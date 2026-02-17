Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Cartonazo de $5.000.000 y hasta mañana podés presentar la tarjeta ganadora: los números de hoy

La Ciudad |Sucedió este mediodía en 7 y 63

Acusan a una persona que por tirar una colilla de cigarrillo provocó el incendio de una palmera en La Plata

Acusan a una persona que por tirar una colilla de cigarrillo provocó el incendio de una palmera en La Plata
17 de Febrero de 2026 | 13:03

Escuchar esta nota

Momentos de tensión se vivieron por el incendio de una palmera en la esquina de 7 y 63. El fuego generó preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona en La Plata, que rápidamente dieron aviso a los servicios de emergencia al ver cómo las llamas avanzaban sobre el tronco y las hojas secas.

“Alguien prendió fuego la palmera”, comentó una frentista, aún sorprendida por lo ocurrido. Según las primeras versiones, el foco ígneo se habría originado cuando alguien arrojó una colilla de cigarrillo encendida, lo que habría provocado la combustión del material seco acumulado en la base.

Durante varios minutos el fuego se mantuvo activo y el humo fue visible desde distintos puntos cercanos.

Finalmente, una dotación de bomberos logró controlar y apagar las llamas, evitando que el incendio se propagara o causara daños mayores.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

TALP deja de funcionar entre La Plata y el noroeste de Buenos Aires pero otra empresa se hace cargo y suma localidades

Cristian Medina y sus horas decisivas en Estudiantes, con olor a despedida

Sin micros, trenes ni vuelos: así será el paro general de la CGT contra la reforma laboral

Un gremio de estatales va al paro esta semana y tendrá impacto en la administración pública bonaerense

El Opus Dei le planteó al Papa el caso judicial que enfrenta en Argentina

Enojo y autocrítica de Ezequiel Piovi luego del empate con Gimnasia

Alarma en la zona del Parque Saavedra por la reaparición de lagartijas

Inquietud por el cierre de sucursales de Cencosud
Últimas noticias de La Ciudad

Refuerzan la prevención del hantavirus en La Plata: los síntomas a los que hay que prestarles atención

Yanina, su nene y una historia que empezó en cancha de Gimnasia y terminó en una comisaría

Actualizaron el mapa interactivo de cianobacterias en aguas bonaerenses y hay más sectores en alerta

Por la Ley de financiamiento, las universidades nacionales piden la "inmediata convocatoria a paritarias"
Deportes
Yanina, su nene y una historia que empezó en cancha de Gimnasia y terminó en una comisaría
A Mac Allister lo quiere un gigante europeo y podría haber un escándalo en la Premier League
Fútbol, fútbol y más fútbol: martes de super acción con una agenda cargada de partidos
Cristian Medina y sus horas decisivas en Estudiantes, con olor a despedida
Enojo y autocrítica de Ezequiel Piovi luego del empate con Gimnasia
Información General
¿Cuándo cae el próximo fin de semana largo? Mes a mes, el calendario completo de feriados 2026 para planificar
Dramática búsqueda de una turista bonaerense que hacía buceo y desapareció en Puerto Madryn
Eclipse solar anular: cuándo es, dónde se verá el “anillo de fuego” y a qué hora observarlo
Otra muerte en carnaval: murió una integrante de una comparsa durante el festival en Lincoln
Escuchar mal, aprender peor: hipoacusias leves disparan la repitencia
Policiales
Acusan a una persona que por tirar una colilla de cigarrillo provocó el incendio de una palmera en La Plata
VIDEO. Una panadería de La Plata sufrió a ladrones armados y están a un robo de los 50: "Aterrados"
Otra muerte en carnaval: murió una integrante de una comparsa durante el festival en Lincoln
La muerte de Eugenia Carril: dio su versión y quedó detenido el autor del embiste fatal en La Plata
Un cuerpo incompleto y una verdad oculta: qué le pasó a Yanina Correa
Espectáculos
Estalló la polémica por las mujeres de “La Casita” de Bad Bunny en Argentina: furia y descargo
Zaira Nara sorprendió con un bikini y derritió la nieve en los Juegos de Invierno
VIDEO. Sorpresiva gala de eliminación en MasterChef Celebrity: ¿quién se fue?
Dolor por la muerte del director y guionista Juan Carlos Desanzo, a los 88 años
Adiós a Robert Duvall: un ícono del cine con corazón argentino

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla