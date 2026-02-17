Paro general contra la reforma laboral: el Gobierno descontará el día y confirman que no habrá transporte público

El paro general de la CGT se hará sentir porque afectará el servicio de micros y trenes en La Plata

Mientras que desde el gremio de La Fraternidad confirmaron que no habrá transporte público durante el paro general convocado por la CGT en contra de la reforma laboral, el Gobierno advirtió que descontará el día a aquellos empleados que no se presenten a trabajar.

Según aseguraron altas fuentes de la Casa Rosada, "vamos a descontar como sucede siempre". “Pueden hacer lo que quieran, pero están avisados de que les vamos a descontar el día a quienes se adhieran”, insistieron respecto a la medida de fuerza que hoy fue ratificada por Omar Maturano, secretario general del gremio que nuclea a los conductores de trenes.

El sindicalista dijo que el jueves “no habrá transportes” en todo el país y que la reforma persigue "la esclavitud”. “Son todos unos mentirosos que nos quieren llevar a la esclavitud y nosotros a la esclavitud no vamos a ir”, manifestó Maturano en declaraciones radiales.

El sindicalista aseguró que, tal como lo anticipó EL DIA, “está confirmado paro total de actividades sin movilización”, ya que “si el transporte no anda, no se puede movilizar a los compañeros” como pretenden algunos gremios como la UOM.

Maturano advirtió: “Después (que se apruebe la reforma) vendrán por la Ley de Asociaciones Sindicales y por otra Ley de Previsión porque seguramente estarán preparando una batería de leyes en contra de los trabajadores”. Agregó que el presidente Javier Milei “se equivoca” al impulsar este tipo de leyes porque “la promesa de él fue que ir contra la casta, no contra los trabajadores” y agregó: “La promesa fue no emitir (pesos) y está emitiendo bonos, está emitiendo deuda”.

“Nosotros tenemos el derecho de protestar, el derecho de no trabajar, el derecho de parar que nos lo da la Constitución”, dijo y advirtió que con la reforma laboral “va a haber más juicios que ahora”.

El polémico artículo de la reforma laboral

Los empleados que se enfermen o sufran un accidente de trabajo ajeno al ámbito laboral solo cobrarán el 50 por ciento de sus haberes si no se modifica el artículo 44 de la reforma laboral aprobado por el Senado. Uno de los puntos más cuestionados que no se contempló fueron las enfermedades graves, como puede ser un cáncer, cuyas licencias por los diferentes tratamientos u operaciones suelen ser mas extensas.

Es por eso que el Gobierno busca aplicar una modificación en la reglamentación para mantener la licencia con goce de sueldo, aunque para eso caso deberá existir una “corroboración concreta y fehaciente”, según señaló la senadora oficialista Patricia Bullrich.

El artículo 44 de la ley sancionada en el Senado fija que, en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida esa prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración.

Señala que se pagará el 50 por ciento de su sueldo si la “imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante tres meses o de 6 meses si tuviera familiar a cargo”. Ese monto se eleva al 75% si la enfermedad fuera consecuencia de un imprevisto como un accidente domiciliario, o una neumonía, por ejemplo, y se pagará esa licencia por seis meses.

La reaparición de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifieste una vez transcurridos los dos (2) años.

Así, los trabajadores deberán presentar certificados emitidos por un médico que estén “firmados digitalmente” y que incluyan "diagnóstico, tratamiento y días de reposo", aunque el empleador mantendrá el derecho a enviar uno propio y, en caso de discrepancia, pedir una junta médica a instituciones reconocidas.