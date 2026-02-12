Gran Hermano Generación Dorada no arrancó y ya hay un cambio en uno de sus programas

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores
El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores
Todos los cambios de la reforma laboral: convenio por empresa, tope a las indemnizaciones y banco de horas
Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios
Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias
Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte en La Plata de Alma, la bebé de un año
Remar para sanar: tras el cáncer, de City Bell a un “mundial” de remo
Bombazo ¿Mauro Icardi llamó a Wanda Nara a espaldas de la China Suárez?
VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses
Descuentos especiales para avisos de plomeros y todo lo vinculado a reparaciones de viviendas
Así operaba la “Banda del Millón” que tenía su comando en La Plata
La oscuridad y los robos preocupan a vecinos de San Carlos: "Queremos las luminarias LED"
Jueves con temperaturas agradables y nublado de a ratos en La Plata: cómo sigue el tiempo
Por qué 1 de cada 4 chicos bonaerenses no alcanzaría el tiempo mínimo de clases
“En el barro 2”: quién es quién en la serie donde debuta La China como presa
Actividades: taller digital, clases de free dance, running, carnaval y canto
Los números de la suerte del jueves 12 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Diputados vota el nuevo régimen penal juvenil y el acuerdo Mercosur-UE
Fuerte compra del Central, dólar a la baja y pagan 40% para renovar deuda
Cristina Kirchner insiste con tener más visitas y que le saquen la tobillera
Bombas molotov, enfrentamientos con la Policía, heridos y detenidos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La previa del lanzamiento de Gran Hermano Generación Dorada llega con turbulencias en la programación de Telefe. En las últimas horas se confirmó que "La Noche de los Ex", el segmento de debate que ya es un clásico del formato, abandonará su tradicional emisión de los viernes para instalarse en el corazón del prime time de los sábados a las 21:30 horas.
El movimiento de las autoridades de Martínez no es casual. Al colocar a Robertito y a los exparticipantes los sábados, Telefe apuesta a "calentar" una pantalla que suele enfriarse el fin de semana, utilizando la potencia del reality más visto del país para confrontar directamente con la propuesta de Mirtha Legrand en El Trece.
De esta manera, Telefe busca replicar el éxito de las galas diarias en una jornada que suele ser dominada por el cine o programas de formato largo. Últimamente estaba apostando a ediciones especiales de MasterChef Celebrity.
A pesar de la ambición comercial, la noticia no fue bien recibida por el núcleo duro de seguidores de la franquicia. En plataformas como X (antes Twitter), el descontento se hizo sentir rápidamente:
- Ruptura de hábitos: Los televidentes cuestionan la desaparición del segmento de los viernes, que ya formaba parte de la rutina de cierre de semana para muchos.
- Sobreexposición: Existe el temor de que la "Generación Dorada" sature la pantalla al sumar un nuevo día de contenido fuerte en el prime time sabatino.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí