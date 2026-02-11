Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Ya se debate la Reforma Laboral en el Senado: tras aceptar los cambios clave, ¿el Gobierno tiene los votos para aprobarla?

11 de Febrero de 2026 | 11:32

Escuchar esta nota

Pasadas las 11 comenzó la sesión en la Cámara de Senadores y el oficialismo consiguió el quórum para tratar la Reforma Laboral. En la previa el Gobierno descontaba la conquista de la media sanción tras los cambios implementados en las últimas horas. 

Luego de que la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, anunciara 28 modificaciones al proyecto, en el oficialismo se muestran optimistas por aprobación parcial de la ley que obsesiona al presidente Javier Milei.  “Según los acuerdos de ayer, no debería haber problemas”, sostuvo uno de los alfiles negociadores del Poder Ejecutivo. 

Lo cierto es que para conquistar el respaldo de los bloques aliados, la administración libertaria eliminó el artículo que contemplaba la reducción del Impuesto a las Ganancias y cedió ante el reclamo de la CGT en mantener la caja sindical y el aporte obligatorio a las cámaras empresariales con un tope del 0,5%, entre otros puntos. “Los cambios tuvieron lugar para facilitar la sanción de la ley, pero lo relevante y esencial sigue intacto", planteó un funcionario al corriente de la redacción del articulado. 

Así, la exministra Patricia Bullrich intentará cumplir con su palabra y conquistar la media sanción de la Reforma Laboral en el recinto para que la ley se traslade luego a Diputados. 

Con ese plan, en la administración libertaria resolvieron extender las sesiones extraordinarias al sábado 28 de febrero para cumplir con los plazos y consolidar la sanción de la ley antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias previstas para el 1° de marzo. 

Las modificaciones conquistaron además el respaldo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya vocera, Laura Alonso, hizo expreso su respaldo a través de su cuenta de X. 

Para Bullrich, la reforma laboral es la "más importante de los últimos 50 años"

Tras el escándalo del Indec, la inflación marcó un 2,9% y sigue con el pie en el acelerador

“Veo con optimismo el cambio que se prevé a la legislación laboral. Es el cambio posible que debe dejar en claro quiénes fueron los responsables del fracaso histórico de un modelo viejo, corporativo y agotado”, sostuvo, y agregó: “En la Ciudad, como lo viene manifestando Jorge Macri, estamos listos para acompañar”.

La sesión será supervisada por Milei que hasta entonces mantiene en agenda una serie de audiencias privadas y se espera que permanezca en la Quinta de Olivos. Según se supo, varios representantes del Ejecutivo se harán presentes en los palcos del Congreso de la Nación como ocurrió durante el tratamiento del Presupuesto 2026. 

En esta oportunidad, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, darán asistencia y seguirán desde la Cámara Alta el desenlace de la sesión. También estará presente el equipo negociador compuesto por el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Afuera del Congreso, la Confederación General del Trabajo (CGT), partidos políticos, organizaciones sociales y piqueteras confluirán en una protesta contra el articulado diseñado por los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Luis Caputo (Economía). 

Para Bullrich, la reforma laboral es la "más importante de los últimos 50 años"

En escuelas y facultades de La Plata hay paro docente contra la reforma laboral
