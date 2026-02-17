Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Cartonazo de $5.000.000 y hasta mañana podés presentar la tarjeta ganadora: los números de hoy

Deportes |¿Qué pasó con el chiquito de cuatro años?

Yanina, su nene y una historia que empezó en cancha de Gimnasia y terminó en una comisaría

Yanina, su nene y una historia que empezó en cancha de Gimnasia y terminó en una comisaría

Realizada con IA. Original Prensa GELP

Sergio Pomares
spomares@eldia.com

17 de Febrero de 2026 | 12:09

Escuchar esta nota

El clásico platense volvió a paralizar a la Ciudad. Como cada vez que se enfrentan Gimnasia y Estudiantes, el estadio del Bosque se llenó de familias, amigos y nervios. Entre la ilusión y la alegría, una historia terminó por robarse toda la atención, incluso más que el empate sin goles.

Poder ir al clásico en familia es una costumbre arraigada en las metrópolis futboleras, aunque no deja de ser una experiencia intensa. Yanina había ido -el pasado domingo- con su hijo de cuatro años a vivir la fiesta en el Bosque, pero minutos antes de que terminara el primer tiempo, por razones que no quedaron claras, el nene dejó de verla entre la multitud. Ella lo perdió de vista. En una tribuna colmada y rodeado de miles de desconocidos, el nene quedó solo.

Fueron otros hinchas quienes advirtieron que el pequeño estaba perdido. Rápidamente lo acercaron al personal del club para que interviniera la organización. La voz del estadio comenzó a anunciar la situación antes del cierre de la primera mitad. El mensaje se repitió en el entretiempo, durante el segundo tiempo y también después del pitazo final. Nadie aparecía. Nadie respondía al llamado por el nene y nadie sabía dónde estaba Yanina.

Mientras el partido seguía su curso, el chico era cuidado en la zona de la puerta de la Platea H. La escena contrastaba con el clima habitual del clásico. De un lado, el murmullo por un 0 a 0 cerrado y disputado. Del otro, la preocupación creciente por un nene que no encontraba a su mamá.

El boca a boca empezó a recorrer las cuatro tribunas. Lo que ocurría en cada rincón del estadio se transformó tendencia. #Yanina. ¿Y el nene? En paralelo, las redes sociales hicieron lo suyo. En X, la historia se volvió viral en cuestión de minutos. Algunos preguntaban si había novedades. Otros, en cambio, apelaban al humor ácido que suele aparecer en estos casos.

“Si tu nene sigue en la cancha, lo dejás un rato más y arranca a cortar el pasto”, escribió un usuario. “Alguien que avise si la hdp de Yanina fue a buscar al nene”, publicó otro. “Lo dejaron en la jaula con los teros hasta que aparezca la Yani”, ironizó un tercero.

“El pibe ya es propiedad de Anacleto Entertainment”, lanzó alguien en referencia irónica al presidente del Lobo. “Alguien puede dejar de hablar de si fuimos mejores o peores y poner el foco en lo importante? Es TERRIBLE lo mucho que le importa Gimnasia y lo poco que le preocupa su hijo a Yanina”, escribió otro usuario, reflejando cómo la historia había superado al propio clásico.

La repercusión llegó incluso a los medios. Ivana Rodríguez, periodista de ESPN, contó que vivió la transmisión con angustia. “Estuve al aire todo el partido preocupada, quería ir a buscarlo yo”, comentó.

Con el estadio ya casi vacío y el empate consumado, la historia tuvo un giro inesperado. Como Yanina no se presentó en el lugar donde el nene era resguardado, el pequeño fue trasladado a la Comisaría 9na, ubicada a casi 15 cuadras del Bosque. Allí quedó bajo el cuidado policial, a la espera de que su familia lo reclamara.

Horas más tarde de ese mismo domingo, madre e hijo finalmente se reencontraron en la dependencia. Final feliz, pero seguro un fuerte reto para esa madre que de un momento a otro estuvo en boca de todos los hinchas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

