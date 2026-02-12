Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Opinión |Enfoque

Alemania, Italia y la alianza por necesidad

Alemania, Italia y la alianza por necesidad

Julia Khrebtan-Hörhager

12 de Febrero de 2026 | 02:31
Edición impresa

Columnista de AP

“Merzoni” no es un neologismo que se pronuncia fácilmente y aún no ha calado del todo en el mundo de la política europea. Sin embargo, desde hace meses se viene construyendo una alianza pragmática entre el canciller alemán Friedrich Merz y la primera ministra italiana Giorgia Meloni.

Y a pesar de que los políticos son, en muchos sentidos, socios improbables, la unión ha estado redefiniendo discretamente el equilibrio de poder en Europa. En la última muestra de esta dinámica, un documento de política conjunta elaborado por Merz y Meloni se presentará a los socios de la Unión Europea en una cumbre informal el 12 de febrero de 2026, instando a reformas para mejorar la competitividad del bloque.

A primera vista, la pareja Merz y Meloni parece extraña. Merz es un atlantista conservador y un liberal económico sin complejos. Su mensaje, y el título de su libro de 2008, «Atrévete a más capitalismo», señalan un avance hacia una agenda promercado firme tras años de centrismo cauteloso bajo el mandato de Angela Merkel.

Merz insiste en que Alemania debe reconstruir su capacidad militar, lo que supone un cambio tras décadas de reticencia, tanto a nivel nacional como en la UE, ante tal medida.

Meloni, por su parte, ascendió al poder desde la derecha nacionalista italiana. El linaje de su partido natal, Fratelli d’Italia, se remonta a los restos de los fascistas de Mussolini. Sin embargo, en el cargo, ha demostrado agilidad política, reposicionándose como un actor europeo responsable y bastante exitoso. Los críticos la tachan de oportunista; sus admiradores, de pragmática. Pero, Meloni ha dominado la transformación, convirtiéndose en un puente entre la Europa nacionalista y la convencional.

Opinan los lectores

Un mapa que marca las zonas inundables de la Región

Lo que une a Merz y Meloni es menos la ideología que la necesidad. Alemania sigue siendo el motor económico de Europa, pero necesita socios que impulsen a Europa hacia una mayor capacidad de defensa y competitividad económica. Italia busca mayor influencia y credibilidad en el núcleo de Europa.

Ambos gobiernos hablan ahora del lenguaje de la autonomía estratégica: Europa debe ser capaz de defenderse y proteger sus intereses incluso si Estados Unidos deja de ser fiable . Como dice el documento conjunto que, según se informa, se presentará a otros socios de la UE : «Continuar por el camino actual no es una opción. Europa debe actuar ya».

Europa se une contra un amigo-enemigo

Irónicamente, la unidad de Europa a menudo ha surgido como respuesta a las crisis. El Brexit fortaleció el sentimiento pro-UE en China continental . De igual manera, la invasión de Ucrania por Vladimir Putin reactivó la cooperación entre la OTAN y la UE .

Ahora, Trump –con su flirteo con la idea de abandonar los compromisos de la OTAN , amenazando con aranceles y cuestionando los acuerdos territoriales en lugares como Groenlandia– ha asestado un golpe a la conciencia política europea.

Encuestas recientes muestran un apoyo europeo abrumador a una cooperación más fuerte en materia de defensa y a una mayor unidad frente a las amenazas globales.

Para líderes como Merz y Meloni, esto crea espacio político para políticas que habrían parecido impensables, o ciertamente más difíciles, hace una década, como el aumento de la presencia militar, la integración de la defensa, la protección industrial y políticas migratorias más duras.

Defensa y militarización

El cambio más drástico, sin duda, está ocurriendo en Alemania. Durante décadas, Berlín evitó el liderazgo militar , atormentado por su historia y protegido por las garantías de seguridad estadounidenses. Esa era está llegando a su fin. Los funcionarios alemanes hablan cada vez más de rearme , preparación para la defensa europea y competencia estratégica a largo plazo.

El momento era urgente. Merz, al enmarcar la continua agresión de Moscú como un ataque directo a la seguridad y la unidad europeas, declaró en septiembre de 2025: «No estamos en guerra, pero tampoco estamos en paz».

El nuevo plan de acción germano-italiano refuerza explícitamente la cooperación en defensa, ciberseguridad e industrias estratégicas. Ambos gobiernos destacan su lealtad a la OTAN, al tiempo que impulsan una mayor capacidad militar europea.

La idea de una futura fuerza de defensa europea, antes descartada como una fantasía, ahora circula con fuerza en los círculos políticos. Según informes, Roma planea un importante acuerdo de adquisición con el fabricante de armas alemán Rheinmetall por un valor de hasta 24 000 millones de dólares (20 000 millones de euros). Incluyendo cientos de vehículos blindados y tanques de nueva generación, representaría uno de los mayores proyectos conjuntos de defensa de Europa.

La medida refleja un esfuerzo compartido por Berlín y Roma para fortalecer la capacidad militar de Europa y al mismo tiempo anclar el rearme en las asociaciones industriales europeas.

¿Qué hay en esto para Meloni y Merz?

Para Meloni, la alianza con Berlín aporta legitimidad. Italia ha oscilado tradicionalmente entre el liderazgo europeo y la frustración periférica . Al alinearse con Alemania, Roma vuelve a entrar en el centro de la toma de decisiones europea.

Al mismo tiempo, Meloni puede presentarse como nacionalista en su país e indispensable para Europa. Sus posiciones políticas le permiten mantener la comunicación con Washington sin salirse del consenso de la UE, un equilibrio que pocos líderes europeos pueden lograr.

Alemania, por su parte, gana flexibilidad política y un socio más alineado con la política general de la UE.

La ambiciosa visión federalista de Macron ha distanciado en ocasiones a socios más cautelosos del bloque. Italia ofrece un contrapeso pragmático a Merz, centrado en la competitividad, el control migratorio y la política industrial en lugar de un gran rediseño europeo.

Macron no está siendo completamente excluido. Francia sigue liderando la disuasión nuclear y numerosas iniciativas diplomáticas. Sin embargo, el impulso político está cambiando y ahora reside en gobiernos dispuestos a priorizar la competitividad económica y la seguridad por encima de la reforma institucional.

¿Funcionara?

La asociación Merzoni se enfrenta a grandes pruebas. La economía italiana sigue siendo frágil y el modelo exportador alemán se enfrenta a dificultades en medio de los cambios económicos globales. Los movimientos de extrema derecha y populistas siguen poniendo en peligro la cohesión de la UE . La integración de la defensa sigue siendo un tema políticamente delicado en los países miembros.

Sin embargo, la necesidad suele impulsar la integración europea. Y a medida que se acumulan las crisis, la cooperación se vuelve menos opcional.

La verdadera pregunta es si Europa puede pasar de una gestión reactiva de crisis a una estrategia geopolítica proactiva. Por ahora, la improbable alianza germano-italiana sugiere que el mapa político europeo se está rediseñando, no mediante grandes visiones federales, sino mediante alianzas pragmáticas moldeadas por el miedo, la necesidad y la oportunidad.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

