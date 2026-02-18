Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Atención! Se define el Cartonazo de $5.000.000 y el viernes sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Policiales

Quién es Florencia Rastelli, la influencer de La Plata que pelea por salvar su vida tras volcar con un UTV en Villa Gesell

Es dueña de la franquicia Paque & Cocö Home Essences, una de las marcas más reconocidas de esencias

Quién es Florencia Rastelli, la influencer de La Plata que pelea por salvar su vida tras volcar con un UTV en Villa Gesell

18 de Febrero de 2026 | 11:27
18 de Febrero de 2026 | 11:27

Escuchar esta nota

Crece la preocupación por el grave accidente que sufrió Florencia Rastelli Mella, de 33 años, ocurrido este fin de semana en la zona norte de Villa Gesell y que mantiene en vilo a la La Plata. La emprendedora e influencer se encuentra peleando por su vida en una clínica de Mar del Plata y su estado en grave luego del UTV en que se trasladaba por la playa volcó y salió despedida. Según se supo, su cuerpo quedó debajo del vehículo y es por ello que sufrió heridas de consideración.

Rastelli es abogada, recibida en la Universidad Católica de La Plata (UCALP), pero hace cinco años comenzó como feriante con un pequeño emprendimiento de esencias que, con los años, se transformó en uno de los locales referentes. Hoy, con 12 franquicias en diferentes puntos del país, Paque & Cocö Home Essences es una de las marcas más reconocidas del rubro.

De hecho, su estadía en la Costa tenía que ver con su empresa: este año, Florencia, según contó en sus redes, tiene cinco locales comerciales activos en la temporada: Cariló, Mar de las Pampas, Valeria del Mar, Costa Esmeralda y Pinamar.

Casada con un platense, y madre de Paz y de Pedro, es una joven influencer en las redes sociales en donde muestra su estilo de vida “sencillo y relajado” como ella define. Amante del esquí, una pasión que comparte con su hija mayor, es muy querida por sus seguidores, quienes, en las últimas horas, aunque sin saber bien qué es lo que pasaba, le dejaron mensajes de apoyo tras el posteo que se subió desde su cuenta y se pidió "recen por mí".

Es que el domingo, sus clientes se sorprendieron y preocuparon con el pedido de oración que compartieron en una historia de Instagram: "Hoy necesito más que nunca que recen por mí”, pedían, con una foto de Flor.

Qué se sabe del accidente de Rastelli Mella

Tal como informó EL DIA, Rastelli Mella se encontraba de viaje por la Costa Atlántica por cuestiones laborales. Estaba de acompañante, se dio vuelta el UVT y quedó atrapada debajo del mismo.

El siniestro se produjo en un sector muy concurrido por turistas y aficionados al off road. La mujer viajaba como acompañante en el vehículo playero cuando, por causas que se investigan, el rodado volcó sin intervención de terceros. A raíz del impacto, salió despedida y sufrió múltiples fracturas. Ingresó al Hospital de Villa Gesell con politraumatismo y traumatismo encéfalo craneano, más pérdida de conocimiento.

Tras el hecho fue trasladada de urgencia a Mar del Plata, donde permanece internada en terapia intensiva en estado delicado. "Presenta fracturas de las apófisis espinosas en C4, C6 y C7, además de lesiones en lámina y carilla articular de C5. Contusión pulmonar y neumotórax izquierdo, junto con lesión raquídea en D12 por compresión y estrechamiento del canal medular", informaron fuentes médicas en la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata -actualmente está allí-.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

