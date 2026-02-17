El Gobierno aceptaría los cambios de la reforma laboral: la fecha clave y el polémico artículo de licencias
El Gobierno aceptaría los cambios de la reforma laboral: la fecha clave y el polémico artículo de licencias
TALP deja de funcionar entre La Plata y el noroeste de Buenos Aires pero otra empresa se hace cargo y suma localidades
VIDEO. Una panadería de La Plata sufrió a ladrones armados y están a un robo de los 50: "Aterrados"
Un gremio de estatales va al paro esta semana y tendrá impacto en la administración pública bonaerense
Son dos hermanitos, cumplen en febrero y compartieron torta: mitad de Estudiantes, mitad de Gimnasia
Zaira Nara sorprendió con un bikini y derritió la nieve en los Juegos de Invierno
La muerte de Eugenia Carril: dio su versión y quedó detenido el autor del embiste fatal en La Plata
Un cuerpo incompleto y una verdad oculta: qué le pasó a Yanina Correa
Fútbol, fútbol y más fútbol: martes de super acción con una agenda cargada de partidos
A Mac Allister lo quiere un gigante europeo y podría haber un escándalo en la Premier League
¿Cuándo cae el próximo fin de semana largo? Mes a mes, el calendario completo de feriados 2026 para planificar
Los alcances del feriado nacional en La Plata: micros, basura, estacionamiento y más
VIDEO. Sorpresiva gala de eliminación en MasterChef Celebrity: ¿quién se fue?
Alberto Samid fue internado en Uruguay y piden un avión sanitario para traerlo a Argentina
Tortuosa madrugada en Ringuelet por amenazas y una lluvia de disparos
Dramática búsqueda de una turista bonaerense que hacía buceo y desapareció en Puerto Madryn
Por la Ley de financiamiento, las universidades nacionales piden la "inmediata convocatoria a paritarias"
Sur Finanzas: por qué liberaron a los acusados de borrar pruebas
Qué hay detrás del boom de la venta de motos de baja cilindrada en la Región
Televisores en “modo Mundial”, con rebajas y ventas ajustadas
El Tren Roca sigue afectado por obras y no llega a La Plata: cuándo se normaliza el servicio
Alarma en la zona del Parque Saavedra por la reaparición de lagartijas
VIDEO. El Dragón Chino irrumpió en los festejos del Carnaval de Meridiano V
Otra muerte en carnaval: murió una integrante de una comparsa durante el festival en Lincoln
El Año Nuevo Chino llega a La Plata con transmisión en vivo y una multitud presente
Eclipse solar anular: cuándo es, dónde se verá el “anillo de fuego” y a qué hora observarlo
Escuchar mal, aprender peor: hipoacusias leves disparan la repitencia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El mediocampista argentino Alexis Mac Allister podría dejar el Liverpool y marcharse a uno de sus mayores rivales, el Manchester United, en lo que sería uno de los traspasos más polémicos de los últimos años en la Premier League de Inglaterra.
Según detalló el medio británico Daily Mirror, el Manchester United tiene el objetivo de reforzar su mediocampo y para eso realizaría “una sorprendente oferta” por Mac Allister, que con 27 años es una pieza clave en el Liverpool. El objetivo de la dirigencia de los “Red Devils” sería sumarlo a mitad de año, una vez finalizado el Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México entre junio y junio.
El traspaso no será nada fácil, ya que la cláusula de rescisión de Mac Allister es de 85 millones de euros, por lo que el Manchester United podría incluir a alguno de sus jugadores en la oferta.
Además este sería un traspaso totalmente bomba y que podría generar mucha bronca en los fanáticos de su actual equipo por la rivalidad que hay entre Liverpool y Manchester United. La última vez que se dio una operación así fue en 1964, con Phil Chisnall.
Mac Allister llegó al Liverpool a mediados del 2023, proveniente del Brighton, y desde su arribo fue clave para que el equipo ganara la Carabao Cup 2024 y la Premier League 2025.
El Liverpool atraviesa una muy floja temporada, donde marcha sexto en la Premier League con solo 42 puntos y peligra seriamente su clasificación a la próxima edición de la Champions League. El Manchester United, por su parte, se encuentra una crisis deportiva hace más de una década y arrastra una sequía de casi 13 años sin ganar la liga de su país.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí