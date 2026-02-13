La baja a 14 años de la edad de imputabilidad tiene media sanción en Diputados
La baja a 14 años de la edad de imputabilidad tiene media sanción en Diputados
El corte nuestro de cada día: ya se suman más de 1.100 apagones en La Plata desde el 1 de diciembre
Peligra el inicio de clases tras el rechazo de docentes a la nueva oferta de Provincia, al igual que estatales
El equipo para toda la vida: las giras de los 17, volvieron 50 años después
Paranaense reactivó la negociación por Edwuin Cetré y le hizo otra oferta a Estudiantes
Día D para “La Toretto”, que afronta una audiencia clave antes del debate oral
Furor por Bad Bunny, el artista del momento que llega a Argentina
VIDEO. “En el barro”: las capas de la cárcel cuentan los secretos de La Quebrada
Este finde se sale en La Plata: la agenda con música, teatro, shows y más
Piden una condena contundente para el broker inmobiliario por el choque fatal en 7 y 49
Detenido por regalarle caramelos a chicos en La Plata: investigan sus intenciones y si hubo más casos
Los Hornos celebra 143 años: del ladrillo a la ciudad que crece sin parar
Siembra de pejerrey: La Plata impulsa su vuelta a las lagunas
La Patente se pagará mensual desde marzo: una por una, todas las fechas de vencimiento del impuesto
La Plata vive el carnaval con desfile de comparsas, música y murgas
Los padres de la beba fallecida en Ensenada, cara a cara con el fiscal
Los números de la suerte del viernes 13 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Actividades: patín, carnaval, feria, acrobacia en tela y free dance infantil
Edad de imputabilidad: la reacción del padre de Kim Gómez en Diputados
“El superávit fiscal de Milei es deuda con las provincias”, dijo Kicillof
La Justicia pidió el decomiso del departamento donde vive Cristina
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
SUERTE NUMERICA: 12-02-16. Por el momento no encare las dificultades, haga un rodeo. Grandes diferencias con su pareja. Actúe con calma.
SUERTE NUMERICA: 14-55-12. Realizará cambios de importancia y se le presentará posibilidades de progreso. Preocupación pasajera en el campo del amor. Posponga viajes. Evite juegos de azar.
SUERTE NUMERICA: 13-45-00. Momento ideal para compras, sin gastar sumas excesivas que descontrolen su presupuesto. No pierda la paciencia, este día será de prueba para el amor.
LE PUEDE INTERESAR
Los números de la suerte del sábado 07 de febrero de 2026 según signo del zodíaco
SUERTE NUMERICA: 52-83-04. Surgirá una buena perspectiva para impulsar finanzas. Tendrá que solucionar problemas con su pareja. No lo prolonge. Insólita imposición. Progresos inesperados.
SUERTE NUMERICA: 13-29-04. Sepa aprovechar las propuestas, pues está en vísperas de evolucionar con el dinero. En casa se producirán novedades muy gratas. Exitos. Mejor desenvolvimiento.
SUERTE NUMERICA: 12-30-94. Atención, evite los cambios en su actitud. Rechace influencias exteriores. En amor las resoluciones improvisadas pueden ser peligrosas. Vigile sus intereses.
SUERTE NUMERICA: 92-30-13. Tendrá propuestas de trabajo muy interesante, estúdielas. hallará franco progreso en sus intereses afectivos. Elija sus trabajos. No busque aislarse. Sea franco.
SUERTE NUMERICA: 16-90-22. Puede tener retrasos en cobros de dinero o acumulación de trabajo por cumplir. Se simplifican proyectos que concierne a los niños.
SUERTE NUMERICA: 19-40-20. No es momento de cambios ni de grandes negocios. Logrará cumplir deseos en su vida amorosa. Cuide su fama. Viajes.
SUERTE NUMERICA: 71-50-11. Sufrirá una pérdida de carácter económico si no toma las medidas para prevenirla. Mal intestinal.
SUERTE NUMERICA: 02-55-19. Organice mejor sus negocios para que rindan más. El amor, regular. Cuidado con los calambres.
SUERTE NUMERICA: 10-20-40. Se consolidan sus sueños. Tendencia a un sentimentalismo pronunciado con su pareja. Lo elogiarán.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí