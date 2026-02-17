Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Cartonazo de $5.000.000 y hasta mañana podés presentar la tarjeta ganadora: los números de hoy

La Ciudad |La alegría de Jonás y Juanse

Son dos hermanitos, cumplen en febrero y compartieron torta: mitad de Estudiantes, mitad de Gimnasia

Sergio Pomares
spomares@eldia.com

17 de Febrero de 2026 | 09:59

Escuchar esta nota

En una canchita de fútbol de La Plata hubo un festejo particular y que en algunas familias ya se dio. Jonás cumplió 10 años y Juan Sebastián celebró sus 5, ambos nacidos en los primeros días del mes, al igual que su hermanita, que llegó al mundo el año pasado también en febrero. Con tantas fechas cercanas, la familia, de Berisso, decidió unificarlos y convertirlos en una verdadera fiesta futbolera... sin que nadie se queje.

El festejo se realizó el viernes 13 de febrero en una canchita de fútbol de El Mondongo, con amigos, pelotas, medallas y muchos detalles vinculados a la pasión que divide a los hermanos. Es que Jonás es hincha de Gimnasia y Juanse de Estudiantes, rivalidad histórica platense pero que a ellos los une, y encima a poco de lo que fue el clásico.

Para que ambos pudieran celebrar con los colores que sienten propios, Lara (28), la mamá de los chicos, encontró una solución salomónica que se llevó todas las miradas. La torta fue mitad del Lobo y mitad del Pincha, combinando los tonos azul y blanco con el rojo y blanco. Además, cada uno con los colores de su pasión.

La postal de los hermanos soplando las velitas frente a la torta partida en dos reflejó lo que se vive en la Ciudad. Familiares y amiguitos celebraron y destacaron la creatividad.

“Que los cumplan muy feliz siempre. Mamá su fan N°1; los amo con cada pedacito de mi, me explota el corazón de amor por ustedes”, expresó Lara en sus redes, dejando de lado los colores y abrazando su primera pasión: sus hijos.

Multimedia

