VIDEO. Sorpresiva gala de eliminación en MasterChef Celebrity: ¿quién se fue?

La 16° gala de eliminación de MasterChef Celebrity dio un giro inesperado que sorprendió tanto a la audiencia como a sus propios protagonistas. En lo que marca el último paso hacia la final de la competencia, el jurado decidió no eliminar a ningún participante, aunque advirtieron que "habrá consecuencias".

El desafío de la noche fue uno de los más temidos de la pastelería francesa: el croquembouche, una torre de profiteroles unidos por hilos de caramelo que exige precisión en su ejecución.

Aunque la noche empezó con el pie izquierdo debido a una falla grupal en el primer minidesafío y un comienzo lleno de nerviosismo debido a la dificultad técnica del desafío, los participantes pudieron dar vuelta el resultado y presentar unos profiteroles que asombraron al jurado.

Marixa Balli recibió elogios por su presentación y evolución en la competencia, Evangelina Anderson tuvo lo que el jurado llamó su primer “obra maestra” en el certamen, Emilia Ettias logró reivindicarse en la pastelería y el Chino Leunis terminó por sorprender al exigente jurado.

La definición quedó entre el Turco Husaín e Ian Lucas, que a pesar de presentar buenos croquembouches, tuvieron tropiezos durante la ejecución de sus postres.

Al momento de deliberar, Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular reconocieron que fue “la decisión más difícil de esta temporada” y que quien se iba, “se iba por muy poco”.

Finalmente, Betular anunció que no habría eliminación: “Hubiera sido muy injusto que se fuera cualquiera de ustedes seis porque realmente lo lograron espectacular”.

Ante la euforia de los participantes, el pastelero anunció que esta decisión traería un problema a futuro: “La semana que viene realmente comienza el camino a la final, así que a prepararse. Esta decisión igualmente puede traer consecuencias a futuro”, adelantó.