Actualizaron el mapa interactivo de cianobacterias en aguas bonaerenses y hay más sectores en alerta

El Gobierno aceptaría los cambios de la reforma laboral: la fecha clave y el polémico artículo de licencias
Las cianobacterias volvieron a ser protagonistas en la provincia de Buenos Aires luego de que el mapa interactivo del Gobierno bonaerense muestre un incremento de sectores bajo alerta por la presencia de dichos organismos microscópicos en el agua.
En alerta naranja se encuentran las lagunas Sauce Grande en Monte Hermoso, Cuero de Zorro en Rivadavia, Cañadón en Pehuajó, Rocha en Chacabuco, Lobos, Monte, Chis Chis en Lezama, Las Barrancas, Tablillas, La Saladita y Río de la Plata en Avellaneda.
Mientras que la única zona que se encuentra bajo alerta roja, con riesgo alto, es La Salada, en Pehuajó. Las autoridades explican que en las lagunas se observa el agua de color verde intenso homogéneo, por lo que se recomienda no ingresar al agua, así como tampoco consumir alimentos y alejar a los niños y mascotas hasta que la floración desaparezca.
Para ambos colores, se debe colocar una bandera sanitaria que advierte la existencia de riesgo potencial para la salud.
Según las especificaciones médicas los efectos adversos de dicha bacteria en una persona son: vómitos, diarrea, dolor de cabeza, debilitamiento muscular y alergias en la piel.
La Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires indica que todos los días se hace una evaluación y seguimiento sobre la presencia de la bacteria en aguas de la provincia y que hay cuatro niveles de riesgo para la salud que se divide según colores:
- Verde: pueden bañarse sin riesgo ya que no se informó la aparición de cianobacterias.
- Amarillo: hay pequeñas manchas verdes en la superficie y si alguien se baña debe limpiarse luego con agua fría y limpia.
- Naranja: el agua se ve de un color verde brillante en la superficie y en la arena.
- Rojo: se ve una masa verde oscura, amarronada, con aspecto de nata espesa y está prohibido bañarse.
Cabe destacar que respecto a nuestra región, en la última actualización, las costas del Río de la Plata de Berisso y Ensenada se encuentran con bandera verde.
Según el Ministerio de Salud son organismos microscópicos, bacterias Gram-negativas que contienen clorofila, lo que les permite realizar fotosíntesis. Por ello históricamente se las ha identificado como algas verde-azules. Están presentes en aguas dulces, saladas, salobres y zonas de mezcla de estuarios.
Muchas especies de cianobacterias producen toxinas, las cuales son contenidas en la célula o exudadas al medio, por lo que pueden aparecer disueltas en el agua, constituyéndose en un problema de significancia para la salud humana y ambiental.
Su aparición se relaciona por la presencia aumentada de nutrientes como nitrógeno y fósforo en los cuerpos de agua, temperaturas altas, días sin viento ni oleaje, y suficiente luz solar. Este proceso, llamado eutrofización, es natural; actualmente está acelerado por factores antropogénicos y climáticos.
