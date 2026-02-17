Estalló la polémica por las mujeres de “La Casita” de Bad Bunny en Argentina: furia y descargo

El Gobierno aceptaría los cambios de la reforma laboral: la fecha clave y el polémico artículo de licencias
El Gobierno aceptaría los cambios de la reforma laboral: la fecha clave y el polémico artículo de licencias
Actualizaron el mapa interactivo de cianobacterias en aguas bonaerenses y hay más sectores en alerta
Un gremio de estatales va al paro esta semana y tendrá impacto en la administración pública bonaerense
TALP deja de funcionar entre La Plata y el noroeste de Buenos Aires pero otra empresa se hace cargo y suma localidades
VIDEO. Una panadería de La Plata sufrió a ladrones armados y están a un robo de los 50: "Aterrados"
Zaira Nara sorprendió con un bikini y derritió la nieve en los Juegos de Invierno
Son dos hermanitos, cumplen en febrero y compartieron torta: mitad de Estudiantes, mitad de Gimnasia
Fútbol, fútbol y más fútbol: martes de super acción con una agenda cargada de partidos
La muerte de Eugenia Carril: dio su versión y quedó detenido el autor del embiste fatal en La Plata
Un cuerpo incompleto y una verdad oculta: qué le pasó a Yanina Correa
A Mac Allister lo quiere un gigante europeo y podría haber un escándalo en la Premier League
¿Cuándo cae el próximo fin de semana largo? Mes a mes, el calendario completo de feriados 2026 para planificar
Los alcances del feriado nacional en La Plata: micros, basura, estacionamiento y más
VIDEO. Sorpresiva gala de eliminación en MasterChef Celebrity: ¿quién se fue?
Alberto Samid fue internado en Uruguay y piden un avión sanitario para traerlo a Argentina
Tortuosa madrugada en Ringuelet por amenazas y una lluvia de disparos
Dramática búsqueda de una turista bonaerense que hacía buceo y desapareció en Puerto Madryn
Por la Ley de financiamiento, las universidades nacionales piden la "inmediata convocatoria a paritarias"
Sur Finanzas: por qué liberaron a los acusados de borrar pruebas
Qué hay detrás del boom de la venta de motos de baja cilindrada en la Región
Televisores en “modo Mundial”, con rebajas y ventas ajustadas
El Tren Roca sigue afectado por obras y no llega a La Plata: cuándo se normaliza el servicio
Alarma en la zona del Parque Saavedra por la reaparición de lagartijas
VIDEO. El Dragón Chino irrumpió en los festejos del Carnaval de Meridiano V
Otra muerte en carnaval: murió una integrante de una comparsa durante el festival en Lincoln
El Año Nuevo Chino llega a La Plata con transmisión en vivo y una multitud presente
Eclipse solar anular: cuándo es, dónde se verá el “anillo de fuego” y a qué hora observarlo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El paso de Bad Bunny por Argentina dejó una huella imborrable en sus fanáticos, pero también despertó la furia de algunos otros. “La Casita”, la estructura donde el cantante se encuentra con seguidores y algunos famosos, generó un debate en redes sociales por los elegidos para acompañar al artista.
Cientos de usuarios expresaron su indignación por la selección, tildando de "gatos" a las mujeres que subieron, un término despectivo utilizado para sugerir que no eran verdaderas fanáticas, sino personas que trabajan haciendo “acompañamiento”.
Ante la ola de agresiones en redes, Iara Morena, una de las mujeres que estuvo en La Casita del primer show en Argentina, decidió romper el silencio en TikTok para aclarar cómo llegó hasta ahí y defender la transparencia del proceso. "Me harté de los comentarios de hate. A mis amigas y a mí no nos invitó nadie", aclaró Iara en su video.
Según su relato, ella y su grupo llegaron temprano al estadio de River, cerca de las 19:00: "Estábamos ahí en el campo bailando, de chill, y justamente nos ve uno de los productores y nos dice: 'Chicas, ustedes tres a la casita'", explicó la joven, desmintiendo cualquier tipo de arreglo previo o invitación VIP.
Iara también dio detalles sobre Tini Stoessel, María Becerra y Bizarrap, los famosos invitados en la primera fecha: "Ellos siempre estuvieron en la parte de atrás, tranqui, tomando algo. Sentí que estaban un poco con vergüenza, en un momento de chill porque siempre están expuestos", comentó sobre la actitud de los artistas locales.
Sobre las acusaciones de “acomodo”, la tiktoker dijo: "Si la casa hubiese estado llena de solamente famosos, estarían diciendo: '¿Cómo no pueden agregar a alguien del público?'. Agregan gente normal que vamos al concierto porque somos fans".
LE PUEDE INTERESAR
Zaira Nara sorprendió con un bikini y derritió la nieve en los Juegos de Invierno
Finalmente, lamentó la violencia verbal recibida por parte de los usuarios: "Me parece realmente terrible estar escuchando que digan 'gatos' o que la casita era un asco. Solo tuvimos la suerte de entrar y pasarla bien".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí