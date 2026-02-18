Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |“CALLATE O TE MATAMOS”, LE DIJERON A LA VÍCTIMA, DE 68 AÑOS

Se despertó y la rodeaba un grupo de delincuentes

Fue en 61 entre 15 y 16, en donde una banda que tenía a una mujer, amenazó a la víctima para huir con un televisor y documentación

Se despertó y la rodeaba un grupo de delincuentes

El asalto a la mujer se produjo en una casa de 61 entre 15 y 16 / Web

18 de Febrero de 2026 | 02:06
Edición impresa

El verano platense continúa signado por la inseguridad, que da menos tregua que las altas temperaturas de esta época.

Esta vez la víctima fue una vecina de 68 años, que vivió el peor despertar de su vida en su casa de 61 entre 15 y 16, a metros del Parque Saavedra. Minutos antes, media docena de ladrones, encapuchados y con guantes, habían irrumpido por la fuerza en la vivienda.

Tal lo que pudo saber este diario de una fuente cercana a la investigación de este asalto.

Al respecto, hizo saber que el atraco se originó cuando la víctima “estaba acostada en un sillón del living” y por los ruidos provocados por el grupo de intrusos al violentar el portón del frente “se despertó y alcanzó a ver a entre cinco y seis personas, entre ellas una mujer”.

El vocero reveló que, aterrada por esa inesperada situación, “la señora enseguida cerró los ojos para que la banda la creyera dormida y uno de los delincuentes”.

Por eso, indicó, supo la mujer que los asaltantes “iban y venían, murmuraban y se quedaron bastante tiempo en la habitación de ella”.

LE PUEDE INTERESAR

La familia de Eugenia Carril formará parte del bloque acusador

LE PUEDE INTERESAR

Suculento atraco a una pareja que iba a pie hacia su casa tras salir de un cajero

CRUELES AMENAZAS DE MUERTE

Pero seguramente tras deliberar entre ellos, los delincuentes resolvieron interpelar a la damnificada por este hecho de inseguridad.

“La despertaron y uno de ellos le tapó la boca con una mano que tenía guante, como estaban los demás integrantes del grupo”, consignó después el informante.

Fue entonces cuando quien se mostraba como el jefe de la banda, le lanzó una advertencia que la colmó de miedo. “Le dijo callate o te matamos”, reveló el portavoz. Los ladrones no dejaron rincón por revisar, en su afán de procurarse un suculento botín. Sin embargo, pese a que buscaron dinero y joyas hasta en la planta alta, al cabo de un buen rato vieron frustrada esa expectativa.

“Hasta donde pudo comprobar la mujer, de su casa se llevaron un televisor que sería de 75 pulgadas y mucha documentación personal: el DNI, tarjetas bancarias, su carnet de IOMA y el de UPCN”, detalló. No obstante, aclaró, “la víctima no descartó que pudieran haberle robado más cosas”.

“LE PEDÍAN LA CLAVE DEL CELULAR”

Al no quedar conformes con lo que ya habían robado, los delincuentes empezaron a presionar a la mujer para que les dijera la clave de su teléfono celular. Según contó una fuente del caso, la amenazaron en reiteradas ocasiones, pero la víctima se negó a dársela y también les aclaró que no tenía ninguna caja fuerte en la casa, como ellos insistían en saber.

La mujer no pudo confirmar si los asaltantes estaban armados. Sin embargo, declaró ante la Policía que en medio del robo escuchó a uno de ellos pedirle a un cómplice que tomara un cuchillo. Hasta el momento no hay detenidos, aunque la Justicia trabaja para identificar a los implicados.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Samid reclamó un avión sanitario, se enojó y al final lo trasladaron

Alquileres: el ajuste cuatrimestral, debajo del 8%

Licencias médicas: cómo hubiera quedado Argentina frente a países de la región

Más de la mitad de los deltas del mundo se hunden y el del Paraná presenta subsidencia

Vaciamiento del interior: la migración rural acelera la urbanización en Argentina

Mordeduras en alza: observan un incremento de casos con chicos en La Plata

La Feria de Emprendedores reunió a cientos de personas en Tandil

Los números de la suerte del miércoles 18 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Últimas noticias de Policiales

El crimen de Kim Gómez: llegó la hora de la verdad: el debate oral

Se conoce la sentencia en Kosovo por el asesinato de Clara Urdangaray

Una joven buscaba convertirse en buzo, se metió en el mar y no salió

La familia de Eugenia Carril formará parte del bloque acusador
Deportes
Quintero rescató a River: fusiló en un penal y venció a Bolívar 1 a 0
Escándalo en la Champions League: Vinicius denunció racismo de Prestianni y calentó el Benfica – Real Madrid
El pase de Cristian Medina al Botafogo, a horas de definirse
Eduardo Domínguez define quién reemplazará a Gabriel Neves en el mediocampo
Gimnasia anticipa su viaje por el paro general y ¿se vienen cambios en el equipo?
La Ciudad
Rectores reclaman una mejora salarial en las universidades
Alquileres: el ajuste cuatrimestral, debajo del 8%
Refuerzan las medidas de prevención del hantavirus
En Villa Elisa, el arreglo de una calle dejó un dique
Volvió “Bad Bunny” y el carnicero saltó a escena
Espectáculos
Yanina Latorre confirmó que le fue infiel a Diego Latorre: “Se lo contó una amiga mía”
"Para mí, lo era todo": la emotiva despedida de Luciana Pedraza a Robert Duvall
Los detalles de la serie documental de Silvina Luna: "Habrá material inédito que ella dejó grabado"
Estalló la polémica por las mujeres de “La Casita” de Bad Bunny en Argentina: furia y descargo
Zaira Nara sorprendió con un bikini y derritió la nieve en los Juegos de Invierno
Información General
Mordeduras en alza: observan un incremento de casos con chicos en La Plata
Unos tres millones de turistas se movilizaron en el país por Carnaval
Así se vio el eclipse solar anular, con el “anillo de fuego” en Argentina
¿Cuándo cae el próximo fin de semana largo? Mes a mes, el calendario completo de feriados 2026 para planificar
Dramática búsqueda de una turista bonaerense que hacía buceo y desapareció en Puerto Madryn

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla