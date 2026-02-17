En Villa Castells, le desvalijaron la casa y le volvieron a robar cuando fue a la Comisaría a hacer la denuncia

La inseguridad en la zona norte de La Plata sumó un capítulo indignante en las últimas horas. Un vecino de Villa Castells vivió una pesadilla por partida doble: al regresar de un viaje de trabajo encontró su vivienda desvalijada y, mientras realizaba la denuncia en la comisaría, los delincuentes ingresaron nuevamente para llevarse lo poco que quedaba.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en calle 9 y 505. La víctima, quien se encontraba de viaje, partió de su hogar el domingo a las 16:00 horas rumbo al Parque de la Ciudad. Su retorno tuvo lugar este lunes a las 6 de la mañana. Al abrir la puerta, se encontró con un escenario desolador: el interior de la casa estaba destrozada y con varios faltantes.

Al momento de ingresar por primera vez a su vivienda, el dueño constató el faltante de un televisor de 50 pulgadas, una notebook, una afeitadora y una suma de dinero en efectivo, tanto en pesos como en dólares. De inmediato, llamó al 911 y los efectivos policiales acudieron al lugar para verificar el ilícito.

El segundo robo camino a la Comisaría

Tras la visita de los oficiales, el damnificado se dirigió a la Comisaría de Gonnet para formalizar la denuncia. Este trámite, sumado a una breve recorrida en busca de su mascota perdida, demoró apenas 40 minutos. Sin embargo, al regresar a su domicilio, la sorpresa fue mayúscula. En diálogo con este medio, la víctima relató, aún en estado de shock: "Al volver noté más desorden. La heladera y la alacena estaban abiertas y sin mercadería. También se llevaron ropa del placard".

La sospecha principal apunta a que los ladrones regresaron al ver que la casa quedó sola nuevamente, o incluso que nunca se retiraron del todo. Ante este nuevo panorama, el hombre volvió a convocar al 911 para dejar constancia de la segunda intrusión.

El daño material pasó a un segundo plano frente a la situación de sus animales. Horuz, su perro, desapareció durante el hecho y hasta el momento no hay novedades sobre su paradero. Por su parte, Fryda, su otra mascota, quedó aterrorizada tras el violento episodio.

Peritos de la Policía Científica trabajaron en la escena durante la noche. La investigación enfrenta dificultades, ya que los vecinos aseguraron no haber visto ni escuchado nada extraño y, según el testimonio del propietario, no existen cámaras de seguridad activas en esa cuadra.

La búsqueda de Horuz

Tras el traumático robo en la zona de Villa Castells, la familia centra sus esfuerzos en la recuperación de su perro. El animal falta de su hogar desde el lunes por la mañana y su paradero es una incógnita. Es un perro de raza Pitbull de color marrón con pecho y patas blancas, además tiene una cola cortita. Fue visto por última vez en la zona de 22 y 509, en Gonnet.

Aquellas personas que tengan información certera, podrán comunicarse al teléfono 221-440-7598 (Fabián).