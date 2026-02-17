Refuerzan la prevención del hantavirus en La Plata: los síntomas a los que hay que prestarles atención

La Municipalidad de La Plata difundió información preventiva sobre el hantavirus y recordó una serie de medidas fundamentales para evitar el contagio y reducir la proliferación de roedores silvestres que pueden transmitir la enfermedad.

Desde la Comuna explicaron que el virus se transmite principalmente al inhalar partículas microscópicas provenientes de la saliva, la orina o los excrementos de roedores infectados. El riesgo aumenta al ingresar a espacios cerrados o poco ventilados donde hubo presencia de estos animales, por lo que se recomienda ventilar adecuadamente los ambientes antes de limpiarlos o habitarlos.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre, cansancio y dolores musculares, a los que pueden sumarse tos y vómitos. El período de incubación puede extenderse entre 7 y 45 días y, en casos graves, la enfermedad puede generar complicaciones respiratorias y afecciones pulmonares severas. Ante la aparición de estos signos, se aconseja acudir al centro de salud más cercano o realizar una consulta médica inmediata.

Las personas que viven, trabajan o circulan en zonas con presencia de roedores colilargos —como pobladores rurales, camioneros, transportistas, recolectores de residuos, guardaparques, guardafaunas, gendarmes, turistas, pescadores y acampantes que utilizan cabañas o refugios naturales— forman parte de los grupos más expuestos.

Finalmente, se recordó que los roedores infectados no presentan síntomas visibles, por lo que no deben manipularse ni vivos ni muertos. En caso de detectar su presencia en el hogar o en viviendas cercanas, los vecinos pueden comunicarse al 221 424-4827 para recibir orientación.

CLAVES PARA LA PREVENCIÓN DEL HANTAVIRUS

Para reducir riesgos y evitar la presencia de roedores en viviendas y espacios cerrados, se recomienda:

- Ventilar durante al menos 30 minutos los ambientes cerrados antes de ingresar.

- Cubrir orificios y grietas en paredes.

- Tapar espacios libres en rejillas, cañerías y debajo de las puertas que puedan permitir el ingreso de roedores.

- Si se utiliza leña, apilarla a más de 30 centímetros del suelo y lo más lejos posible de la vivienda.

- Recoger las sobras de comida de animales domésticos.

- Guardar los alimentos en recipientes cerrados y lavar la vajilla luego de utilizarla.

- Colocar la basura en cestos con tapas ajustadas.

- En caso de tener huertas domiciliarias, instalarlas lejos de la casa y lavar bien los vegetales antes de consumirlos.

- Si se detectan heces de roedores, limpiarlas con agua y lavandina.

- Al limpiar espacios donde pudo haber presencia de roedores, hacerlo de manera segura para evitar levantar polvo contaminado, evitando barrer, aspirar u otras tareas en seco.

RECOMENDACIONES PARA TRABAJADORES RURALES

Las personas que desarrollan tareas en ámbitos rurales deben extremar cuidados:

- Usar calzado cerrado y ropa que cubra todo el cuerpo.

- Utilizar guantes y barbijo al desmalezar para evitar la inhalación de polvo contaminado.

- Ventilar los lugares cerrados donde pudo haber presencia de roedores.

- Proteger a especies como lechuzas, zorros, culebras, chimangos y halcones, ya que la fauna predadora contribuye a controlar la población de roedores.

