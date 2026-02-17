Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Desde el 20 de febrero

TALP deja de funcionar entre La Plata y el noroeste de Buenos Aires pero otra empresa se hace cargo sumando nuevas localidades

17 de Febrero de 2026 | 08:23

Plusmar asumirá a partir del 20 de febrero la prestación de un tramo clave del servicio que hasta ahora venía ofreciendo Transporte Automotores La Plata (TALP) entre La Plata y varias localidades del noroeste de la provincia de Buenos Aires tras casi seis décadas de operación bajo esa concesión.

La empresa, que tiene una larga trayectoria en el transporte de pasajeros de media y larga distancia, reemplazará a TALP en ese corredor histórico y comenzará a brindar tres servicios diarios con unidades nuevas, según lo informado por la nueva administración. Se espera que esta transición modernice el servicio, que hasta ahora contaba principalmente con opciones tipo semicama, incorporando coches de última generación con opciones de cama ejecutivo.

Aunque el cambio apunta a mejorar la experiencia de viaje, las tarifas se mantendrían en principio bajo los valores vigentes, al menos en esta primera etapa de la operación. El último servicio que brindará la firma será el jueves 19 a las 2:20 de la madrugada. A partir del jueves 20, el recorrido quedará a cargo de Plusmar, que asumirá el trayecto con nuevos horarios y frecuencias.

Hasta ahora, el TALP conectaba La Plata con localidades como Junín, Chivilcoy, Chacabuco, Mercedes, Suipacha y Lincoln. Bajo la nueva administración de Plusmar, el recorrido llegará hasta General Villegas, pasando por Lincoln, General Pinto y Florentino Ameghino, entre otros puntos del noroeste bonaerense.

Este traspaso de rutas se da en un contexto donde TALP ha enfrentado diversos desafíos operativos en los últimos años, incluidos ajustes en boletos y cambios en sus servicios habituales entre la Ciudad y el conurbano, incluso con modificaciones en sus recorridos.

Con la llegada de Plusmar, los pasajeros de este corredor esperan una oferta más moderna y competitiva, que puede representar un alivio en la conectividad de la zona interior de la provincia, mientras se mantiene la tradición histórica del transporte automotor en esa extensa región.

