A Mac Allister lo quiere un gigante europeo y podría haber un escándalo en la Premier League

El mediocampista argentino Alexis Mac Allister podría dejar el Liverpool y marcharse a uno de sus mayores rivales, el Manchester United, en lo que sería uno de los traspasos más polémicos de los últimos años en la Premier League de Inglaterra.

Según detalló el medio británico Daily Mirror, el Manchester United tiene el objetivo de reforzar su mediocampo y para eso realizaría “una sorprendente oferta” por Mac Allister, que con 27 años es una pieza clave en el Liverpool. El objetivo de la dirigencia de los “Red Devils” sería sumarlo a mitad de año, una vez finalizado el Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México entre junio y junio.

El traspaso no será nada fácil, ya que la cláusula de rescisión de Mac Allister es de 85 millones de euros, por lo que el Manchester United podría incluir a alguno de sus jugadores en la oferta.

Además este sería un traspaso totalmente bomba y que podría generar mucha bronca en los fanáticos de su actual equipo por la rivalidad que hay entre Liverpool y Manchester United. La última vez que se dio una operación así fue en 1964, con Phil Chisnall.

Mac Allister llegó al Liverpool a mediados del 2023, proveniente del Brighton, y desde su arribo fue clave para que el equipo ganara la Carabao Cup 2024 y la Premier League 2025.

El Liverpool atraviesa una muy floja temporada, donde marcha sexto en la Premier League con solo 42 puntos y peligra seriamente su clasificación a la próxima edición de la Champions League. El Manchester United, por su parte, se encuentra una crisis deportiva hace más de una década y arrastra una sequía de casi 13 años sin ganar la liga de su país.