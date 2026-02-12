Actividades: taller digital, clases de free dance, running, carnaval y canto

CONTACTOS Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

TALLER DIGITAL PARA ADULTOS

En la Biblioteca Popular “Alejo Iglesias” de Villa Elisa (6 entre 43 y 44) se dictará este viernes a las 10 un taller de alfabetización digital para adultos mayores. Está orientado a aprender a usar el celular y la computadora, redes sociales y turnos online. Informes: 221 577-9038.

CLASES DE FREE DANCE INFANTIL

En el Club Atlético Abastense (520 y 208) comenzaron las clases de free dance infantil para niños de 6 a 11 años. Se dictan los miércoles y viernes a las 17.30. Más información: 221 481-4336.

RUNNING EN GARIBALDI

El Club Unidos por Garibaldi invita a sumarse al grupo de iniciación al running, orientado a quienes quieran dar sus primeros pasos en esta actividad. El encuentro es el sábado 7 de febrero a las 10 en 22 y 652.

TERCERA EDAD: CARNAVAL

El viernes 20 de febrero, a las 20, en el “Centro de la Tercera Edad, Pétalos de Rosas de Abril”, ubicado en 13 (ex70) y 122 Norte (ex122 bis), Berisso se festejará la “Noche de Carnaval”. Habrá buffet a precios módicos y actuarán Marcelo Gabriel y la comparsa “Ivy Maraey”. La entrada cuesta $ 3.000 para socios y $ 5.000 para no socios. Atención en administración, de lunes a viernes, de 10 a 12. Consulta telefónica: 221 637 3338. Llevar vajilla completa.

CLASES DE CORO

Club Libertad (51, entre 16 y 17) abrió la inscripción para participar del coro Cantares Americanos (miércoles de 19 a 21), que inician en marzo. Informes al 221 418-4632.