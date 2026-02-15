VIDEO. Gimnasia vs Estudiantes: el micro del Pincha recibió un piedrazo tras llegar al Bosque

Luego de la salida a puro color con un gran número de hinchas en el Country de City Bell, el plantel de Estudiantes llegó al Bosque en medio de un gran operativo en los alrededores. Sin embargo, el colectivo que transportaba la delegación Pincha sufrió un piedrazo.

El micro recibió un importante destrozo en una de las ventanillas laterales del sector inferior. Marcos Angeleri sufrió cortes pero está fuera de peligro.

LA PREVIA DEL CLÁSICO PLATENSE: en #SportsCenter, te mostramos el vidrio roto en el micro de Estudiantes, que fue apedreado en su llegada al estadio de Gimnasia.



Gerardo, chofer del micro de Estudiantes, contó: “Vinimos lo más bien desde City Bell hasta la rotonda (del Bosque) y por el portón ya nos tiraron piedras, botellas. El tema es que las motos (de la policía) tiene que venir a la par del micro y eso no pasó”.

En este contexto, advirtió que podría haber ocurrido un grave accidente: "Desde la 122 para el estadio, no vi las escoltas de las motos porque había autos estacionados de los dos lados, no vi las motos y siempre vienen a la par".