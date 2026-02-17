En Villa Castells, le desvalijaron la casa y le volvieron a robar cuando fue a la Comisaría a hacer la denuncia
En Villa Castells, le desvalijaron la casa y le volvieron a robar cuando fue a la Comisaría a hacer la denuncia
Paro general contra la reforma laboral: el Gobierno descontará el día y confirman que no habrá transporte público
Se meten por los techos a robar una armería de La Plata: investigan manchas de sangre a 15 metros de altura
Por la Ley de financiamiento, las universidades nacionales piden la "inmediata convocatoria a paritarias"
Último día de Carnaval en La Plata: barrio por barrio, así cierra el cronograma de festejos
Yanina, su nene y una historia que empezó en cancha de Gimnasia y terminó en una comisaría
Los detalles de la serie documental de Silvina Luna: "Habrá material inédito que ella dejó grabado"
Acusan a una persona que por tirar una colilla de cigarrillo provocó el incendio de una palmera en La Plata
Sextorsión mortal: una integrante de la banda que operaba desde una cárcel platense era empleada municipal de Morón
Récord histórico: tres millones de turistas se movilizaron por el país y tuvo un fuerte impacto económico
Estalló la polémica por las mujeres de “La Casita” de Bad Bunny en Argentina: furia y descargo
La ministra de Seguridad reveló que evalúan controles más severos en movilizaciones
"Para mí, lo era todo": la emotiva despedida de Luciana Pedraza a Robert Duvall
¿Cuándo cae el próximo fin de semana largo? Mes a mes, el calendario completo de feriados 2026 para planificar
Son dos hermanitos, cumplen en febrero y compartieron torta: mitad de Estudiantes, mitad de Gimnasia
Fútbol, fútbol y más fútbol: martes de super acción con una agenda cargada de partidos
Así se vio el eclipse solar anular, con el “anillo de fuego” en Argentina
Un gremio de estatales va al paro esta semana y tendrá impacto en la administración pública bonaerense
VIDEO. Una panadería de La Plata sufrió a ladrones armados y están a un robo de los 50: "Aterrados"
La muerte de Eugenia Carril: dio su versión y quedó detenido el autor del embiste fatal en La Plata
Un cuerpo incompleto y una verdad oculta: qué le pasó a Yanina Correa
A Mac Allister lo quiere un gigante europeo y podría haber un escándalo en la Premier League
Actualizaron el mapa interactivo de cianobacterias en aguas bonaerenses y hay más sectores en alerta
Refuerzan la prevención del hantavirus en La Plata: los síntomas a los que hay que prestarles atención
Los alcances del feriado nacional en La Plata: micros, basura, estacionamiento y más
Zaira Nara sorprendió con un bikini y derritió la nieve en los Juegos de Invierno
VIDEO. Sorpresiva gala de eliminación en MasterChef Celebrity: ¿quién se fue?
Alberto Samid fue internado en Uruguay y piden un avión sanitario para traerlo a Argentina
El Opus Dei le planteó al Papa el caso judicial que enfrenta en Argentina
Tortuosa madrugada en Ringuelet por amenazas y una lluvia de disparos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El reciente fin de semana largo de Carnaval dejó un balance sin precedentes para el sector turístico nacional. Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la cifra de viajeros alcanzó los 3.000.000 de personas, lo que representó un incremento del 7,2% respecto al mismo período del año anterior. Este desempeño superó la marca histórica de 2023 y estableció una base optimista para los feriados de marzo y Semana Santa.
La actividad generó un gasto directo total de $1.007.793 millones. Esta cifra equivale a más de un billón de pesos destinados a rubros como hotelería, gastronomía, transporte y recreación. Si bien el gasto total creció un 6% a precios constantes, el desembolso diario por turista se ubicó en los $111.605, lo que significó una caída real del 7,7%. La estadía promedio subió a tres días, un leve ascenso frente a las 2,8 jornadas registradas en 2025.
El mapa turístico exhibió una fuerte afluencia hacia las provincias con tradición carnavalera. Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta y Jujuy encabezaron las preferencias de los viajeros. Por su parte, la Costa Atlántica mantuvo su vigencia: Mar del Plata alcanzó un 80% de ocupación, mientras que en el interior bonaerense brillaron las propuestas de Lincoln y 25 de Mayo.
El flujo internacional también aportó cifras positivas. Buquebus reportó una suba del 27% en los traslados desde Uruguay hacia la Argentina, dato que ratificó el atractivo de los destinos locales para el turismo regional de cercanía.
La conectividad aérea tuvo un rol protagónico. Aerolíneas Argentinas trasladó a más de 220.000 pasajeros en cuatro días, con un pico de actividad el viernes. En las rutas, el movimiento resultó incesante. Las rutas 2 y 11 registraron flujos de hasta 2.000 vehículos por hora con dirección a los balnearios. Para garantizar la fluidez del tránsito, la Agencia Nacional de Seguridad Vial aplicó restricciones a la circulación de camiones en los accesos estratégicos y rutas nacionales.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí