy Pazos se encadenó en el Congreso en rechazo a la reforma laboral
Se supo: el Chino Darín reveló el nombre y el sexo de su bebé, y habló de su "experiencia gloriosa"
Información General
Por qué 1 de cada 4 chicos bonaerenses no alcanzaría el tiempo mínimo de clases
Nancy Pazos se encadenó en el Congreso en rechazo a la reforma laboral
A 206 años de la fundación de la Provincia de Buenos Aires: ¿sabías que La Plata no fue siempre su capital?
Fracasó la juntada therian bonaerense: solo fue un "jabalí"
Retroceso en la prevención: menos preservativos, más sífilis

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla