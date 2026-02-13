Cambio de guardia en la EEI: allá van los nuevos astronautas...

Antes de que saliera el sol, el cohete Falcon 9 de SpaceX encendió sus motores en Cabo Cañaveral bajo supervisión de la NASA y rompió la quietud de la madrugada. A las 5:15, la cápsula Dragon se elevó con una precisión milimétrica, dejando atrás dos días de retraso por mal clima.

No es un lanzamiento más del programa comercial conjunto entre NASA y SpaceX: es que se trata de una misión de urgencia. En la cabina viajan cuatro astronautas encargados de restaurar la dotación completa de la Estación Espacial Internacional, que llevaba semanas operando con personal reducido.

Mientras la nave ganaba altura, la comandante Jessica Meir recordó la fragilidad del planeta que quedaba abajo: observar la Tierra desde el espacio, dijo, revela que toda la humanidad está conectada.

La Crew-12 despegó como respuesta directa a un hecho inédito: la primera evacuación médica en la historia de la EEI. En enero, la NASA decidió adelantar el regreso de una tripulación por un problema de salud de uno de sus integrantes, cuyo nombre se mantiene en reserva por privacidad.

El episodio obligó a reorganizar toda la logística orbital. Desde entonces, tres astronautas sostuvieron las operaciones científicas mientras NASA y SpaceX aceleraban el lanzamiento del relevo.

La llegada de la Crew-12 devolverá a la estación su capacidad operativa plena y permitirá retomar caminatas espaciales y experimentos suspendidos.

Los cuatro astronautas del relevo

La misión está comandada por Jessica Meir, bióloga y veterana de largas estancias en órbita, conocida por haber protagonizado las primeras caminatas espaciales exclusivamente femeninas. Regresa ahora al laboratorio orbital como líder de una misión clave.

La acompaña Jack Hathaway, piloto naval estadounidense que realiza su primer vuelo espacial tras miles de horas en aeronaves militares.

La especialista francesa Sophie Adenot, ingeniera y piloto de rescate, se convierte en la segunda mujer de su país en viajar al espacio. Prometió llevar gastronomía francesa para celebraciones especiales, un gesto humano en medio del vacío.

Cierra la tripulación el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev, veterano de la EEI y pieza de experiencia crítica en operaciones orbitales. Antes del despegue gritó “Poyekhali” —“¡Vamos!”—, la histórica palabra de Yuri Gagarin.

Ciencia para el futuro de la exploración

Durante ocho a nueve meses, la misión conjunta de NASA y SpaceX ejecutará investigaciones médicas decisivas. Los astronautas estudiarán coágulos sanguíneos en microgravedad, probarán ultrasonidos asistidos por inteligencia artificial y experimentarán sistemas de emergencia capaces de generar fluidos médicos en órbita.

Cada prueba es un ensayo para misiones más lejanas. Lo que aprendan servirá para futuros viajes a la Luna y a Marte, donde la atención médica será mucho más limitada.

Una estación que resiste el paso del tiempo

Habitada de forma continua desde hace 25 años, la EEI es uno de los mayores proyectos de cooperación internacional y uno de los símbolos del programa espacial moderno liderado por NASA en alianza con SpaceX y otras agencias.

Aunque su retiro está previsto para 2030, la estación sigue siendo un laboratorio esencial. La Crew-12 llega para sostener ese legado y escribir otro capítulo de resistencia humana en el espacio.

A 400 kilómetros de la Tierra, el relevo ya está en marcha. Y mientras la cápsula avanza hacia su acoplamiento, NASA y SpaceX vuelven a demostrar que incluso en la emergencia, la exploración no se detiene.