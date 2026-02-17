Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar que se publicaron hoy

Política y Economía |EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL. LOS ALCANCES QUE PODRÍA TENER LA MEDIDA DE FUERZA

La CGT lanzó un paro general: se sumarán gremios del transporte

La central obrera confirmó una huelga nacional sin movilización cuando la Cámara baja trate el proyecto impulsado por el Gobierno. No habría colectivos, trenes ni vuelos

La CGT lanzó un paro general: se sumarán gremios del transporte

Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, el triunvirato de la CGT / Web

17 de Febrero de 2026 | 02:46
Edición impresa

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó la convocatoria a un paro general nacional para el mismo día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La medida será sin movilización y su fecha quedará automáticamente definida cuando se confirme la sesión legislativa.

La resolución se adoptó tras una reunión virtual de la conducción sindical que se adelantó por el feriado de Carnaval y se extendió durante más de una hora. Desde la central obrera remarcaron que la huelga será una señal política directa contra el proyecto oficial y que cada sindicato tendrá “libertad de acción” respecto de eventuales movilizaciones.

El oficialismo intenta acelerar el tratamiento del dictamen en Diputados, pero las diferencias con bloques aliados —sobre todo en torno al régimen de licencias por enfermedad— podrían postergar la sesión. En el sindicalismo siguen de cerca esa negociación, ya que el paro quedará atado a ese cronograma.

ADHESIÓN DEL TRANSPORTE

La clave del impacto del paro estará en el transporte. La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) confirmó que acatará plenamente la medida y garantizó la paralización de los servicios de pasajeros.

Dentro de ese frente se encuentran la UTA (colectivos), La Fraternidad (maquinistas ferroviarios) y el sindicato de pilotos comerciales, entre otros gremios estratégicos. De sostenerse esa adhesión, el día de la huelga no habría colectivos, trenes ni vuelos, lo que ampliaría el alcance de la protesta a todo el país.

Desde la conducción de la UTA indicaron que, como sindicato confederado, acompañarán la decisión de la CGT. Para la central obrera, asegurar ese respaldo es determinante: el último paro general perdió fuerza cuando los colectivos funcionaron por una conciliación obligatoria, lo que redujo el impacto social de la medida.

LE PUEDE INTERESAR

Los paros generales, según el color político

LE PUEDE INTERESAR

El Gobierno quiere que Diputados trate la reforma laboral este jueves

En paralelo, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que agrupa a camioneros, marítimos, aeronáuticos y subterráneos, también anticipó acompañamiento. Con ambos bloques alineados, el sindicalismo proyecta un escenario de virtual inmovilidad en los principales centros urbanos.

PRESIÓN INTERNA Y DISPUTA POR LA CONDUCCIÓN SINDICAL

La convocatoria al paro también responde a la presión de sectores sindicales que venían reclamando una postura más dura frente al Gobierno. Gremios como la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA impulsaron en paralelo un frente propio con paro y movilización al Congreso.

Ese armado, conocido como Frente de Sindicatos Unidos, se adelantó a la CGT y anunció su propio plan de lucha. La decisión de la central obrera de activar la huelga busca evitar una fractura mayor dentro del movimiento sindical y mostrar capacidad de conducción en un contexto de cuestionamientos internos.

Aunque la CGT no llamará oficialmente a movilizar, agrupaciones de izquierda, sectores del kirchnerismo y gremios más combativos ya anticiparon que marcharán por su cuenta el día del debate parlamentario.

Puertas adentro, dirigentes cegetistas admiten que el clima social es complejo y que buscan evitar escenarios de violencia como los registrados en protestas anteriores. Por eso optaron por una huelga sin convocatoria formal a marchar.

EL EJE DEL CONFLICTO: LA REFORMA LABORAL

El proyecto de reforma laboral es el principal punto de choque entre el Gobierno y el sindicalismo. La iniciativa obtuvo media sanción en el Senado e incluye cambios en indemnizaciones, contratación y régimen de licencias médicas.

El capítulo más controvertido es el de las enfermedades laborales y licencias por salud. Tras las críticas, el oficialismo abrió la puerta a introducir modificaciones para casos de enfermedades graves o comprobables, pero el sindicalismo considera que el núcleo del proyecto sigue implicando una pérdida de derechos.

Desde la CGT sostienen que el debate sobre la modernización laboral es legítimo, pero cuestionan la orientación de la reforma. El Gobierno, en cambio, argumenta que los cambios son necesarios para reducir costos, fomentar el empleo formal y dinamizar la economía.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Medina: horas decisivas en Estudiantes, con olor a despedida

Obama y una polémica sobre los extraterrestres

Enojo y autocrítica de Ezequiel Piovi luego del empate con Gimnasia

La CGT lanzó un paro general: se sumarán gremios del transporte

Un cura “coleccionaba” imágenes de pedofilia

Zaniratto ya piensa en los once para Mendoza

Francia: paliza fatal agita la carrera presidencial

Alarma en la zona del Parque Saavedra por la reaparición de lagartijas
Últimas noticias de Política y Economía

Los paros generales, según el color político

El Gobierno quiere que Diputados trate la reforma laboral este jueves

Advierten que la reforma laboral, por sí sola, no generará más empleo

Reforma a prueba de “castas”, una economía estancada y el dólar como placebo
Policiales
La muerte de Eugenia Carril: quedó detenido el autor del embiste fatal
Un cuerpo incompleto y una verdad oculta: qué le pasó a Yanina Correa
Son tres los detenidos por el asesinato de un joven en el corso de Mercedes
El delito golpea a quienes se quitan el uniforme y trabajan para las App
Tortuosa madrugada en Ringuelet por amenazas y una lluvia de disparos
Deportes
Medina: horas decisivas en Estudiantes, con olor a despedida
Enojo y autocrítica de Ezequiel Piovi luego del empate con Gimnasia
Manuel Panaro: “Me siento muy cómodo con lo que me pide Lucho”
Zaniratto ya piensa en los once para Mendoza
Nueva victoria de la Reserva del Pata Pereyra
Información General
Escuchar mal, aprender peor: hipoacusias leves disparan la repitencia
Se conmemora el “Día del juego responsable”, un concepto en debate
Cencosud cerró sucursales de supermercados Vea, Disco y Easy: ¿qué pasará en La Plata?
Los 10 rituales del Año Nuevo Chino 2026 para atraer buena fortuna y abundancia
Alan Schlenker fue papá por segunda vez desde la cárcel
Espectáculos
Adiós a Robert Duvall: un ícono del cine con corazón argentino
Juana Repetto, entre la felicidad y el escándalo
“¿Tan fea era yo?”: quién es la actriz de “En el barro 2” que no se puede ni ver
Reacondicionada, ya fuciona en el Pasaje la sala Fernando “Pino” Solanas
Sin filtros ni ropa Alfano revoleó la bikini y se metió al mar desnuda

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla