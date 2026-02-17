Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Alberto Samid fue internado en Uruguay y piden un avión sanitario para traerlo a Argentina

Alberto Samid fue internado en Uruguay y piden un avión sanitario para traerlo a Argentina
17 de Febrero de 2026 | 07:37

Escuchar esta nota

El empresario Alberto Samid debió ser internado en la ciudad uruguaya de Punta del Este ras sufrir un cuadro de infección urinaria, pero su situación se agravó y su familia le pidió ayuda al gobernador Axel Kicillof, a la vez que solicitó un avión sanitario para trasladarlo a Buenos Aires.

En un mensaje difundido en la cuenta de Samid de la red social X al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, su esposa, Marisa Scarafía, señaló: "Alberto se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este. Ingresó primero por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien que es pero es muy peligroso ya que tiene bajo todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros valores".

"Necesitamos que sea trasladado a Buenos Aires y la única manera es mediante un avión sanitario. Por eso le pido encarecidamente al señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, a los intendentes peronistas y a todos los compañeros, que nos ayuden con este tema. Es urgente. Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos", añadió.

Scarafía dejó además dos números de teléfono en el citado mensaje que concluyó: "Y a todos ustedes que tanto lo quieren, les pido recen por él".

