VIDEO. Una panadería de La Plata sufrió a ladrones armados y están a un robo de los 50: "Aterrados"

El Gobierno aceptaría los cambios de la reforma laboral: la fecha clave y el polémico artículo de licencias
El Gobierno aceptaría los cambios de la reforma laboral: la fecha clave y el polémico artículo de licencias
TALP deja de funcionar entre La Plata y el noroeste de Buenos Aires pero otra empresa se hace cargo y suma localidades
Una panadería de La Plata sufrió a ladrones armados y están a un robo de los 50: "Aterrados"
Un gremio de estatales va al paro esta semana y tendrá impacto en la administración pública bonaerense
Son dos hermanitos, cumplen en febrero y compartieron torta: mitad de Estudiantes, mitad de Gimnasia
Zaira Nara sorprendió con un bikini y derritió la nieve en los Juegos de Invierno
La muerte de Eugenia Carril: dio su versión y quedó detenido el autor del embiste fatal en La Plata
Un cuerpo incompleto y una verdad oculta: qué le pasó a Yanina Correa
Fútbol, fútbol y más fútbol: martes de super acción con una agenda cargada de partidos
A Mac Allister lo quiere un gigante europeo y podría haber un escándalo en la Premier League
¿Cuándo cae el próximo fin de semana largo? Mes a mes, el calendario completo de feriados 2026 para planificar
Los alcances del feriado nacional en La Plata: micros, basura, estacionamiento y más
VIDEO. Sorpresiva gala de eliminación en MasterChef Celebrity: ¿quién se fue?
Alberto Samid fue internado en Uruguay y piden un avión sanitario para traerlo a Argentina
Tortuosa madrugada en Ringuelet por amenazas y una lluvia de disparos
Dramática búsqueda de una turista bonaerense que hacía buceo y desapareció en Puerto Madryn
Por la Ley de financiamiento, las universidades nacionales piden la "inmediata convocatoria a paritarias"
Sur Finanzas: por qué liberaron a los acusados de borrar pruebas
Qué hay detrás del boom de la venta de motos de baja cilindrada en la Región
Televisores en “modo Mundial”, con rebajas y ventas ajustadas
El Tren Roca sigue afectado por obras y no llega a La Plata: cuándo se normaliza el servicio
Alarma en la zona del Parque Saavedra por la reaparición de lagartijas
VIDEO. El Dragón Chino irrumpió en los festejos del Carnaval de Meridiano V
Otra muerte en carnaval: murió una integrante de una comparsa durante el festival en Lincoln
El Año Nuevo Chino llega a La Plata con transmisión en vivo y una multitud presente
Eclipse solar anular: cuándo es, dónde se verá el “anillo de fuego” y a qué hora observarlo
Escuchar mal, aprender peor: hipoacusias leves disparan la repitencia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La inseguridad volvió a golpear en La Plata. Esta vez, el blanco fue una panadería de Meridiano V, ubicada en 21 y 69, que sufrió un nuevo asalto y suma así otro episodio a una seguidilla que tiene agotados a sus dueños y a los vecinos de la zona, quienes aseguran estar “aterrados” por la repetición de los hechos. Están a tan solo un robo de "llegar" a los 50.
El robo ocurrió alrededor de las ocho de la mañana de este martes feriado, en pleno inicio de la jornada laboral. Según relataron, dos delincuentes ingresaron al local y violentaron a la empleada que se encontraba atendiendo.
Uno de ellos estaba armado y se dirigió directamente a la caja registradora, de donde sustrajo todo el dinero disponible. El otro cómplice escapó rápidamente del lugar, en una maniobra coordinada que duró apenas unos minutos.
@panaderia.jyj
Pensamos que se lo iba a robar 🤣🤣🤣🤣♬ sonido original - Panadería y Confitería JYJ
De acuerdo a las cámaras de seguridad, ambos vestían camperas deportivas oscuras y pantalones cortos. Uno llevaba un short negro y el otro uno alusivo a Gimnasia. En cuanto al calzado, uno utilizaba zapatillas oscuras y el otro blancas.
El emprendimiento abrió sus puertas el 14 de junio de 2024 y el primer robo llegó pocos meses después, en octubre. En aquel momento, los propietarios colocaron un cartel en el ingreso con la leyenda “Ingresar sin casco”,. “Teníamos fe que no nos pase tan pronto”, había expresado uno de los dueños tras aquel episodio.
LE PUEDE INTERESAR
Otra muerte en carnaval: murió una integrante de una comparsa durante el festival en Lincoln
En noviembre pasado habían sufrido el último asalto. “Ya no se puede trabajar así. Es injusto para nosotros, que nos matamos trabajando para progresar. Es increíble que no podamos ni trabajar tranquilos. Por favor compártanlo lo más posible para que llegue a mucha gente y ojalá los puedan agarrar”, publicaron entonces desde el negocio.
Tan frecuente se volvió la situación que, para sobrellevarla, desde las redes sociales del comercio incluso apelan al humor con chistes sobre los robos, una forma de intentar alivianar un problema que, lejos de resolverse, parece repetirse sin pausa.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí