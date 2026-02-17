Los alcances del feriado nacional

Por el feriado de hoy se dio a conocer el siguiente cronograma de servicios:

» Residuos

El servicio de recolección de residuos no funcionará durante la jornada de hoy, por lo que se instó a vecinos a no sacar ningún tipo de residuo a la vía pública.

» Salud

Los Centros de Salud contarán con guardias de enfermería las 24 horas, mientras que el Servicio de Emergencias del SAME funcionará con normalidad a través de la línea 107

» CAM

El Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá cerrado durante todo el día

» Esparcimiento

La República de los Niños la República de los Niños estará abierta de 7:00 a 22:00 y el Parque Ecológico Municipal de 7:00 a 21:00.

» Estacionamiento medido

El Sistema de Estacionamiento Medido no se implementará durante la jornada de hoy. Sí se realizarán controles periódicos de tránsito y nocturnidad.

» Mercado Regional

El Mercado Bonaerense Fijo La Plata abrirá este martes de 7:00 a 13:00. En tanto que por su parte el Mercado Regional cerrará sus puertas al público.

» Transporte

Los micros de corta distancia dependientes de la Municipalidad (Norte, Sur, Este y Oeste, y 506, 508, 561 y 520) funcionarán con frecuencias de fin de semana.

» CEMENTERIO MUNICIPAL

Abrirá para visitas de 8:00 a 15:00 y la administración de 8:00 a 12:00

» Publicidad EL DIA

La oficina de Publicidad de EL DIA estará cerrada en la jornada de hoy. Por lo cual volverá a atender al público en la jornada de mañana.