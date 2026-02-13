EE UU envía otro portaaviones a Medio Oriente y se encienden alarmas en plena tensión con Irán

Estados Unidos refuerza su presencia militar en Medio Oriente con el envío de un segundo portaaviones, una decisión que encendió alarmas internacionales en medio de la creciente tensión con Irán. El presidente Donald Trump confirmó que el USS Gerald R. Ford es trasladado desde el Caribe -tras la operación que terminó con la captura del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro- hacia la región del Golfo, donde se sumará al USS Abraham Lincoln, que ya opera en la zona desde enero.

Trump advirtió que, si no se alcanza un acuerdo con Teherán, la presencia militar será necesaria. “En caso de que no logremos un acuerdo, lo necesitaremos”, afirmó.

La combinación de ambos portaaviones representa uno de los despliegues navales más importantes de Estados Unidos en la región en los últimos años y es leída como una señal directa de presión sobre la República Islámica.

El refuerzo militar coincide con conversaciones indirectas entre Washington y Teherán sobre el futuro del programa nuclear iraní. Aunque los canales diplomáticos siguen abiertos, Trump advirtió que la falta de entendimiento tendría “consecuencias muy traumáticas” para Irán.

El mandatario fijó plazos breves para un eventual acuerdo y reclamó una resolución rápida del conflicto. En paralelo, la Casa Blanca mantiene coordinación con aliados regionales, en un escenario marcado por la desconfianza y la amenaza de una escalada.

El rol del USS Gerald R. Ford

Según reportes de la prensa estadounidense, el USS Gerald R. Ford es el buque elegido para el nuevo despliegue. Se trata del portaaviones más grande del mundo y hasta ahora se encontraba en el Caribe, donde había sido utilizado como apoyo logístico y militar en la operación que culminó el 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Medios como The Wall Street Journal, The New York Times y CBS News habían anticipado los preparativos del Pentágono para el traslado. El Departamento de Defensa evitó hacer comentarios oficiales detallados, pero el movimiento confirma un giro estratégico hacia Medio Oriente.

Con el USS Abraham Lincoln ya estacionado en la región y la inminente llegada del USS Gerald R. Ford, Washington busca fortalecer su capacidad de disuasión ante un eventual fracaso diplomático. El despliegue no solo tiene impacto militar, sino también político: funciona como advertencia directa a Teherán en plena negociación.

La presencia simultánea de dos portaaviones, acompañados por sus buques escolta y escuadrones aéreos, eleva el nivel de alerta internacional y coloca nuevamente a Medio Oriente en el centro de la tensión geopolítica global.