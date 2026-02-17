"Para mí, lo era todo": la emotiva despedida de Luciana Pedraza a Robert Duvall

Paro general contra la reforma laboral: el Gobierno descontará el día y confirman que no habrá transporte público
Paro general contra la reforma laboral: el Gobierno descontará el día y confirman que no habrá transporte público
Se meten por los techos a robar una armería de La Plata: investigan manchas de sangre a 15 metros de altura
Por la Ley de financiamiento, las universidades nacionales piden la "inmediata convocatoria a paritarias"
Yanina, su nene y una historia que empezó en cancha de Gimnasia y terminó en una comisaría
Acusan a una persona que por tirar una colilla de cigarrillo provocó el incendio de una palmera en La Plata
Estalló la polémica por las mujeres de “La Casita” de Bad Bunny en Argentina: furia y descargo
¿Cuándo cae el próximo fin de semana largo? Mes a mes, el calendario completo de feriados 2026 para planificar
Son dos hermanitos, cumplen en febrero y compartieron torta: mitad de Estudiantes, mitad de Gimnasia
Fútbol, fútbol y más fútbol: martes de super acción con una agenda cargada de partidos
Así se vio el eclipse solar anular, con el “anillo de fuego” en Argentina
Un gremio de estatales va al paro esta semana y tendrá impacto en la administración pública bonaerense
VIDEO. Una panadería de La Plata sufrió a ladrones armados y están a un robo de los 50: "Aterrados"
La muerte de Eugenia Carril: dio su versión y quedó detenido el autor del embiste fatal en La Plata
Un cuerpo incompleto y una verdad oculta: qué le pasó a Yanina Correa
A Mac Allister lo quiere un gigante europeo y podría haber un escándalo en la Premier League
Actualizaron el mapa interactivo de cianobacterias en aguas bonaerenses y hay más sectores en alerta
Refuerzan la prevención del hantavirus en La Plata: los síntomas a los que hay que prestarles atención
Los alcances del feriado nacional en La Plata: micros, basura, estacionamiento y más
Zaira Nara sorprendió con un bikini y derritió la nieve en los Juegos de Invierno
VIDEO. Sorpresiva gala de eliminación en MasterChef Celebrity: ¿quién se fue?
Alberto Samid fue internado en Uruguay y piden un avión sanitario para traerlo a Argentina
El Opus Dei le planteó al Papa el caso judicial que enfrenta en Argentina
Tortuosa madrugada en Ringuelet por amenazas y una lluvia de disparos
Dramática búsqueda de una turista bonaerense que hacía buceo y desapareció en Puerto Madryn
El Tren Roca sigue afectado por obras y no llega a La Plata: cuándo se normaliza el servicio
Buscan reformar el Código Penal: contemplan nuevos delitos y penas más duras
Sur Finanzas: por qué liberaron a los acusados de borrar pruebas
Qué hay detrás del boom de la venta de motos de baja cilindrada en la Región
Televisores en “modo Mundial”, con rebajas y ventas ajustadas
Alarma en la zona del Parque Saavedra por la reaparición de lagartijas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La actriz y productora utilizó sus redes sociales para expresar el dolor por la partida de quien fue su compañero de vida durante más de dos décadas.
En una carta abierta publicada en Instagram, la argentina detalló la intimidad de sus últimos momentos: “Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo”, escribió.
En sus sentidas palabras, Luciana destacó la dualidad entre la estrella de Hollywood y el hombre detrás de cámara: “Para el mundo, fue un actor ganador del Oscar, un director, un narrador. Para mí, lo era todo”.
La productora también recordó la intensidad con la que su pareja vivía los placeres cotidianos: “Su pasión por el arte solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar corazones. En cada uno de sus roles, Bob lo dio todo por la auténtica esencia humana que representaban”.
Por último, la actriz agradeció a aquellos que le hicieron llegar su sentido pésame y pidió privacidad y respeto en este difícil momento: “Gracias por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por brindarnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja”.
Robert Duvall no solo fue un apasionado del tango ( incluso dirigió “Assasination Tango” en la que también actuó y que tiene un guion en el cual la música rioplatense es protagonista) sino también de las medialunas. Y fue justamente así -comprando facturas- que en 1996 conoció casualmente a quien sería su mujer: Luciana Pedraza. “Fui a comprar flores, pero estaba cerrado. Entonces fui a una panadería. Y allí conocí a Luciana. Si la florería hubiera estado abierta, nunca la hubiera conocido”, es su famosa anécdota. El casamiento fue en 2005.
LE PUEDE INTERESAR
Los detalles de la serie documental de Silvina Luna: "Habrá material inédito que ella dejó grabado"
En aquella época Pedraza se dedicaba a la organización de eventos, invitó a Duvall a una fiesta… y él aceptó. El actor estaba en nuestro país por la filmación de “El hombre que capturó a Eichmann”.
Tras confirmar su fallecimiento, Luciana Duvall afirmó: “Para el mundo, fue un actor ganador del Premio de la Academia, un director, un narrador. Para mí, simplemente lo fue todo”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí