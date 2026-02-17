Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Cartonazo de $5.000.000 y hasta mañana podés presentar la tarjeta ganadora: los números de hoy

Deportes

A Mac Allister lo quiere un gigante europeo y podría haber un escándalo en la Premier League

A Mac Allister lo quiere un gigante europeo y podría haber un escándalo en la Premier League
17 de Febrero de 2026 | 10:48

Escuchar esta nota

El mediocampista argentino Alexis Mac Allister podría dejar el Liverpool y marcharse a uno de sus mayores rivales, el Manchester United, en lo que sería uno de los traspasos más polémicos de los últimos años en la Premier League de Inglaterra.

Según detalló el medio británico Daily Mirror, el Manchester United tiene el objetivo de reforzar su mediocampo y para eso realizaría “una sorprendente oferta” por Mac Allister, que con 27 años es una pieza clave en el Liverpool. El objetivo de la dirigencia de los “Red Devils” sería sumarlo a mitad de año, una vez finalizado el Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México entre junio y junio.

El traspaso no será nada fácil, ya que la cláusula de rescisión de Mac Allister es de 85 millones de euros, por lo que el Manchester United podría incluir a alguno de sus jugadores en la oferta.

Además este sería un traspaso totalmente bomba y que podría generar mucha bronca en los fanáticos de su actual equipo por la rivalidad que hay entre Liverpool y Manchester United. La última vez que se dio una operación así fue en 1964, con Phil Chisnall.

Mac Allister llegó al Liverpool a mediados del 2023, proveniente del Brighton, y desde su arribo fue clave para que el equipo ganara la Carabao Cup 2024 y la Premier League 2025.

El Liverpool atraviesa una muy floja temporada, donde marcha sexto en la Premier League con solo 42 puntos y peligra seriamente su clasificación a la próxima edición de la Champions League. El Manchester United, por su parte, se encuentra una crisis deportiva hace más de una década y arrastra una sequía de casi 13 años sin ganar la liga de su país.

LE PUEDE INTERESAR

Fútbol, fútbol y más fútbol: martes de super acción con una agenda cargada de partidos

LE PUEDE INTERESAR

Cristian Medina y sus horas decisivas en Estudiantes, con olor a despedida
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

TALP deja de funcionar entre La Plata y el noroeste de Buenos Aires pero otra empresa se hace cargo y suma localidades

Cristian Medina y sus horas decisivas en Estudiantes, con olor a despedida

Sin micros, trenes ni vuelos: así será el paro general de la CGT contra la reforma laboral

El Opus Dei le planteó al Papa el caso judicial que enfrenta en Argentina

Enojo y autocrítica de Ezequiel Piovi luego del empate con Gimnasia

Un gremio de estatales va al paro esta semana y tendrá impacto en la administración pública bonaerense

Alarma en la zona del Parque Saavedra por la reaparición de lagartijas

Inquietud por el cierre de sucursales de Cencosud
Últimas noticias de Deportes

Fútbol, fútbol y más fútbol: martes de super acción con una agenda cargada de partidos

Cristian Medina y sus horas decisivas en Estudiantes, con olor a despedida

Enojo y autocrítica de Ezequiel Piovi luego del empate con Gimnasia

VIDEO. Manuel Panaro: “Me siento muy cómodo con lo que me pide Lucho”
Espectáculos
Zaira Nara sorprendió con un bikini y derritió la nieve en los Juegos de Invierno
VIDEO. Sorpresiva gala de eliminación en MasterChef Celebrity: ¿quién se fue?
Dolor por la muerte del director y guionista Juan Carlos Desanzo, a los 88 años
Adiós a Robert Duvall: un ícono del cine con corazón argentino
Juana Repetto, entre la felicidad y el escándalo
Política y Economía
Mar del Plata incorporará saberes marítimos en escuelas primarias y secundarias
General Pueyrredon promueve la vacunación con premios para las infancias
Mar del Plata recibió más de 232 mil visitantes durante el fin de semana largo
Mar del Plata proyecta su ingreso al circuito internacional de cruceros
El Gobierno aceptaría los cambios de la reforma laboral: la fecha clave y el polémico artículo de licencias
Policiales
VIDEO. Una panadería de La Plata sufrió a ladrones armados y están a un robo de los 50: "Aterrados"
Otra muerte en carnaval: murió una integrante de una comparsa durante el festival en Lincoln
La muerte de Eugenia Carril: dio su versión y quedó detenido el autor del embiste fatal en La Plata
Un cuerpo incompleto y una verdad oculta: qué le pasó a Yanina Correa
Son tres los detenidos por el asesinato de un joven en el corso de Mercedes
La Ciudad
Por la Ley de financiamiento, las universidades nacionales piden la "inmediata convocatoria a paritarias"
Son dos hermanitos, cumplen en febrero y compartieron torta: mitad de Estudiantes, mitad de Gimnasia
TALP deja de funcionar entre La Plata y el noroeste de Buenos Aires pero otra empresa se hace cargo y suma localidades
Se define el Cartonazo y hasta mañana podés presentar la tarjeta ganadora: los números de hoy
El Tren Roca sigue afectado por obras y no llega a La Plata: cuándo se normaliza el servicio

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla