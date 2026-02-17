Acusan a una persona que por tirar una colilla de cigarrillo provocó el incendio de una palmera en La Plata

Paro general contra la reforma laboral: el Gobierno descontará el día y confirman que no habrá transporte público
Momentos de tensión se vivieron por el incendio de una palmera en la esquina de 7 y 63. El fuego generó preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona en La Plata, que rápidamente dieron aviso a los servicios de emergencia al ver cómo las llamas avanzaban sobre el tronco y las hojas secas.
“Alguien prendió fuego la palmera”, comentó una frentista, aún sorprendida por lo ocurrido. Según las primeras versiones, el foco ígneo se habría originado cuando alguien arrojó una colilla de cigarrillo encendida, lo que habría provocado la combustión del material seco acumulado en la base.
Durante varios minutos el fuego se mantuvo activo y el humo fue visible desde distintos puntos cercanos.
Finalmente, una dotación de bomberos logró controlar y apagar las llamas, evitando que el incendio se propagara o causara daños mayores.
