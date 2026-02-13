Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |El antecedentes de Venezuela

EE UU envía otro portaaviones a Medio Oriente y se encienden alarmas en plena tensión con Irán

EE UU envía otro portaaviones a Medio Oriente y se encienden alarmas en plena tensión con Irán
14 de Febrero de 2026 | 03:57
Edición impresa

Escuchar esta nota

Estados Unidos refuerza su presencia militar en Medio Oriente con el envío de un segundo portaaviones, una decisión que encendió alarmas internacionales en medio de la creciente tensión con Irán. El presidente Donald Trump confirmó que el USS Gerald R. Ford es trasladado desde el Caribe -tras la operación que terminó con la captura del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro- hacia la región del Golfo, donde se sumará al USS Abraham Lincoln, que ya opera en la zona desde enero.

Trump advirtió que, si no se alcanza un acuerdo con Teherán, la presencia militar será necesaria. “En caso de que no logremos un acuerdo, lo necesitaremos”, afirmó.

La combinación de ambos portaaviones representa uno de los despliegues navales más importantes de Estados Unidos en la región en los últimos años y es leída como una señal directa de presión sobre la República Islámica.

El refuerzo militar coincide con conversaciones indirectas entre Washington y Teherán sobre el futuro del programa nuclear iraní. Aunque los canales diplomáticos siguen abiertos, Trump advirtió que la falta de entendimiento tendría “consecuencias muy traumáticas” para Irán.

El mandatario fijó plazos breves para un eventual acuerdo y reclamó una resolución rápida del conflicto. En paralelo, la Casa Blanca mantiene coordinación con aliados regionales, en un escenario marcado por la desconfianza y la amenaza de una escalada.

El rol del USS Gerald R. Ford

LE PUEDE INTERESAR

Cambio de guardia en la EEI: allá van los nuevos astronautas...

LE PUEDE INTERESAR

¿Rusia usa a Epstein?: la “operación” contra Ucrania

Según reportes de la prensa estadounidense, el USS Gerald R. Ford es el buque elegido para el nuevo despliegue. Se trata del portaaviones más grande del mundo y hasta ahora se encontraba en el Caribe, donde había sido utilizado como apoyo logístico y militar en la operación que culminó el 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Medios como The Wall Street Journal, The New York Times y CBS News habían anticipado los preparativos del Pentágono para el traslado. El Departamento de Defensa evitó hacer comentarios oficiales detallados, pero el movimiento confirma un giro estratégico hacia Medio Oriente.

Con el USS Abraham Lincoln ya estacionado en la región y la inminente llegada del USS Gerald R. Ford, Washington busca fortalecer su capacidad de disuasión ante un eventual fracaso diplomático. El despliegue no solo tiene impacto militar, sino también político: funciona como advertencia directa a Teherán en plena negociación.

La presencia simultánea de dos portaaviones, acompañados por sus buques escolta y escuadrones aéreos, eleva el nivel de alerta internacional y coloca nuevamente a Medio Oriente en el centro de la tensión geopolítica global.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

La Provincia pone la lupa sobre el uso del agua de napas, ríos y arroyos

Docentes van al paro y complican el inicio de clases en la Provincia

Kicillof reglamentó el funcionamiento del RIGI bonaerense

Libertarios contra Kicillof por sus críticas a la reforma laboral

Medina jugará el clásico y luego decidirá su futuro

EE UU envía otro portaaviones a Medio Oriente y se encienden alarmas en plena tensión con Irán

Las dudas y temores de cientos de padres de ingresantes a Ingeniería

Cambio de guardia en la EEI Allá van los nuevos astronautas...
Últimas noticias de El Mundo

Cambio de guardia en la EEI: allá van los nuevos astronautas...

¿Rusia usa a Epstein?: la “operación” contra Ucrania

Un temporal pega fuerte en Francia y Cataluña

Wall Street, en rojo a la espera de cifras de inflación de EE UU
Deportes
El clásico según dos históricos
Entre Max y Miramón se define el volante central
Medina jugará el clásico y luego decidirá su futuro
Serna evitó la polémica y habló del manejo de Boca
Racing va por más: con sus hinchas en la cancha visita a Banfield
Policiales
Crisis, cruces y recta final: ya tiene fecha el juicio contra “La Toretto”
VIDEO.- El fuego acechó al Parque Pereyra Iraola y dejó hectáreas arrasadas
Una madre en alerta tras el ofrecimiento a su nena
Una automovilista fue emboscada por falsos repartidores armados
Periodistas deportivos investigados por “lavado de activos”
Información General
Si te gustan los aniversarios redondos, ¡este es tu año!
Los números de la suerte del sábado 14 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Hoy es el Día Mundial del Soltero: ¿por qué se celebra en la víspera de San Valentín?
"Ojalá sea todo un éxito": desde la NASA, el ingeniero de la UNLP se expresó a poco del lanzamiento de Artemis II
ANMAT prohibió la venta de un jabón para ropa importado sin rotulado en español

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla