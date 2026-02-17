Eclipse solar anular 2026: cuándo es, dónde se verá el “anillo de fuego” y a qué hora observarlo

El Gobierno aceptaría los cambios de la reforma laboral: la fecha clave y el polémico artículo de licencias
El Gobierno aceptaría los cambios de la reforma laboral: la fecha clave y el polémico artículo de licencias
Todos los detalles del evento astronómico, con información confirmada por la NASA
Escuchar esta nota
Este martes tendrá lugar un eclipse solar anular cuyo escenario principal será la Antártida. El fenómeno dará origen al llamado “anillo de fuego”, un impactante efecto óptico que se produce cuando la Luna cubre casi todo el disco solar y deja visible apenas un aro luminoso en su contorno.
En esta nota se contamos todos los detalles del evento astronómico, el horario exacto según el cronograma oficial y en qué regiones podrá verse de forma parcial.
La franja de anularidad —la zona donde podrá apreciarse el anillo completo— atravesará exclusivamente un sector del este de la Antártida.
Se trata de un corredor de aproximadamente 4.282 kilómetros de largo por 616 kilómetros de ancho, donde la Luna llegará a cubrir cerca del 96 % del Sol en el punto máximo del fenómeno.
Fuera de esa banda específica, el eclipse será parcial. En el sur de Argentina y Chile, incluyendo áreas como Tierra del Fuego y Punta Arenas, así como en regiones del sur de África, el Atlántico Sur, el océano Índico y parte del Pacífico, la Luna ocultará solo una porción del disco solar, sin que se forme el característico anillo luminoso.
De acuerdo con el cronograma difundido por la NASA, el fenómeno seguirá este esquema:
- Inicio de la fase parcial: 6:56 (hora argentina) – 9:56 GMT
- Finalización: 11:27 (hora argentina) – 14:27 GMT
La etapa máxima del eclipse anular tendrá una duración de poco más de dos minutos y solo será visible dentro de la franja antártica mencionada, una región remota y sin presencia significativa de bases habitadas.
Un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero se encuentra en un punto de su órbita más alejado del planeta. Debido a esa mayor distancia, su tamaño aparente es menor y no alcanza a cubrir completamente el Sol, lo que genera el efecto visual conocido como “anillo de fuego”.
La diferencia con otros tipos de eclipses solares es clave:
- Eclipse solar total: el disco solar queda completamente oculto y puede observarse la corona solar durante la fase de totalidad.
- Eclipse solar parcial: la alineación no es exacta y solo se cubre una parte del Sol.
En el caso del eclipse de este martes, el anillo completo solo podrá apreciarse en la franja antártica.
La NASA advierte que nunca debe observarse un eclipse solar sin protección adecuada. Mirar directamente al Sol, incluso cuando está parcialmente cubierto, puede provocar lesiones oculares graves e irreversibles.
Las recomendaciones incluyen:
- Utilizar gafas certificadas para eclipse.
- Emplear filtros solares homologados en telescopios, cámaras o binoculares.
- Optar por métodos indirectos, como la proyección estenopeica, que permite observar la imagen del Sol proyectada sobre una superficie sin exposición directa.
El eclipse solar anular forma parte de una agenda astronómica intensa para 2026, que incluirá varios eventos de relevancia internacional.
28 de febrero, desfile planetario: Tras la puesta del Sol podrá observarse un alineamiento de seis planetas: Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, visibles en el cielo nocturno.
3 de marzo, eclipse lunar total: Un eclipse lunar total teñirá la Luna de tonos rojizos. El fenómeno será visible en distintas regiones de América, islas del Pacífico, Asia y Oceanía.
12 de agosto, eclipse solar total: La franja de totalidad atravesará Groenlandia, Islandia, Rusia, Portugal y España. En esas zonas el Sol quedará completamente cubierto por la Luna, mientras que en partes de Europa, África y América del Norte el fenómeno será parcial.
28 de agosto, eclipse lunar parcial: Se registrará un eclipse lunar parcial que cubrirá hasta el 96 % del disco lunar, observable en América, África, Europa y Oriente Medio.
Además, el año incluirá lluvias de meteoros como las Eta Acuáridas en mayo y las Gemínidas en diciembre, junto con acercamientos de cometas destacados.
El eclipse solar anular en la Antártida será, así, uno de los grandes fenómenos astronómicos de 2026. Aunque el “anillo de fuego” solo podrá verse en una región remota del planeta, el evento marcará el inicio de un calendario cargado de espectáculos celestes a lo largo del año.
