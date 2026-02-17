Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Cartonazo de $5.000.000 y hasta mañana podés presentar la tarjeta ganadora: los números de hoy

Deportes

Fútbol, fútbol y más fútbol: martes de super acción con una agenda cargada de partidos

17 de Febrero de 2026 | 10:00

Escuchar esta nota

Este martes se perfila como uno de los días más intensos del calendario futbolístico de la temporada, con acción tanto en el fútbol de clubes europeos como en la Copa Argentina, y la participación de figuras argentinas en varias de las principales atracciones del día.

En Europa, arrancan los playoffs de ida de la UEFA Champions League 2025-26, una fase clave para definir a los equipos que avanzarán a los octavos de final. Entre los encuentros más esperados está el duelo entre Benfica y Real Madrid, programado para la tarde en Lisboa, donde vuelve a encontrarse una de las llaves más atractivas de la jornada. En el conjunto portugués, el defensor argentino Nicolás Otamendi apunta a superar los 100 partidos en el torneo, mientras que el mediocampista Franco Mastantuono figura como posible titular del equipo español, en un duelo cargado de historia y expectativas.

No menos llamativo será el choque entre Galatasaray y Juventus, también por la ida de los playoffs, en el que se destaca la presencia de otro argentino de renombre, Mauro Icardi, como principal referencia ofensiva del conjunto turco. Los cruces completan una jornada de ida con partidos que definirán el pulso de la serie para la vuelta.

Mientras tanto, en el fútbol argentino, River enfrenta un desafío de alta tensión en la Copa Argentina 2026. El equipo que dirige Marcelo Gallardo se presenta en la fase de 32avos de final ante Ciudad de Bolívar en Villa Mercedes, San Luis, en un duelo que puede marcar un punto de inflexión en la temporada del conjunto millonario. La cita está programada para las 22:00 (hora de Argentina) y será una prueba de carácter para River, que busca avanzar en el certamen nacional tras un inicio irregular en otras competiciones.

Este “supermartes” combina la emoción internacional de la Champions con la pasión del fútbol local en la Copa Argentina, generando una agenda cargada que invita a los aficionados de ambos lados del Atlántico a seguir atentos al desarrollo de los empates y resultados de la jornada.

El agenda completa

Esta es la agenda cargada de partidos de fútbol este martes feriado 17 de febrero:

CHAMPIONS LEAGUE

14:00 HS: Galatasaray vs Juventus
17:00 HS: Borussia Dortmund vs Atalanta
17:00 HS: Monaco vs Paris Saint Germain
17:00 HS: Benfica vs Real Madrid

COPA ARGENTINA
17:00 HS: Aldosivi vs San Miguel
19.45 HS: Tigre vs Claypole
22:00 HS River vs Ciudad de Bolívar

COPA LIBERTADORES
19:00 HS: Carabobo vs Huachipato
21.30 HS: Liverpool FC vs Independiente Medellín
21:30 HS: 2 de Mayo vs Sporting Cristal

CONCACAF COPA DE CAMPEONES
22:00 HS: Atlético Ottawa vs Nashville SC

