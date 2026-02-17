Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Cartonazo de $5.000.000 y hasta mañana podés presentar la tarjeta ganadora: los números de hoy

Información General

¿Cuándo cae el próximo fin de semana largo? Mes a mes, el calendario completo de feriados 2026 para empezar a planificar

¿Cuándo cae el próximo fin de semana largo? Mes a mes, el calendario completo de feriados 2026 para empezar a planificar
17 de Febrero de 2026 | 10:30

Escuchar esta nota

Este martes 17 de febrero termina el primer fin de semana largo del año. El feriado de Carnaval va quedando atrás y ahora la atención se traslada al calendario que viene 

¿Cuándo será el próximo descanso extendido de 2026 y cuántas oportunidades más habrá para hacer una escapada? Lo cierto es que el año todavía ofrece varias fechas estratégicas que permitirán cortar la rutina, organizar viajes cortos o simplemente disfrutar de unos días extra sin trabajo.

El próximo fin de semana largo será en abril

Después del Carnaval, el siguiente descanso extendido llegará con Semana Santa, uno de los momentos más elegidos para viajar.

El jueves 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas mientras que el viernes 3 de abril será Viernes Santo

Al caer jueves y viernes, se conforma un fin de semana largo de cuatro días, del jueves 2 al domingo 5 de abril. Se trata de uno de los más importantes del año en materia turística.

Mayo, con doble oportunidad

Mayo también ofrecerá dos descansos interesantes:

LE PUEDE INTERESAR

Dramática búsqueda de una turista bonaerense que hacía buceo y desapareció en Puerto Madryn

LE PUEDE INTERESAR

Eclipse solar anular: cuándo es, dónde se verá el “anillo de fuego” y a qué hora observarlo

- Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador, que será fin de semana largo de tres días.

- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo, otro fin de semana largo de tres días.

Será un mes ideal para escapadas cortas sin necesidad de pedir días adicionales.

Junio y julio: puentes estratégicos

En junio, el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (17 de junio) se trasladará al lunes 15, generando un fin de semana largo.

En cambio, el 20 de junio (Día de la Bandera) caerá sábado y no sumará descanso extra.

Mientras que julio traerá uno de los bloques más atractivos del año:

- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos

Esto conformará un fin de semana largo de cuatro días, en plena temporada invernal y coincidiendo con el receso escolar en muchas provincias.

Agosto y noviembre

Luego llega el lunes 17 de agosto, que se conmemora el paso a la Inmortalidad del General José de San Martín y será fin de semana largo de tres días.

Mientras que el lunes 23 de noviembre será feriado por el traslado del Día de la Soberanía Nacional (20 de noviembre), por lo que se transforma en otro fin de semana largo de tres días.

Diciembre, con cierre extendido

El último mes del año también ofrecerá oportunidades:

- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos

- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Esto generará un fin de semana largo de cuatro días.

Además, el viernes 25 de diciembre (Navidad) permitirá cerrar el año con otro descanso extendido de tres días.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

TALP deja de funcionar entre La Plata y el noroeste de Buenos Aires pero otra empresa se hace cargo y suma localidades

Cristian Medina y sus horas decisivas en Estudiantes, con olor a despedida

Sin micros, trenes ni vuelos: así será el paro general de la CGT contra la reforma laboral

El Opus Dei le planteó al Papa el caso judicial que enfrenta en Argentina

Enojo y autocrítica de Ezequiel Piovi luego del empate con Gimnasia

Un gremio de estatales va al paro esta semana y tendrá impacto en la administración pública bonaerense

Alarma en la zona del Parque Saavedra por la reaparición de lagartijas

Inquietud por el cierre de sucursales de Cencosud
Últimas noticias de Información General

Dramática búsqueda de una turista bonaerense que hacía buceo y desapareció en Puerto Madryn

Eclipse solar anular: cuándo es, dónde se verá el “anillo de fuego” y a qué hora observarlo

Otra muerte en carnaval: murió una integrante de una comparsa durante el festival en Lincoln

Escuchar mal, aprender peor: hipoacusias leves disparan la repitencia
La Ciudad
Por la Ley de financiamiento, las universidades nacionales piden la "inmediata convocatoria a paritarias"
Son dos hermanitos, cumplen en febrero y compartieron torta: mitad de Estudiantes, mitad de Gimnasia
TALP deja de funcionar entre La Plata y el noroeste de Buenos Aires pero otra empresa se hace cargo y suma localidades
Se define el Cartonazo y hasta mañana podés presentar la tarjeta ganadora: los números de hoy
El Tren Roca sigue afectado por obras y no llega a La Plata: cuándo se normaliza el servicio
Deportes
A Mac Allister lo quiere un gigante europeo y podría haber un escándalo en la Premier League
Fútbol, fútbol y más fútbol: martes de super acción con una agenda cargada de partidos
Cristian Medina y sus horas decisivas en Estudiantes, con olor a despedida
Enojo y autocrítica de Ezequiel Piovi luego del empate con Gimnasia
VIDEO. Manuel Panaro: “Me siento muy cómodo con lo que me pide Lucho”
Espectáculos
Zaira Nara sorprendió con un bikini y derritió la nieve en los Juegos de Invierno
VIDEO. Sorpresiva gala de eliminación en MasterChef Celebrity: ¿quién se fue?
Dolor por la muerte del director y guionista Juan Carlos Desanzo, a los 88 años
Adiós a Robert Duvall: un ícono del cine con corazón argentino
Juana Repetto, entre la felicidad y el escándalo
Policiales
VIDEO. Una panadería de La Plata sufrió a ladrones armados y están a un robo de los 50: "Aterrados"
Otra muerte en carnaval: murió una integrante de una comparsa durante el festival en Lincoln
La muerte de Eugenia Carril: dio su versión y quedó detenido el autor del embiste fatal en La Plata
Un cuerpo incompleto y una verdad oculta: qué le pasó a Yanina Correa
Son tres los detenidos por el asesinato de un joven en el corso de Mercedes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla