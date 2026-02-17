Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |“NOS FALTÓ EFICACIA”, DECLARÓ EL VOLANTE

Enojo y autocrítica de Ezequiel Piovi luego del empate con Gimnasia

Enojo y autocrítica de Ezequiel Piovi luego del empate con Gimnasia

Ezequiel Piovi se expresó tras la igualdad con Gimnasia / @edelp

17 de Febrero de 2026 | 01:22
“Nos da bronca porque vinimos a ganar”, fue la frase textual que utilizaron los pocos jugadores de Estudiantes que pararon en zona mixta, para hablar sobre lo que dejó el clásico del domingo en el Bosque. Por su parte, Ezequiel Piovi que sumó el segundo partido completo del año, reconoció los puntos que el equipo tiene que mejorar a futuro.

Pese a algunos altibajos, el volante es una de las piezas más importantes de Eduardo Domínguez en la estructura inicial del once, desde mitad del año pasado hasta hoy. Por eso, con el transcurso del tiempo se convirtió en una voz de mando del plantel, sobre todo en su posición. De esta manera, luego de la igualdad ante el Lobo en el Juan Carmelo Zerillo, por la quinta fecha del Torneo Apertura, Keki se tomó unos minutos para analizar el partido.

 

“Creamos muchas chances pero no pudimos concretar”, explicó el futbolista

 

Saliendo del vestuario visitante y dirigiéndose hacia el micro para pegar la vuelta a casa, el ex Liga de Quito se frenó ante los periodistas y mencionó el enojo por no obtener el triunfo ante el eterno rival.

En primer término, el futbolista comentó cual fue la carencia que tuvo el equipo para hacerse de los tres puntos: “Nos faltó un poco de eficacia, creamos muchas situaciones que no pudimos concretar. Debemos trabajar más en la definición. Pese a esto creo que hicimos un buen partido”. A su vez, añadió: “El partido fue bueno por el sacrificio que hicimos”.

Como mencionó el propio entrenador Eduardo Domínguez, el plantel se retiró con la espina de no sumar un nuevo triunfo en el historial del clásico platense. Por su parte, el mediocampista declaró: “Nos vamos bronca porque vinimos a ganar. Lo cierto es que hicimos todo para sumar los tres puntos, pero fallamos con la puntería. Lo importante es que seguimos sumando y ahora a prepararnos para el próximo partido en casa”.

Sin dudas, Piovi fue uno de los puntos altos del equipo, obstaculizando y anulando el juego de Nacho Fernández. Además fue uno de los jugadores que más pelotas recuperó, colocándose en una posición clave para la contención del juego y el traslado. En cuanto a como se sintió dentro del campo de juego, sostuvo: “En lo personal me sentí bien. Estoy contento de volver a sumar minutos con este equipo”.

Por otro lado, también se refirió a la racha positiva sin derrotas que acumula Estudiantes: “Es importante para nosotros mantener esta racha, no perder y seguir por esta senda. Todos los días nosotros seguimos trabajando y mejorando, porque tenemos muchas cosas para arreglar. Pero cuando no ganas, es importante no perder”. En este contexto, el Pincha lleva 11 partidos sin caídas por torneos oficiales, entre los playoff del Clausura 2025, Copa Argentina y la fase regular del Apertura. En total suma: 7 triunfos y 4 empates.

En el cierre, al ser consultado sobre las metas propuestas por el equipo a comienzo de año, el futbolista indicó: “Los objetivos son los mismos de siempre. Este es un Club que te exige pelear todos los torneos y nosotros nos estamos preparando para eso”.

