Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |UN CASO QUE ATRAVESÓ LAS FRONTERAS DE LA CIUDAD

El crimen de Kim Gómez: llegó la hora de la verdad: el debate oral

Por el homicidio de la nena de 7 años, ocurrido el 25 de febrero de 2025, un joven -hoy mayor de edad- estará sentado en el banquillo de los acusados. El proceso durará ocho jornadas. Hay una enorme expectativa

El crimen de Kim Gómez: llegó la hora de la verdad: el debate oral

Kim Gómez, la nena de 7 años asesinada en Altos de San Lorenzo / Web

18 de Febrero de 2026 | 02:09
Edición impresa

Con un fuerte dispositivo de seguridad y marcada expectativa pública, hoy se inicia en La Plata el juicio oral por el crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años que murió tras ser arrastrada por un automóvil robado a su madre en la localidad de Altos de San Lorenzo. El caso, que ocurrió el 25 de febrero de 2024, se convirtió en una postal de horror que conmovió a la Ciudad, atravesó al país cruzó fronteras y reavivó el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad.

En el banquillo de los acusados estará sentado un joven que ya alcanzó la mayoría de edad -los 18 años-, aunque le aplicarán los criterios normativos que la Justicia maneja para los menores que delinquen, ya que se tiene en cuenta la edad del imputado al momento de la comisión del injusto.

Sin dudas la sociedad llega a esta instancia con una herida abierta. La historia de Kim no se apagó con el paso de los meses: sigue latiendo en cada reclamo de justicia, en cada marcha, en cada recuerdo, del que su padre, Marcos Gómez, hizo bandera.

Marcos Gómez, el papá de Kim. Su lucha se hizo bandera / Web

Ahora, todo se concentrará en una sala del Fuero en 7 entre 524 y 525 de Tolosa, donde se intentará poner palabras jurídicas a una tragedia inexplicable.

El sospechoso arrastra cargos por el delito de “homicidio en ocasión de robo”, en los términos del artículo 165 del Código Penal.

LE PUEDE INTERESAR

Se conoce la sentencia en Kosovo por el asesinato de Clara Urdangaray

LE PUEDE INTERESAR

Una joven buscaba convertirse en buzo, se metió en el mar y no salió

Si bien esa norma establece que “se impondrá reclusión o prisión de diez a veinticinco años, si con motivo u ocasión del robo resultare un homicidio”, la eventual condena será reducida de un tercio a la mitad por el régimen especial que se aplica en la minoridad.

Raquel Ponzinibbio será la defensora oficial; Mercedes Catani la fiscal encargada de sostener la acusación y el Tribunal que emitirá el fallo, luego de escuchar a las partes a lo largo de ocho audiencias, es el de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de La Plata, integrado por los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Marcenaro.

En la causa también está implicado un adolescente de 14 años, considerado no punible por su edad.

Sobre ese adolescente, por disposición de la jueza de primera instancia María José Lescano, se aplicó una medida de seguridad en un instituto de máxima contención por dos años, con tratamiento interdisciplinario, y que será reevaluada al término de ese plazo.

La magistrada atribuyó al joven que será juzgado la autoría del homicidio y al menor de 14 años el rol de coautor.

El 25 de febrero de 2025, al caer la tarde, en la intersección de la avenida 72, a metros del cruce con la calle 25, los dos menores interceptaron un Fiat Palio rojo, de tres puertas, que aguardaba el cambio del semáforo para continuar su recorrido. Adentro iban Florencia (la madre) y la pequeña Kim.

Los atacantes sorprendieron a la conductora y, tras forcejear con ella, la obligaron a descender del rodado.

La mujer quedó en plena calzada, pidiendo auxilio en estado de desesperación: dentro del vehículo permanecía su hija, sentada en el asiento delantero y con el cinturón de seguridad colocado.

Así se inició una secuencia trágica. La niña quedó sujeta al automóvil mientras los delincuentes emprendían la fuga por la periferia de la Ciudad. Así, cuando intentaron arrojarla del coche, quedó enganchada y fue arrastrada a lo largo de más de mil metros, impactando su cuerpo contra el asfalto.

