WOW incorpora publicidad 3D y continúa innovando en la Ciudad

En 7 y 48, la pantalla de WOW suma contenido 3D creado por Hernán Ricci.

15 de Febrero de 2026 | 07:00

La vía pública evoluciona junto con la ciudad y con la forma en que las personas miran y consumen imágenes. En ese proceso, la tecnología acompaña una transformación que no reemplaza lo anterior, sino que amplía las posibilidades de comunicación en el espacio urbano. 

En WOW, ese recorrido forma parte de una evolución constante. Hoy, a ese camino se suma la publicidad 3D, un formato que incorpora profundidad y movimiento para generar piezas que se destacan dentro del paisaje cotidiano y proponen una experiencia visual diferente. 

El desarrollo de este tipo de contenidos parte desde el diseño mismo de la pieza, pensada especialmente para pantallas LED y para la manera en que las personas circulan y observan la ciudad. El resultado es una imagen que genera sensación de volumen y dinamismo, aportando una nueva forma de captar la atención sin perder claridad en el mensaje.

En distintas ciudades del mundo, este recurso comenzó a consolidarse como una evolución natural de la vía pública digital, especialmente en espacios donde la imagen necesita ser inmediata y memorable. Más que una novedad, se trata de una herramienta que amplía el lenguaje visual disponible para las marcas.

La incorporación de este formato dentro de WOW responde a esa misma lógica: seguir avanzando en tecnología aplicada a la comunicación, priorizando el diseño, la calidad del contenido y su integración con el entorno urbano. No se trata solo de impacto visual, sino de generar mensajes que acompañen el ritmo de la ciudad y conecten con una audiencia acostumbrada a estímulos dinámicos.

Porque la diferencia no está únicamente en la tecnología, sino en cómo se utiliza. Detrás de cada pieza hay una idea, una intención y una mirada que entiende el espacio público como parte de la experiencia. 

La vía pública cambia, se actualiza y suma nuevas formas de comunicar. En ese proceso, WOW continúa incorporando recursos que permiten que el mensaje evolucione junto con la ciudad, generando presencia sin perder identidad. 

WWW.WOWPUBLICIDAD.COM.AR

 

