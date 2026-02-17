Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Cartonazo de $5.000.000 y hasta mañana podés presentar la tarjeta ganadora: los números de hoy

Estalló la polémica por las mujeres de “La Casita” de Bad Bunny en Argentina: furia y descargo

Estalló la polémica por las mujeres de "La Casita" de Bad Bunny en Argentina: furia y descargo
17 de Febrero de 2026 | 12:10

El paso de Bad Bunny por Argentina dejó una huella imborrable en sus fanáticos, pero también despertó la furia de algunos otros. “La Casita”, la estructura donde el cantante se encuentra con seguidores y algunos famosos, generó un debate en redes sociales por los elegidos para acompañar al artista.

Cientos de usuarios expresaron su indignación por la selección, tildando de "gatos" a las mujeres que subieron, un término despectivo utilizado para sugerir que no eran verdaderas fanáticas, sino personas que trabajan haciendo “acompañamiento”.

Ante la ola de agresiones en redes, Iara Morena, una de las mujeres que estuvo en La Casita del primer show en Argentina, decidió romper el silencio en TikTok para aclarar cómo llegó hasta ahí y defender la transparencia del proceso. "Me harté de los comentarios de hate. A mis amigas y a mí no nos invitó nadie", aclaró Iara en su video.

Según su relato, ella y su grupo llegaron temprano al estadio de River, cerca de las 19:00: "Estábamos ahí en el campo bailando, de chill, y justamente nos ve uno de los productores y nos dice: 'Chicas, ustedes tres a la casita'", explicó la joven, desmintiendo cualquier tipo de arreglo previo o invitación VIP.

Iara también dio detalles sobre Tini Stoessel, María Becerra y Bizarrap, los famosos invitados en la primera fecha: "Ellos siempre estuvieron en la parte de atrás, tranqui, tomando algo. Sentí que estaban un poco con vergüenza, en un momento de chill porque siempre están expuestos", comentó sobre la actitud de los artistas locales.

Sobre las acusaciones de “acomodo”, la tiktoker dijo: "Si la casa hubiese estado llena de solamente famosos, estarían diciendo: '¿Cómo no pueden agregar a alguien del público?'. Agregan gente normal que vamos al concierto porque somos fans".

Finalmente, lamentó la violencia verbal recibida por parte de los usuarios: "Me parece realmente terrible estar escuchando que digan 'gatos' o que la casita era un asco. Solo tuvimos la suerte de entrar y pasarla bien".

