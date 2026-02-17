Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Cartonazo de $5.000.000 y hasta mañana podés presentar la tarjeta ganadora: los números de hoy

Espectáculos

Zaira Nara sorprendió con un bikini y derritió la nieve en los Juegos de Invierno

17 de Febrero de 2026 | 10:54

Escuchar esta nota

La modelo Zaira Nara encendió las redes sociales al mostrar sus atuendos elegidos para sus días en Valtellina, ubicado en el norte de Italia, donde se están llevando a cabo los Juegos Olímpicos de Invierno.

La influencer viajó junto a una marca de bebidas alcohólicas para asistir a distintos eventos relacionados con los Juegos Olímpicos.  

Desde su llegada, la menor de las hermanas Nara mostró en sus redes cómo se prepara para salir a la nieve y a las bajas temperaturas de la capital italiana. 

Sin embargo, sorprendió al presumir su cuerpo en un simple bikini junto a un iglú de fondo, sin importarle el frío intenso del lugar.

Otro de sus looks fue un total white de campera y pantalón de nieve, con una vincha que hacía juego. También desafió el frío luciendo su campera abierta, dejando ver que tenía una remera cortita color beige. 

 

 

