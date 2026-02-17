Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Cartonazo de $5.000.000 y hasta mañana podés presentar la tarjeta ganadora: los números de hoy

Policiales |Fue hoy martes por la mañana

VIDEO. Una panadería de La Plata sufrió a ladrones armados y están a un robo de los 50: "Aterrados"

17 de Febrero de 2026 | 10:17

Escuchar esta nota

La inseguridad volvió a golpear en La Plata. Esta vez, el blanco fue una panadería de Meridiano V, ubicada en 21 y 69, que sufrió un nuevo asalto y suma así otro episodio a una seguidilla que tiene agotados a sus dueños y a los vecinos de la zona, quienes aseguran estar “aterrados” por la repetición de los hechos. Están a tan solo un robo de "llegar" a los 50.

El robo ocurrió alrededor de las ocho de la mañana de este martes feriado, en pleno inicio de la jornada laboral. Según relataron, dos delincuentes ingresaron al local y violentaron a la empleada que se encontraba atendiendo.

Uno de ellos estaba armado y se dirigió directamente a la caja registradora, de donde sustrajo todo el dinero disponible. El otro cómplice escapó rápidamente del lugar, en una maniobra coordinada que duró apenas unos minutos.

@panaderia.jyj

Pensamos que se lo iba a robar 🤣🤣🤣🤣

♬ sonido original - Panadería y Confitería JYJ

De acuerdo a las cámaras de seguridad, ambos vestían camperas deportivas oscuras y pantalones cortos. Uno llevaba un short negro y el otro uno alusivo a Gimnasia. En cuanto al calzado, uno utilizaba zapatillas oscuras y el otro blancas.

El emprendimiento abrió sus puertas el 14 de junio de 2024 y el primer robo llegó pocos meses después, en octubre. En aquel momento, los propietarios colocaron un cartel en el ingreso con la leyenda “Ingresar sin casco”,. “Teníamos fe que no nos pase tan pronto”, había expresado uno de los dueños tras aquel episodio.

En noviembre pasado habían sufrido el último asalto. “Ya no se puede trabajar así. Es injusto para nosotros, que nos matamos trabajando para progresar. Es increíble que no podamos ni trabajar tranquilos. Por favor compártanlo lo más posible para que llegue a mucha gente y ojalá los puedan agarrar”, publicaron entonces desde el negocio.

Tan frecuente se volvió la situación que, para sobrellevarla, desde las redes sociales del comercio incluso apelan al humor con chistes sobre los robos, una forma de intentar alivianar un problema que, lejos de resolverse, parece repetirse sin pausa.

