Política y Economía |El proyecto volverá al Senado tras su tratamiento en Diputados

Marcha atrás del Gobierno: licencias médicas: sacan el artículo

Tras el fuerte rechazo político y sindical, el oficialismo resolvió retirar el punto más polémico de la reforma laboral. Los casos de enfermedad se regirán por la ley vigente

Marcha atrás del Gobierno: licencias médicas: sacan el artículo

El presidente Javier Milei y la senadora patricia Bullrich / web

18 de Febrero de 2026 | 01:44
Edición impresa

Después de varios días de tensión interna y negociaciones con bloques aliados, el oficialismo decidió eliminar directamente el artículo de la reforma laboral que reducía el salario durante las licencias por enfermedad o accidentes no laborales. La decisión implica una marcha atrás en uno de los puntos más controvertidos del proyecto y busca destrabar su aprobación en el Congreso.

El artículo establecía que, ante enfermedades o accidentes ajenos al trabajo, el trabajador percibiría el 50% del sueldo, o el 75% si no hubiera mediado una conducta voluntaria de riesgo. La redacción generó un amplio rechazo político, sindical y social.

La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, había reconocido públicamente el problema. “Tuvimos un error porque la ley original no distingue entre enfermedades. Tuvimos un error, lo reconozco”, admitió.

Con la eliminación del artículo, las licencias médicas continuarán regidas por la actual Ley de Contrato de Trabajo, sin modificaciones.

Presión de aliados y advertencia sindical

El Gobierno enfrentaba crecientes dificultades para reunir apoyos. Bancadas aliadas, en especial sectores del PRO, rechazaban la posibilidad de “corregir” el artículo vía reglamentación posterior, al considerar que eso implicaba otorgar un cheque en blanco al Poder Ejecutivo.

Otros bloques directamente sostenían que la reglamentación no podía alterar el sentido de la norma aprobada por el Congreso. En paralelo, la CGT convocó a un paro general para el día en que la reforma sea tratada en el recinto de Diputados, en rechazo al contenido del proyecto.

LE PUEDE INTERESAR

En plena ebullición legislativa, Milei viaja a EE UU para reunirse con Trump

LE PUEDE INTERESAR

Analizan transferencias desde la AFA a una sociedad sin actividad

Ante ese escenario, la estrategia oficial cambió: en lugar de reescribir el artículo o aprobar una ley correctiva posterior, se optó por suprimirlo por completo.

La hoja de ruta parlamentaria

La decisión se terminó de definir en una reunión entre dirigentes del oficialismo y autoridades de la Cámara de Diputados. Luego fue comunicada a los bloques aliados, con los que se alcanzó consenso para avanzar sin el artículo conflictivo.

Las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda están convocadas para emitir dictamen. El objetivo del oficialismo es llevar el proyecto al recinto de Diputados mañana. Según estimaciones internas, cuentan con los votos necesarios para aprobarlo en general.

Sin embargo, al haberse modificado el texto, la iniciativa deberá volver al Senado para su sanción definitiva.

El calendario del Senado

La segunda etapa del plan oficial prevé que las comisiones del Senado traten rápidamente el proyecto modificado. Por reglamento, deberán transcurrir siete días entre el dictamen y la votación en el recinto.

Si el cronograma se cumple, la Cámara alta podría sancionar la ley hacia fines de mes. En el oficialismo relativizan la urgencia del calendario: sostienen que lo central es asegurar la aprobación de la reforma, más allá de una diferencia de días en su promulgación.

Mientras tanto, el Gobierno descartó introducir otros cambios reclamados por aliados, como la posibilidad de pagar salarios a través de billeteras virtuales. También minimizó las diferencias que persisten sobre el Fondo de Asistencia Laboral, el mecanismo previsto para financiar indemnizaciones.

La eliminación del artículo sobre licencias médicas aparece así como una concesión clave para sostener la arquitectura política de la reforma y evitar que el proyecto naufrague en su tramo final.

 

 

La presión que ejercieron los aliados del oficialismo torció el rumbo
