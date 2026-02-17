Paro general contra la reforma laboral: el Gobierno descontará el día y confirman que no habrá transporte público
Paro general contra la reforma laboral: el Gobierno descontará el día y confirman que no habrá transporte público
Se meten por los techos a robar una armería de La Plata: investigan manchas de sangre a 15 metros de altura
Un gremio de estatales va al paro esta semana y tendrá impacto en la administración pública bonaerense
Yanina, su nene y una historia que empezó en cancha de Gimnasia y terminó en una comisaría
Acusan a una persona que por tirar una colilla de cigarrillo provocó el incendio de una palmera en La Plata
Estalló la polémica por las mujeres de “La Casita” de Bad Bunny en Argentina: furia y descargo
¿Cuándo cae el próximo fin de semana largo? Mes a mes, el calendario completo de feriados 2026 para planificar
Son dos hermanitos, cumplen en febrero y compartieron torta: mitad de Estudiantes, mitad de Gimnasia
Fútbol, fútbol y más fútbol: martes de super acción con una agenda cargada de partidos
Así se vio el eclipse solar anular, con el “anillo de fuego” en Argentina
VIDEO. Una panadería de La Plata sufrió a ladrones armados y están a un robo de los 50: "Aterrados"
La muerte de Eugenia Carril: dio su versión y quedó detenido el autor del embiste fatal en La Plata
Un cuerpo incompleto y una verdad oculta: qué le pasó a Yanina Correa
A Mac Allister lo quiere un gigante europeo y podría haber un escándalo en la Premier League
Actualizaron el mapa interactivo de cianobacterias en aguas bonaerenses y hay más sectores en alerta
Refuerzan la prevención del hantavirus en La Plata: los síntomas a los que hay que prestarles atención
Los alcances del feriado nacional en La Plata: micros, basura, estacionamiento y más
Zaira Nara sorprendió con un bikini y derritió la nieve en los Juegos de Invierno
VIDEO. Sorpresiva gala de eliminación en MasterChef Celebrity: ¿quién se fue?
Alberto Samid fue internado en Uruguay y piden un avión sanitario para traerlo a Argentina
El Opus Dei le planteó al Papa el caso judicial que enfrenta en Argentina
Tortuosa madrugada en Ringuelet por amenazas y una lluvia de disparos
Dramática búsqueda de una turista bonaerense que hacía buceo y desapareció en Puerto Madryn
Por la Ley de financiamiento, las universidades nacionales piden la "inmediata convocatoria a paritarias"
El Tren Roca sigue afectado por obras y no llega a La Plata: cuándo se normaliza el servicio
Buscan reformar el Código Penal: contemplan nuevos delitos y penas más duras
Sur Finanzas: por qué liberaron a los acusados de borrar pruebas
Qué hay detrás del boom de la venta de motos de baja cilindrada en la Región
Televisores en “modo Mundial”, con rebajas y ventas ajustadas
Alarma en la zona del Parque Saavedra por la reaparición de lagartijas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Mientras que desde el gremio de La Fraternidad confirmaron que no habrá transporte público durante el paro general convocado por la CGT en contra de la reforma laboral, el Gobierno advirtió que descontará el día a aquellos empleados que no se presenten a trabajar.
Según aseguraron altas fuentes de la Casa Rosada, "vamos a descontar como sucede siempre". “Pueden hacer lo que quieran, pero están avisados de que les vamos a descontar el día a quienes se adhieran”, insistieron respecto a la medida de fuerza que hoy fue ratificada por Omar Maturano, secretario general del gremio que nuclea a los conductores de trenes.
El sindicalista dijo que el jueves “no habrá transportes” en todo el país y que la reforma persigue "la esclavitud”. “Son todos unos mentirosos que nos quieren llevar a la esclavitud y nosotros a la esclavitud no vamos a ir”, manifestó Maturano en declaraciones radiales.
El sindicalista aseguró que, tal como lo anticipó EL DIA, “está confirmado paro total de actividades sin movilización”, ya que “si el transporte no anda, no se puede movilizar a los compañeros” como pretenden algunos gremios como la UOM.
Maturano advirtió: “Después (que se apruebe la reforma) vendrán por la Ley de Asociaciones Sindicales y por otra Ley de Previsión porque seguramente estarán preparando una batería de leyes en contra de los trabajadores”. Agregó que el presidente Javier Milei “se equivoca” al impulsar este tipo de leyes porque “la promesa de él fue que ir contra la casta, no contra los trabajadores” y agregó: “La promesa fue no emitir (pesos) y está emitiendo bonos, está emitiendo deuda”.
“Nosotros tenemos el derecho de protestar, el derecho de no trabajar, el derecho de parar que nos lo da la Constitución”, dijo y advirtió que con la reforma laboral “va a haber más juicios que ahora”.
LE PUEDE INTERESAR
General Pueyrredon promueve la vacunación con premios para las infancias
Los empleados que se enfermen o sufran un accidente de trabajo ajeno al ámbito laboral solo cobrarán el 50 por ciento de sus haberes si no se modifica el artículo 44 de la reforma laboral aprobado por el Senado. Uno de los puntos más cuestionados que no se contempló fueron las enfermedades graves, como puede ser un cáncer, cuyas licencias por los diferentes tratamientos u operaciones suelen ser mas extensas.
Es por eso que el Gobierno busca aplicar una modificación en la reglamentación para mantener la licencia con goce de sueldo, aunque para eso caso deberá existir una “corroboración concreta y fehaciente”, según señaló la senadora oficialista Patricia Bullrich.
El artículo 44 de la ley sancionada en el Senado fija que, en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida esa prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración.
Señala que se pagará el 50 por ciento de su sueldo si la “imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante tres meses o de 6 meses si tuviera familiar a cargo”. Ese monto se eleva al 75% si la enfermedad fuera consecuencia de un imprevisto como un accidente domiciliario, o una neumonía, por ejemplo, y se pagará esa licencia por seis meses.
La reaparición de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifieste una vez transcurridos los dos (2) años.
Así, los trabajadores deberán presentar certificados emitidos por un médico que estén “firmados digitalmente” y que incluyan "diagnóstico, tratamiento y días de reposo", aunque el empleador mantendrá el derecho a enviar uno propio y, en caso de discrepancia, pedir una junta médica a instituciones reconocidas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí