Se conoce la sentencia en Kosovo por el asesinato de Clara Urdangaray

A más de 12.000 kilómetros de La Plata, en una sala judicial de Kosovo, se cerró el tramo final de un proceso que lleva casi tres años. Mañana el tribunal dará a conocer la sentencia contra Endrit Nika, acusado por la muerte de la joven platense María Clara Urdangaray. En la antesala del veredicto, EL DIA habló con su madre, Magdalena Delmonte, quien permanece en el corazón del Viejo Continente, junto a Facundo Urdangaray siguiendo cada instancia del juicio.

El caso se remonta al 1° de agosto de 2023. Clara, de 27 años y de City Bell, se encontraba en un hotel de Kosovo Polje, en el distrito de Pristina, adonde había viajado con su pareja para asistir al casamiento del hermano de él. Según la acusación, tras una discusión en la habitación que compartían, el acusado la arrojó desde el sexto piso del edificio. La joven fue trasladada a un centro de salud, pero murió a raíz de las graves heridas.

Casi tres años después de aquella madrugada en la que todo cambió para siempre, la familia vuelve a atravesar horas decisivas.

La diferencia horaria es de cuatro horas, pero la distancia emocional parece mucho mayor. Del otro lado del teléfono se percibe el desgaste lógico de meses de audiencias, de pruebas expuestas con crudeza y de una espera que se hizo interminable. También, la convicción intacta de que la sentencia puede marcar un punto final judicial a una historia que, para la familia, siempre tuvo un nombre.

“El día 16 se celebró la audiencia de alegatos finales. El fiscal del Estado, Armend Hamiti, presentó sus argumentos. Nosotros, como parte perjudicada, a través de nuestro abogado Betim Shala, también expusimos. Y la defensa del acusado concluyó con su alegato”, detalló Magdalena. Fue la última audiencia antes del fallo.

Allí, el fiscal solicitó que el acusado sea declarado culpable según la acusación formal por haber causado la muerte de Clara y que se le imponga la pena prevista por la ley. En su exposición sostuvo que no se trata solo de un expediente, sino de “una historia de violencia, control y tragedia personal”, y remarcó que, aunque la Justicia no puede devolverle la vida, sí puede demostrar que su vida tuvo valor y que la violencia no puede tolerarse. “La responsabilidad tiene un nombre: Endrit Nika”, afirmó.

Para los padres, las pruebas reunidas durante el debate no dejan margen para la duda. “Las pruebas que fueron presentadas en el expediente son contundentes. Todas tienen sustento científico. Los videos presentados por la fiscalía son muy duros, pero también sabíamos que en ellos estaba la verdad. Nosotros sentimos que no hay lugar a duda”, sostuvo la madre.

El proceso fue vivido con dolor y en soledad física, aunque no emocional. “Estamos lejos, pero a pesar de la distancia nuestra gente está siempre acompañando y brindándonos su apoyo”, contó. Es que claro, desde La Plata, familiares y amigos siguen cada instancia y multiplican mensajes bajo una misma consigna: justicia para Clara.

“Clarita tendrá justicia. Este 19 de febrero todos tenemos que hacer mucha fuerza. Clarita clama justicia”, expresó Magdalena a este diario. Mañana, cuando el tribunal de ese país pronuncie su decisión, no solo se definirá la situación procesal del acusado Endrit Nika. También se pondrá a prueba la respuesta judicial ante un caso que conmovió a nuestra ciudad y que, a miles de kilómetros, aguarda una definición que puede marcar un antes y un después.