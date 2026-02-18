Se conoce la sentencia en Kosovo por el asesinato de Clara Urdangaray

Crimen de Kim Gómez: empieza el juicio contra el adolescente imputado
Crimen de Kim Gómez: empieza el juicio contra el adolescente imputado
Alquileres en La Plata: cuánto subirán en marzo tras la actualización del ICL
Reforma laboral: el Gobierno eliminó el artículo de las licencias médicas tras la presión de los bloques aliados
El Tren Roca vuelve a La Plata, tras las obras durante el feriado de carnaval
Qué se sabe del dramático robo en Villa Castells: le desvalijaron la casa y volvieron a entrar cuando fue a denunciar
Quintero rescató a River: fusiló en un penal y venció a Bolívar 1 a 0
TALP deja de funcionar entre La Plata y el noroeste de Buenos Aires pero otra empresa se hace cargo y suma localidades
Escándalo en la Champions League: Vinicius denunció racismo de Prestianni y calentó el Benfica – Real Madrid
Yanina Latorre confirmó que le fue infiel a Diego Latorre: “Se lo contó una amiga mía”
Mordeduras en alza: observan un incremento de casos con chicos en La Plata
VIDEO. Así fue el ataque de un grupo de hinchas del Lobo a un Pincha antes del clásico
Samid reclamó un avión sanitario, se enojó y al final lo trasladaron
Unos tres millones de turistas se movilizaron en el país por Carnaval
Reportan varios esquiadores de montaña desaparecidos tras avalancha en California
Último día de Carnaval en La Plata: barrio por barrio, así cierra el cronograma de festejos
Conmoción tras el hallazgo sin vida de un joven en su vivienda de Altos de San Lorenzo
Piedrazo al micro del Pincha en el Bosque: buscan identificar quién fue el agresor
Se meten por los techos a robar una armería de La Plata: investigan manchas de sangre a 15 metros de altura
Buscan en La Plata a un joven de 16 años desaparecido hace dos semanas
Récord histórico: tres millones de turistas se movilizaron por el país y tuvo un fuerte impacto económico
Por la Ley de financiamiento, las universidades nacionales piden la "inmediata convocatoria a paritarias"
Los detalles de la serie documental de Silvina Luna: "Habrá material inédito que ella dejó grabado"
Acusan a una persona que por tirar una colilla de cigarrillo provocó el incendio de una palmera en La Plata
Sextorsión mortal: una integrante de la banda que operaba desde una cárcel platense era empleada municipal de Morón
El empleo textil argentino, víctima colateral de la apertura importadora de Milei
Reforma a prueba de “castas”, una economía estancada y el dólar como placebo
Estalló la polémica por las mujeres de “La Casita” de Bad Bunny en Argentina: furia y descargo
La ministra de Seguridad reveló que evalúan controles más severos en movilizaciones
"Para mí, lo era todo": la emotiva despedida de Luciana Pedraza a Robert Duvall
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El juicio por la muerte de la joven oriunda de City Bell entra en su instancia final y mañana se hará pública la definición del tribunal
RUDY CASTILLO
Por RUDY CASTILLO
A más de 12.000 kilómetros de La Plata, en una sala judicial de Kosovo, se cerró el tramo final de un proceso que lleva casi tres años. Mañana el tribunal dará a conocer la sentencia contra Endrit Nika, acusado por la muerte de la joven platense María Clara Urdangaray. En la antesala del veredicto, EL DIA habló con su madre, Magdalena Delmonte, quien permanece en el corazón del Viejo Continente, junto a Facundo Urdangaray siguiendo cada instancia del juicio.
El caso se remonta al 1° de agosto de 2023. Clara, de 27 años y de City Bell, se encontraba en un hotel de Kosovo Polje, en el distrito de Pristina, adonde había viajado con su pareja para asistir al casamiento del hermano de él. Según la acusación, tras una discusión en la habitación que compartían, el acusado la arrojó desde el sexto piso del edificio. La joven fue trasladada a un centro de salud, pero murió a raíz de las graves heridas.
Casi tres años después de aquella madrugada en la que todo cambió para siempre, la familia vuelve a atravesar horas decisivas.
La diferencia horaria es de cuatro horas, pero la distancia emocional parece mucho mayor. Del otro lado del teléfono se percibe el desgaste lógico de meses de audiencias, de pruebas expuestas con crudeza y de una espera que se hizo interminable. También, la convicción intacta de que la sentencia puede marcar un punto final judicial a una historia que, para la familia, siempre tuvo un nombre.
“El día 16 se celebró la audiencia de alegatos finales. El fiscal del Estado, Armend Hamiti, presentó sus argumentos. Nosotros, como parte perjudicada, a través de nuestro abogado Betim Shala, también expusimos. Y la defensa del acusado concluyó con su alegato”, detalló Magdalena. Fue la última audiencia antes del fallo.
Allí, el fiscal solicitó que el acusado sea declarado culpable según la acusación formal por haber causado la muerte de Clara y que se le imponga la pena prevista por la ley. En su exposición sostuvo que no se trata solo de un expediente, sino de “una historia de violencia, control y tragedia personal”, y remarcó que, aunque la Justicia no puede devolverle la vida, sí puede demostrar que su vida tuvo valor y que la violencia no puede tolerarse. “La responsabilidad tiene un nombre: Endrit Nika”, afirmó.
LE PUEDE INTERESAR
Una joven buscaba convertirse en buzo, se metió en el mar y no salió
LE PUEDE INTERESAR
Se despertó y la rodeaba un grupo de delincuentes
Para los padres, las pruebas reunidas durante el debate no dejan margen para la duda. “Las pruebas que fueron presentadas en el expediente son contundentes. Todas tienen sustento científico. Los videos presentados por la fiscalía son muy duros, pero también sabíamos que en ellos estaba la verdad. Nosotros sentimos que no hay lugar a duda”, sostuvo la madre.
El proceso fue vivido con dolor y en soledad física, aunque no emocional. “Estamos lejos, pero a pesar de la distancia nuestra gente está siempre acompañando y brindándonos su apoyo”, contó. Es que claro, desde La Plata, familiares y amigos siguen cada instancia y multiplican mensajes bajo una misma consigna: justicia para Clara.
“Clarita tendrá justicia. Este 19 de febrero todos tenemos que hacer mucha fuerza. Clarita clama justicia”, expresó Magdalena a este diario. Mañana, cuando el tribunal de ese país pronuncie su decisión, no solo se definirá la situación procesal del acusado Endrit Nika. También se pondrá a prueba la respuesta judicial ante un caso que conmovió a nuestra ciudad y que, a miles de kilómetros, aguarda una definición que puede marcar un antes y un después.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí