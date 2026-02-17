Un gremio de estatales va al paro esta semana y tendrá impacto en la administración pública bonaerense

El Gobierno aceptaría los cambios de la reforma laboral: la fecha clave y el polémico artículo de licencias
El Gobierno aceptaría los cambios de la reforma laboral: la fecha clave y el polémico artículo de licencias
TALP deja de funcionar entre La Plata y el noroeste de Buenos Aires pero otra empresa se hace cargo y suma localidades
Un cuerpo incompleto y una verdad oculta: qué le pasó a Yanina Correa
El Opus Dei le planteó al Papa el caso judicial que enfrenta en Argentina
Un gremio de estatales va al paro esta semana y tendrá impacto en la administración pública
“¿Tan fea era yo?”: quién es la actriz de “En el barro 2” que no se puede ni ver
La muerte de Eugenia Carril: dio su versión y quedó detenido el autor del embiste fatal en La Plata
Tortuosa madrugada en Ringuelet por amenazas y una lluvia de disparos
Los alcances del feriado nacional en La Plata: micros, basura, estacionamiento y más
Alarma en la zona del Parque Saavedra por la reaparición de lagartijas
Qué hay detrás del boom de la venta de motos de baja cilindrada en la Región
Televisores en “modo Mundial”, con rebajas y ventas ajustadas
VIDEO. El Dragón Chino irrumpió en los festejos del Carnaval de Meridiano V
El Año Nuevo Chino llega a La Plata con transmisión en vivo y una multitud presente
Escuchar mal, aprender peor: hipoacusias leves disparan la repitencia
Alberto Samid fue internado en Uruguay y piden un avión sanitario para traerlo a Argentina
Los números de la suerte del martes 17 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
El Tren Roca sigue afectado por obras y no llega a La Plata: cuándo se normaliza el servicio
La importancia del buen estado edilicio de las escuelas públicas
Lanzan una colecta para ayudar a Ramiro, un joven de La Plata que necesita una silla de ruedas
El delito golpea a quienes se quitan el uniforme y trabajan para las App
Sin micros, trenes ni vuelos: así será el paro general de la CGT contra la reforma laboral
El Gobierno quiere que Diputados trate la reforma laboral este jueves
Advierten que la reforma laboral, por sí sola, no generará más empleo
La Abogacía porteña puso el foco en el impacto de la reforma laboral
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La huelga es en rechazo a la Reforma Laboral y será con movilización al Congreso. Se espera que más sindicatos se sumen a la medida de fuerza
Escuchar esta nota
Un sector de empleados estatales bonaerenses se plegarán al paro que fue convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). La medida de fuerza se llevará a cabo este jueves y será con movilización a CABA para oponerse a la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei y que tiene debate pendiente en la Cámara de Diputados. Se esperaba que otros sindicatos se sumen a la movida.
De esta forma, de concretarse la medida de fuerza, impactará en la administración pública provincial con el cese de actividades en varias oficinas. Cabe destacar que la CGT ayer llamó a la huelga general pero no le puso fecha ya que espera que se concreta el mismo día en que el Gobierno busque convertir en ley el proyecto, que sería esa jornada.
Arévalo comunicó que ATE Provincia de Buenos Aires "convoca a cumplir la medida a trabajadores y trabajadoras de los estados Nacional, Provincial y Municipal dentro del territorio bonaerense en conjunto con las dos CTA y la CGT".
“Si se aprueba esta reforma va a haber más despidos, más desocupación y los trabajadores informales no mejoraran en nada sus condiciones”, dijo el titular de ATE Claudio Arévalo. Y señaló que “el Gobierno nacional miente al atribuir la pérdida de puestos de trabajo a los derechos de los trabajadores”.
El secretario general definió que “el Gobierno de Javier Milei busca restaurar la esclavitud en Argentina. En la misma línea de Videla y Martínez de Hoz quiere cumplir el viejo deseo de los Estados Unidos de aplastar los salarios y retornar la economía nacional a la de un enclave colonial”.
LE PUEDE INTERESAR
Alberto Samid fue internado en Uruguay y piden un avión sanitario para traerlo a Argentina
“Hay que retroceder más de cien años en la Argentina para encontrar jornadas laborales de 12 horas, pago del trabajo en especias, despido sin costo para el patrón, desprotección y perdida de salario del obrero en situación de enfermedad”, denunció.
Asimismo, ratificó que la pelea no finaliza con este paro, ya que “tanto ATE como CTA van a seguir construyendo unidad para derrotar al proyecto de Milei en la calle y en las urnas”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí