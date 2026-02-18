Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Marcas y Tendencias

Extracción de grasa bucal: cuándo está indicada y cuáles son las posibles complicaciones de la bichectomía

Extracción de grasa bucal: cuándo está indicada y cuáles son las posibles complicaciones de la bichectomía
18 de Febrero de 2026 | 15:35

Escuchar esta nota

Crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil. Aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, en el inicio de un nuevo año, EL DIA trae los domingos una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no. 

La edición del próximo domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés:

• Cómo transformar la culpa en responsabilidad y dejar de vivir bajo su sombra

• Extracción de grasa bucal: cuándo está indicada y cuáles son sus posibles complicaciones

• Capas, cuero y neutros: el manual chic del entretiempo

• De Leo DiCaprio a Michael Bublé, los las prefieren argentinas: los famosos y un amor que trascendió fronteras

• Por qué lo que hacés hoy puede afectar a tus hijos y nietos

• Embarazo y alimentación: qué comer, qué evitar y por qué cada nutriente cuenta

• Modo “Japandi” en departamentos chicos: menos metros, más armonía

• Incendios sin tregua: cómo el cambio climático reaviva la era del fuego

• Correr a los 60 y más: la revolución silenciosa de los corredores máster

Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día -con la Carta de Lectores-, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Leidas

Samid reclamó un avión sanitario, se enojó y al final lo trasladaron

Se define hoy la situación de Medina en Estudiantes: si se va, por ahora, no buscará otro

VIDEO. Volvió “Bad Bunny” y el carnicero de La Plata saltó a escena con su historia

Nuevo pasaporte 2026: requisitos, cómo sacarlo y quiénes deben hacer la actualización

Suculento atraco a una pareja que iba a pie hacia su casa tras salir de un cajero

Marcha atrás del Gobierno con las licencias médicas: cómo se regirán los casos de enfermedad

Emprendedora de La Plata lucha por su vida tras accidente con UTV: "Recen por mí"

Quién es Florencia Rastelli, la influencer de La Plata que pelea por salvar su vida tras volcar con un UTV

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla