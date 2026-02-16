El servicio del Tren Roca seguirá afectado

El servicio de tren de la Línea Roca ayer no funcionó en su recorrido hasta a La Plata y seguirá sin llegar a la estación hasta mañana (martes) como consecuencia de una serie de obras viales y ferroviarias que se ejecutarán en distintos tramos del ramal, según informó Trenes Argentinos.

Durante esos días, las formaciones circulan con recorrido limitado entre Plaza Constitución y Berazategui, lo que afecta a miles de usuarios que diariamente utilizan el servicio para trasladarse hacia y desde la Capital bonaerense.

De acuerdo con el comunicado oficial, “la interrupción responde a trabajos de renovación de vías entre las estaciones de Plátanos y Hudson”. “Las tareas incluyen el recambio de tramos de rieles, el reemplazo de durmientes y la colocación de nuevas fijaciones y balasto, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y optimizar la circulación ferroviaria en el sector”, informaron.

“Para poder llevar adelante las obras de manera correcta y segura, se interrumpirá la alimentación eléctrica en el área y quedó limitado el servicio hasta la estación de La Plata”, explicaron desde la empresa, al tiempo que advirtieron: “El cronograma podría modificarse en caso de condiciones climáticas adversas que impidan el normal desarrollo de los trabajos”.

Según lo divulgado por Trenes Argentinos, “el plan de intervención contempla la renovación integral de 13,5 kilómetros de vía, enlaces y aparatos de vía en el tramo comprendido entre Avellaneda y City Bell, en el partido de La Plata”. Según señalaron desde la operadora ferroviaria, “estas mejoras forman parte de un programa de modernización de infraestructura destinado a reforzar la seguridad operativa y brindar un servicio más confiable a los pasajeros del ramal”.