El joven que será juzgado por el crimen cumplió 18 años / Web

La huida culminó a pocas cuadras, cuando el vehículo colisionó contra un poste en el barrio Altos de San Lorenzo. Esa misma noche, efectivos policiales lograron aprehender a los implicados.

“Necesitamos sanar. Nos estamos preparando para atravesar este proceso para ir cerrando heridas. Sabemos que nada nos devolverá a Kim, pero tenemos que dejar un mensaje. Trascender”, planteó el papá de la chiquita en contacto con la prensa.

 

El delito imputado establece una pena de 10 a 25 años de prisión, pero será de aplicación reducida

 

“A mi me ayudará presenciar las audiencias. Florencia va a tener un rol clave que seguro también la ayudará en esta etapa. Sabemos que no habrá sorpresas porque el caso está muy claro. Pero me propuse trabajar de manera activa para que haya cambios en cuestiones de inseguridad. Por eso intervine en audiencias en el Congreso”, agregó.

Precisamente, en el plano legislativo se avanzó con la media sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil. “Es importante, pero mi dolor no tiene reparación”, afirmó Gómez en las últimas horas. “No había nada para festejar. Mi hija lo era todo”, concluyó.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Samid reclamó un avión sanitario, se enojó y al final lo trasladaron

Licencias médicas: cómo hubiera quedado Argentina frente a países de la región

Más de la mitad de los deltas del mundo se hunden y el del Paraná presenta subsidencia

Vaciamiento del interior: la migración rural acelera la urbanización en Argentina

Mordeduras en alza: observan un incremento de casos con chicos en La Plata

La Feria de Emprendedores reunió a cientos de personas en Tandil

San Nicolás se prepara para la Expoagro y refuerza su rol como capital del agro argentino

Los números de la suerte del miércoles 18 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Últimas noticias de Policiales

Se conoce la sentencia en Kosovo por el asesinato de Clara Urdangaray

Una joven buscaba convertirse en buzo, se metió en el mar y no salió

Se despertó y la rodeaba un grupo de delincuentes

La familia de Eugenia Carril formará parte del bloque acusador
La Ciudad
Rectores reclaman una mejora salarial en las universidades
Alquileres: el ajuste cuatrimestral, debajo del 8%
Refuerzan las medidas de prevención del hantavirus
En Villa Elisa, el arreglo de una calle dejó un dique
Volvió “Bad Bunny” y el carnicero saltó a escena
Espectáculos
Yanina Latorre confirmó que le fue infiel a Diego Latorre: “Se lo contó una amiga mía”
"Para mí, lo era todo": la emotiva despedida de Luciana Pedraza a Robert Duvall
Los detalles de la serie documental de Silvina Luna: "Habrá material inédito que ella dejó grabado"
Estalló la polémica por las mujeres de “La Casita” de Bad Bunny en Argentina: furia y descargo
Zaira Nara sorprendió con un bikini y derritió la nieve en los Juegos de Invierno
Deportes
Quintero rescató a River: fusiló en un penal y venció a Bolívar 1 a 0
Escándalo en la Champions League: Vinicius denunció racismo de Prestianni y calentó el Benfica – Real Madrid
El pase de Cristian Medina al Botafogo, a horas de definirse
Eduardo Domínguez define quién reemplazará a Gabriel Neves en el mediocampo
Gimnasia anticipa su viaje por el paro general y ¿se vienen cambios en el equipo?
Información General
Mordeduras en alza: observan un incremento de casos con chicos en La Plata
Unos tres millones de turistas se movilizaron en el país por Carnaval
Así se vio el eclipse solar anular, con el “anillo de fuego” en Argentina
¿Cuándo cae el próximo fin de semana largo? Mes a mes, el calendario completo de feriados 2026 para planificar
Dramática búsqueda de una turista bonaerense que hacía buceo y desapareció en Puerto Madryn

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla