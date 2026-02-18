Se despertó y la rodeaba un grupo de delincuentes

Crimen de Kim Gómez: empieza el juicio contra el adolescente imputado
Crimen de Kim Gómez: empieza el juicio contra el adolescente imputado
Reforma laboral: el Gobierno eliminó el artículo de las licencias médicas tras la presión de los bloques aliados
El Tren Roca vuelve a La Plata, tras las obras durante el feriado de carnaval
Qué se sabe del dramático robo en Villa Castells: le desvalijaron la casa y volvieron a entrar cuando fue a denunciar
Quintero rescató a River: fusiló en un penal y venció a Bolívar 1 a 0
TALP deja de funcionar entre La Plata y el noroeste de Buenos Aires pero otra empresa se hace cargo y suma localidades
Escándalo en la Champions League: Vinicius denunció racismo de Prestianni y calentó el Benfica – Real Madrid
Yanina Latorre confirmó que le fue infiel a Diego Latorre: “Se lo contó una amiga mía”
Mordeduras en alza: observan un incremento de casos con chicos en La Plata
VIDEO. Así fue el ataque de un grupo de hinchas del Lobo a un Pincha antes del clásico
Samid reclamó un avión sanitario, se enojó y al final lo trasladaron
Unos tres millones de turistas se movilizaron en el país por Carnaval
Reportan varios esquiadores de montaña desaparecidos tras avalancha en California
Último día de Carnaval en La Plata: barrio por barrio, así cierra el cronograma de festejos
Conmoción tras el hallazgo sin vida de un joven en su vivienda de Altos de San Lorenzo
Piedrazo al micro del Pincha en el Bosque: buscan identificar quién fue el agresor
Se meten por los techos a robar una armería de La Plata: investigan manchas de sangre a 15 metros de altura
Buscan en La Plata a un joven de 16 años desaparecido hace dos semanas
Récord histórico: tres millones de turistas se movilizaron por el país y tuvo un fuerte impacto económico
Por la Ley de financiamiento, las universidades nacionales piden la "inmediata convocatoria a paritarias"
Los detalles de la serie documental de Silvina Luna: "Habrá material inédito que ella dejó grabado"
Acusan a una persona que por tirar una colilla de cigarrillo provocó el incendio de una palmera en La Plata
Sextorsión mortal: una integrante de la banda que operaba desde una cárcel platense era empleada municipal de Morón
El empleo textil argentino, víctima colateral de la apertura importadora de Milei
Reforma a prueba de “castas”, una economía estancada y el dólar como placebo
Estalló la polémica por las mujeres de “La Casita” de Bad Bunny en Argentina: furia y descargo
La ministra de Seguridad reveló que evalúan controles más severos en movilizaciones
"Para mí, lo era todo": la emotiva despedida de Luciana Pedraza a Robert Duvall
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Fue en 61 entre 15 y 16, en donde una banda que tenía a una mujer, amenazó a la víctima para huir con un televisor y documentación
El verano platense continúa signado por la inseguridad, que da menos tregua que las altas temperaturas de esta época.
Esta vez la víctima fue una vecina de 68 años, que vivió el peor despertar de su vida en su casa de 61 entre 15 y 16, a metros del Parque Saavedra. Minutos antes, media docena de ladrones, encapuchados y con guantes, habían irrumpido por la fuerza en la vivienda.
Tal lo que pudo saber este diario de una fuente cercana a la investigación de este asalto.
Al respecto, hizo saber que el atraco se originó cuando la víctima “estaba acostada en un sillón del living” y por los ruidos provocados por el grupo de intrusos al violentar el portón del frente “se despertó y alcanzó a ver a entre cinco y seis personas, entre ellas una mujer”.
El vocero reveló que, aterrada por esa inesperada situación, “la señora enseguida cerró los ojos para que la banda la creyera dormida y uno de los delincuentes”.
Por eso, indicó, supo la mujer que los asaltantes “iban y venían, murmuraban y se quedaron bastante tiempo en la habitación de ella”.
LE PUEDE INTERESAR
La familia de Eugenia Carril formará parte del bloque acusador
Pero seguramente tras deliberar entre ellos, los delincuentes resolvieron interpelar a la damnificada por este hecho de inseguridad.
“La despertaron y uno de ellos le tapó la boca con una mano que tenía guante, como estaban los demás integrantes del grupo”, consignó después el informante.
Fue entonces cuando quien se mostraba como el jefe de la banda, le lanzó una advertencia que la colmó de miedo. “Le dijo callate o te matamos”, reveló el portavoz. Los ladrones no dejaron rincón por revisar, en su afán de procurarse un suculento botín. Sin embargo, pese a que buscaron dinero y joyas hasta en la planta alta, al cabo de un buen rato vieron frustrada esa expectativa.
“Hasta donde pudo comprobar la mujer, de su casa se llevaron un televisor que sería de 75 pulgadas y mucha documentación personal: el DNI, tarjetas bancarias, su carnet de IOMA y el de UPCN”, detalló. No obstante, aclaró, “la víctima no descartó que pudieran haberle robado más cosas”.
Al no quedar conformes con lo que ya habían robado, los delincuentes empezaron a presionar a la mujer para que les dijera la clave de su teléfono celular. Según contó una fuente del caso, la amenazaron en reiteradas ocasiones, pero la víctima se negó a dársela y también les aclaró que no tenía ninguna caja fuerte en la casa, como ellos insistían en saber.
La mujer no pudo confirmar si los asaltantes estaban armados. Sin embargo, declaró ante la Policía que en medio del robo escuchó a uno de ellos pedirle a un cómplice que tomara un cuchillo. Hasta el momento no hay detenidos, aunque la Justicia trabaja para identificar a los implicados.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí