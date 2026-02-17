Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Cartonazo de $5.000.000 y hasta mañana podés presentar la tarjeta ganadora: los números de hoy

Información General

Récord histórico: tres millones de turistas se movilizaron por el país y tuvo un fuerte impacto económico

17 de Febrero de 2026 | 14:22

El reciente fin de semana largo de Carnaval dejó un balance sin precedentes para el sector turístico nacional. Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la cifra de viajeros alcanzó los 3.000.000 de personas, lo que representó un incremento del 7,2% respecto al mismo período del año anterior. Este desempeño superó la marca histórica de 2023 y estableció una base optimista para los feriados de marzo y Semana Santa.

La actividad generó un gasto directo total de $1.007.793 millones. Esta cifra equivale a más de un billón de pesos destinados a rubros como hotelería, gastronomía, transporte y recreación. Si bien el gasto total creció un 6% a precios constantes, el desembolso diario por turista se ubicó en los $111.605, lo que significó una caída real del 7,7%. La estadía promedio subió a tres días, un leve ascenso frente a las 2,8 jornadas registradas en 2025.

El mapa turístico exhibió una fuerte afluencia hacia las provincias con tradición carnavalera. Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta y Jujuy encabezaron las preferencias de los viajeros. Por su parte, la Costa Atlántica mantuvo su vigencia: Mar del Plata alcanzó un 80% de ocupación, mientras que en el interior bonaerense brillaron las propuestas de Lincoln y 25 de Mayo.

El flujo internacional también aportó cifras positivas. Buquebus reportó una suba del 27% en los traslados desde Uruguay hacia la Argentina, dato que ratificó el atractivo de los destinos locales para el turismo regional de cercanía.

La conectividad aérea tuvo un rol protagónico. Aerolíneas Argentinas trasladó a más de 220.000 pasajeros en cuatro días, con un pico de actividad el viernes. En las rutas, el movimiento resultó incesante. Las rutas 2 y 11 registraron flujos de hasta 2.000 vehículos por hora con dirección a los balnearios. Para garantizar la fluidez del tránsito, la Agencia Nacional de Seguridad Vial aplicó restricciones a la circulación de camiones en los accesos estratégicos y rutas nacionales.

