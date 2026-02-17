La CGT lanzó un paro general: se sumarán gremios del transporte
La CGT lanzó un paro general: se sumarán gremios del transporte
El Dragón Chino irrumpió en los festejos del Carnaval de Meridiano V
La muerte de Eugenia Carril: quedó detenido el autor del embiste fatal
Las ventas de motos de baja cilindrada atraviesan su veranito
Televisores en “modo Mundial”, con rebajas y ventas ajustadas
Escuchar mal, aprender peor: hipoacusias leves disparan la repitencia
Adiós a Robert Duvall: un ícono del cine con corazón argentino
Alarma en la zona del Parque Saavedra por la reaparición de lagartijas
La importancia del buen estado edilicio de las escuelas públicas
WOW incorpora publicidad 3D y continúa innovando en la Ciudad
El Gobierno quiere que Diputados trate la reforma laboral este jueves
Advierten que la reforma laboral, por sí sola, no generará más empleo
Reforma a prueba de “castas”, una economía estancada y el dólar como placebo
La Abogacía porteña puso el foco en el impacto de la reforma laboral
Buscan reformar el Código Penal: contemplan nuevos delitos y penas más duras
El Opus Dei le planteó al Papa el caso judicial que enfrenta en Argentina
Sur Finanzas: por qué liberaron a los acusados de borrar pruebas
Detectan irregularidades en cientos de préstamos de la firma de Vallejo
Crecen las denuncias contra jueces y los expedientes se acumulan
$LIBRA: un jubilado sin domicilio registrado y con muchos millones
El Año Nuevo Chino llega con transmisión en vivo y una multitud presente
La comunidad de la Escuela Nº 58 se suma a las celebraciones en busca de reunir fondos para la cooperadora
Un cuerpo incompleto y una verdad oculta: qué le pasó a Yanina Correa
Son tres los detenidos por el asesinato de un joven en el corso de Mercedes
El delito golpea a quienes se quitan el uniforme y trabajan para las App
Tortuosa madrugada en Ringuelet por amenazas y una lluvia de disparos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La central obrera confirmó una huelga nacional sin movilización cuando la Cámara baja trate el proyecto impulsado por el Gobierno. No habría colectivos, trenes ni vuelos
La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó la convocatoria a un paro general nacional para el mismo día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La medida será sin movilización y su fecha quedará automáticamente definida cuando se confirme la sesión legislativa.
La resolución se adoptó tras una reunión virtual de la conducción sindical que se adelantó por el feriado de Carnaval y se extendió durante más de una hora. Desde la central obrera remarcaron que la huelga será una señal política directa contra el proyecto oficial y que cada sindicato tendrá “libertad de acción” respecto de eventuales movilizaciones.
El oficialismo intenta acelerar el tratamiento del dictamen en Diputados, pero las diferencias con bloques aliados —sobre todo en torno al régimen de licencias por enfermedad— podrían postergar la sesión. En el sindicalismo siguen de cerca esa negociación, ya que el paro quedará atado a ese cronograma.
La clave del impacto del paro estará en el transporte. La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) confirmó que acatará plenamente la medida y garantizó la paralización de los servicios de pasajeros.
Dentro de ese frente se encuentran la UTA (colectivos), La Fraternidad (maquinistas ferroviarios) y el sindicato de pilotos comerciales, entre otros gremios estratégicos. De sostenerse esa adhesión, el día de la huelga no habría colectivos, trenes ni vuelos, lo que ampliaría el alcance de la protesta a todo el país.
Desde la conducción de la UTA indicaron que, como sindicato confederado, acompañarán la decisión de la CGT. Para la central obrera, asegurar ese respaldo es determinante: el último paro general perdió fuerza cuando los colectivos funcionaron por una conciliación obligatoria, lo que redujo el impacto social de la medida.
LE PUEDE INTERESAR
Los paros generales, según el color político
LE PUEDE INTERESAR
El Gobierno quiere que Diputados trate la reforma laboral este jueves
En paralelo, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que agrupa a camioneros, marítimos, aeronáuticos y subterráneos, también anticipó acompañamiento. Con ambos bloques alineados, el sindicalismo proyecta un escenario de virtual inmovilidad en los principales centros urbanos.
La convocatoria al paro también responde a la presión de sectores sindicales que venían reclamando una postura más dura frente al Gobierno. Gremios como la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA impulsaron en paralelo un frente propio con paro y movilización al Congreso.
Ese armado, conocido como Frente de Sindicatos Unidos, se adelantó a la CGT y anunció su propio plan de lucha. La decisión de la central obrera de activar la huelga busca evitar una fractura mayor dentro del movimiento sindical y mostrar capacidad de conducción en un contexto de cuestionamientos internos.
Aunque la CGT no llamará oficialmente a movilizar, agrupaciones de izquierda, sectores del kirchnerismo y gremios más combativos ya anticiparon que marcharán por su cuenta el día del debate parlamentario.
Puertas adentro, dirigentes cegetistas admiten que el clima social es complejo y que buscan evitar escenarios de violencia como los registrados en protestas anteriores. Por eso optaron por una huelga sin convocatoria formal a marchar.
El proyecto de reforma laboral es el principal punto de choque entre el Gobierno y el sindicalismo. La iniciativa obtuvo media sanción en el Senado e incluye cambios en indemnizaciones, contratación y régimen de licencias médicas.
El capítulo más controvertido es el de las enfermedades laborales y licencias por salud. Tras las críticas, el oficialismo abrió la puerta a introducir modificaciones para casos de enfermedades graves o comprobables, pero el sindicalismo considera que el núcleo del proyecto sigue implicando una pérdida de derechos.
Desde la CGT sostienen que el debate sobre la modernización laboral es legítimo, pero cuestionan la orientación de la reforma. El Gobierno, en cambio, argumenta que los cambios son necesarios para reducir costos, fomentar el empleo formal y dinamizar la economía.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí