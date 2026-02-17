Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar que se publicaron hoy

La Ciudad |MARTES DE CARNAVAL

Los alcances del feriado nacional

Los alcances del feriado nacional

Archivo

17 de Febrero de 2026 | 02:53
Edición impresa

Por el feriado de hoy se dio a conocer el siguiente cronograma de servicios:

» Residuos

El servicio de recolección de residuos no funcionará durante la jornada de hoy, por lo que se instó a vecinos a no sacar ningún tipo de residuo a la vía pública.

» Salud

Los Centros de Salud contarán con guardias de enfermería las 24 horas, mientras que el Servicio de Emergencias del SAME funcionará con normalidad a través de la línea 107

» CAM

El Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá cerrado durante todo el día

» Esparcimiento

La República de los Niños la República de los Niños estará abierta de 7:00 a 22:00 y el Parque Ecológico Municipal de 7:00 a 21:00.

» Estacionamiento medido

El Sistema de Estacionamiento Medido no se implementará durante la jornada de hoy. Sí se realizarán controles periódicos de tránsito y nocturnidad.

LE PUEDE INTERESAR

“Tapados de basura” en un barrio céntrico: quejas por presencia de ratas

LE PUEDE INTERESAR

Reclamo por una bolsa de basura en plena salida de una cochera

» Mercado Regional

El Mercado Bonaerense Fijo La Plata abrirá este martes de 7:00 a 13:00. En tanto que por su parte el Mercado Regional cerrará sus puertas al público.

» Transporte

Los micros de corta distancia dependientes de la Municipalidad (Norte, Sur, Este y Oeste, y 506, 508, 561 y 520) funcionarán con frecuencias de fin de semana.

» CEMENTERIO MUNICIPAL

Abrirá para visitas de 8:00 a 15:00 y la administración de 8:00 a 12:00

» Publicidad EL DIA

La oficina de Publicidad de EL DIA estará cerrada en la jornada de hoy. Por lo cual volverá a atender al público en la jornada de mañana.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Medina: horas decisivas en Estudiantes, con olor a despedida

Obama y una polémica sobre los extraterrestres

Enojo y autocrítica de Ezequiel Piovi luego del empate con Gimnasia

Un cura “coleccionaba” imágenes de pedofilia

Francia: paliza fatal agita la carrera presidencial

Zaniratto ya piensa en los once para Mendoza

La sombra de Navalni: dos años de una herida abierta

Le cortan la lengua a un periodista en Bolivia
Últimas noticias de La Ciudad

El Dragón Chino irrumpió en los festejos del Carnaval de Meridiano V

El Año Nuevo Chino llega con transmisión en vivo y una multitud presente

La comunidad de la Escuela Nº 58 se suma a las celebraciones en busca de reunir fondos para la cooperadora

Las ventas de motos de baja cilindrada atraviesan su veranito
Deportes
Medina: horas decisivas en Estudiantes, con olor a despedida
Enojo y autocrítica de Ezequiel Piovi luego del empate con Gimnasia
Manuel Panaro: “Me siento muy cómodo con lo que me pide Lucho”
Zaniratto ya piensa en los once para Mendoza
Nueva victoria de la Reserva del Pata Pereyra
Policiales
La Justicia ratificó la detención y agravó la imputación para el conductor acusado de matar a Eugenia Carril
Desaparición, muerte y misterio: a través de un ADN confirmaron que los huesos hallados eran de Yanina Correa
Dos delincuentes con frondoso prontuario cayeron tras el robo a una hamburguesería céntrica
VIDEO. A patadas, un vecino de San Carlos evitó el robo de su moto ante el acecho de tres ladrones
"Cabeceé y sentí un golpe": el acusado de atropellar y matar a Eugenia Carril rompió el silencio ante el fiscal
Espectáculos
Felicidad y tristeza: el motivo que opacó el nacimiento del tercer hijo de Juana Repetto
Como Dios la trajo al mundo: A los 73, Alfano sin filtro ni bikini en la playa
Robert Duvall, legendario actor de Hollywood, murió a los 95 años
Sofi Gonet rompió el silencio ante los rumores de ser la tercera en discordia entre Icardi y la China
Kim Kardashian y Lewis Hamilton oficializaron su relación en público, un beso estalló las redes
Información General
Escuchar mal, aprender peor: hipoacusias leves disparan la repitencia
Se conmemora el “Día del juego responsable”, un concepto en debate
Cencosud cerró sucursales de supermercados Vea, Disco y Easy: ¿qué pasará en La Plata?
Los 10 rituales del Año Nuevo Chino 2026 para atraer buena fortuna y abundancia
Alan Schlenker fue papá por segunda vez desde la cárcel

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla