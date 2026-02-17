¿Cuándo cae el próximo fin de semana largo? Mes a mes, el calendario completo de feriados 2026 para empezar a planificar

17 de Febrero de 2026 | 10:30

Este martes 17 de febrero termina el primer fin de semana largo del año. El feriado de Carnaval va quedando atrás y ahora la atención se traslada al calendario que viene

¿Cuándo será el próximo descanso extendido de 2026 y cuántas oportunidades más habrá para hacer una escapada? Lo cierto es que el año todavía ofrece varias fechas estratégicas que permitirán cortar la rutina, organizar viajes cortos o simplemente disfrutar de unos días extra sin trabajo.

El próximo fin de semana largo será en abril

Después del Carnaval, el siguiente descanso extendido llegará con Semana Santa, uno de los momentos más elegidos para viajar.

El jueves 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas mientras que el viernes 3 de abril será Viernes Santo

Al caer jueves y viernes, se conforma un fin de semana largo de cuatro días, del jueves 2 al domingo 5 de abril. Se trata de uno de los más importantes del año en materia turística.

Mayo, con doble oportunidad

Mayo también ofrecerá dos descansos interesantes:

- Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador, que será fin de semana largo de tres días.

- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo, otro fin de semana largo de tres días.

Será un mes ideal para escapadas cortas sin necesidad de pedir días adicionales.

Junio y julio: puentes estratégicos

En junio, el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (17 de junio) se trasladará al lunes 15, generando un fin de semana largo.

En cambio, el 20 de junio (Día de la Bandera) caerá sábado y no sumará descanso extra.

Mientras que julio traerá uno de los bloques más atractivos del año:

- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos

Esto conformará un fin de semana largo de cuatro días, en plena temporada invernal y coincidiendo con el receso escolar en muchas provincias.

Agosto y noviembre

Luego llega el lunes 17 de agosto, que se conmemora el paso a la Inmortalidad del General José de San Martín y será fin de semana largo de tres días.

Mientras que el lunes 23 de noviembre será feriado por el traslado del Día de la Soberanía Nacional (20 de noviembre), por lo que se transforma en otro fin de semana largo de tres días.

Diciembre, con cierre extendido

El último mes del año también ofrecerá oportunidades:

- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos

- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Esto generará un fin de semana largo de cuatro días.

Además, el viernes 25 de diciembre (Navidad) permitirá cerrar el año con otro descanso extendido de tres días.