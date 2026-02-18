Se despertó y la rodeaba un grupo de delincuentes

El asalto a la mujer se produjo en una casa de 61 entre 15 y 16 / Web

El verano platense continúa signado por la inseguridad, que da menos tregua que las altas temperaturas de esta época.

Esta vez la víctima fue una vecina de 68 años, que vivió el peor despertar de su vida en su casa de 61 entre 15 y 16, a metros del Parque Saavedra. Minutos antes, media docena de ladrones, encapuchados y con guantes, habían irrumpido por la fuerza en la vivienda.

Tal lo que pudo saber este diario de una fuente cercana a la investigación de este asalto.

Al respecto, hizo saber que el atraco se originó cuando la víctima “estaba acostada en un sillón del living” y por los ruidos provocados por el grupo de intrusos al violentar el portón del frente “se despertó y alcanzó a ver a entre cinco y seis personas, entre ellas una mujer”.

El vocero reveló que, aterrada por esa inesperada situación, “la señora enseguida cerró los ojos para que la banda la creyera dormida y uno de los delincuentes”.

Por eso, indicó, supo la mujer que los asaltantes “iban y venían, murmuraban y se quedaron bastante tiempo en la habitación de ella”.

CRUELES AMENAZAS DE MUERTE

Pero seguramente tras deliberar entre ellos, los delincuentes resolvieron interpelar a la damnificada por este hecho de inseguridad.

“La despertaron y uno de ellos le tapó la boca con una mano que tenía guante, como estaban los demás integrantes del grupo”, consignó después el informante.

Fue entonces cuando quien se mostraba como el jefe de la banda, le lanzó una advertencia que la colmó de miedo. “Le dijo callate o te matamos”, reveló el portavoz. Los ladrones no dejaron rincón por revisar, en su afán de procurarse un suculento botín. Sin embargo, pese a que buscaron dinero y joyas hasta en la planta alta, al cabo de un buen rato vieron frustrada esa expectativa.

“Hasta donde pudo comprobar la mujer, de su casa se llevaron un televisor que sería de 75 pulgadas y mucha documentación personal: el DNI, tarjetas bancarias, su carnet de IOMA y el de UPCN”, detalló. No obstante, aclaró, “la víctima no descartó que pudieran haberle robado más cosas”.

“LE PEDÍAN LA CLAVE DEL CELULAR”

Al no quedar conformes con lo que ya habían robado, los delincuentes empezaron a presionar a la mujer para que les dijera la clave de su teléfono celular. Según contó una fuente del caso, la amenazaron en reiteradas ocasiones, pero la víctima se negó a dársela y también les aclaró que no tenía ninguna caja fuerte en la casa, como ellos insistían en saber.

La mujer no pudo confirmar si los asaltantes estaban armados. Sin embargo, declaró ante la Policía que en medio del robo escuchó a uno de ellos pedirle a un cómplice que tomara un cuchillo. Hasta el momento no hay detenidos, aunque la Justicia trabaja para identificar a los implicados.