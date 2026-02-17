En Villa Castells, le desvalijaron la casa y le volvieron a robar cuando fue a la Comisaría a hacer la denuncia
La ministra de Seguridad reveló que evalúan controles más severos en movilizaciones
Luego de los violentos incidentes del miércoles pasado en la marcha contra la reforma laboral en las inmediaciones del Congreso, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anticipó que está bajo estudio una serie de medidas tendientes a endurecer los controles de las manifestaciones sociales de protesta, que van desde la revisión de mochilas hasta la prohibición de banderas.
“Hemos conversado de endurecer más las medidas para la realización de manifestaciones o este tipo de protestas, llámese el protocolo antipiquete…la cantidad de elementos que tenemos en cuenta”, advirtió la funcionaria que sucedió en el cargo a Patricia Bullrich.
En diálogo con “Pan y Circo”, el ciclo que conduce Jonatan Viale por Radio Rivadavia, la ministra adelantó que están en carpeta medidas como la revisión de mochilas y hasta la prohibición de banderas por su utilización como “flechas” para atacar a fuerzas de seguridad.
“No solamente se pueden dar de alguna manera revisión de mochilas. Pongo un ejemplo: banderas. Si después van a estar usando los palos de la bandera de flecha, o de arma para tirarlas…Vimos el miércoles pasado cómo le sacaban los palos", indicó.
En ese sentido, Monteoliva indicó que desde su cartera se va a “mirar de qué manera se puedan realizar otro tipo de controles sin poner en riesgo la vida de absolutamente nadie”.
El miércoles pasado, en paralelo a la sesión en el Senado donde se discutía la reforma laboral, se registraron enfrentamientos entre efectivos de la Policía y la Gendarmería con manifestantes, algunos de los cuales lanzaron piedras como proyectiles y hasta bombas molotov.
La Policía reaccionó ferozmente reprimiendo con gases lacrimógenos, carros hidrantes y palos a quienes estaban protestando.
