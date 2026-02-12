La falta de luminarias y la creciente inseguridad encendieron la alarma entre vecinos de San Carlos, en la zona oeste de La Plata. El problema se concentra en calle 150 entre 45 y 46, en inmediaciones de la feria Paseo 45, donde denuncian que el sector permanece prácticamente a oscuras desde hace meses.

Frentistas aseguran que varias luces del alumbrado público no funcionan y que, a diferencia de otros barrios, allí todavía no se instaló el sistema LED. La situación, advierten, genera un escenario propicio para hechos delictivos y aumenta el temor durante la noche.

“Hace meses que no funcionan las luminarias del barrio, son todas viejas y acá no pusieron el nuevo sistema LED que anunció el municipio. Venimos de varios robos con intentos de entradera en las casas. La zona está muy oscura, en la delegación no te atienden cuando llamás y tampoco en la Municipalidad de La Plata. Queremos las nuevas luminarias LED que se pusieron en muchos barrios, acá son todas viejas, amarillas y casi ya no funcionan, ni iluminan”, relató un vecino enojado de la cuadra afectada.

En tanto, en la imagen que enviaron en exclusiva EL DÍA, se observa una calle con escasa iluminación, con sectores completamente en penumbras y apenas algunas luces aisladas provenientes de viviendas y farolas lejanas de la avenida 44, lo que reduce la visibilidad y refuerza la sensación de inseguridad.

Cabe recordar que hace algunas semanas ocurrió en la misma cuadra un intento de entradera por parte de más de cinco delincuentes y en los últimos días robaron a la madrugada la concesionaria de camiones y camionetas IVECAM ubicada en la avenida 44 entre 150 y 151.

Los residentes reclaman una intervención urgente para reparar o reemplazar las luminarias y reforzar la presencia preventiva en el área, especialmente en horarios nocturnos, cuando la circulación disminuye y la vulnerabilidad del barrio se vuelve más evidente.