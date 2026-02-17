Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Para mí, lo era todo": la emotiva despedida de Luciana Pedraza a Robert Duvall

"Para mí, lo era todo": la emotiva despedida de Luciana Pedraza a Robert Duvall
17 de Febrero de 2026 | 14:55

La actriz y productora utilizó sus redes sociales para expresar el dolor por la partida de quien fue su compañero de vida durante más de dos décadas. 

En una carta abierta publicada en Instagram, la argentina detalló la intimidad de sus últimos momentos: “Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo”, escribió.

En sus sentidas palabras, Luciana destacó la dualidad entre la estrella de Hollywood y el hombre detrás de cámara: “Para el mundo, fue un actor ganador del Oscar, un director, un narrador. Para mí, lo era todo”.

La productora también recordó la intensidad con la que su pareja vivía los placeres cotidianos: “Su pasión por el arte solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar corazones. En cada uno de sus roles, Bob lo dio todo por la auténtica esencia humana que representaban”.

Por último, la actriz agradeció a aquellos que le hicieron llegar su sentido pésame y pidió privacidad y respeto en este difícil momento: “Gracias por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por brindarnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja”.

CORAZÓN ARGENTINO

Robert Duvall no solo fue un apasionado del tango ( incluso dirigió “Assasination Tango” en la que también actuó y que tiene un guion en el cual la música rioplatense es protagonista) sino también de las medialunas. Y fue justamente así -comprando facturas- que en 1996 conoció casualmente a quien sería su mujer: Luciana Pedraza. “Fui a comprar flores, pero estaba cerrado. Entonces fui a una panadería. Y allí conocí a Luciana. Si la florería hubiera estado abierta, nunca la hubiera conocido”, es su famosa anécdota. El casamiento fue en 2005.

En aquella época Pedraza se dedicaba a la organización de eventos, invitó a Duvall a una fiesta… y él aceptó. El actor estaba en nuestro país por la filmación de “El hombre que capturó a Eichmann”.

Tras confirmar su fallecimiento, Luciana Duvall afirmó: “Para el mundo, fue un actor ganador del Premio de la Academia, un director, un narrador. Para mí, simplemente lo fue todo”.

