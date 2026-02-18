Perú, una máquina de destituir presidentes

Suspenden por 15 días los despidos en la empresa de neumáticos Fate
Suspenden por 15 días los despidos en la empresa de neumáticos Fate
Quién es Florencia Rastelli, la influencer de La Plata que pelea por salvar su vida tras volcar con un UTV
La CGT confirmó el paro de 24 horas cuando se trate la reforma laboral: "Será contundente"
Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Sarmiento y Gimnasia (Mza) - Gimnasia
Comunicado oficial del SPB: cómo sigue la investigación por los supuestos empleos penitenciarios
Por el paro de la CGT, se unió UTEDYC y este jueves 19 no habría futbol en la Liga Profesional
Guillermina Valdés contó todo sobre los rumores de romance con Mauricio Macri
El Súper Cartonazo de $5.000.000, para un joven platense: hasta las 17 hay tiempo de presentar el cartón
Viajar en micro de La Plata a CABA ya cuesta más caro: los nuevos valores, con y sin SUBE registrada
Caso Kim Gómez: "Queremos una condena ejemplar y que mi hija marque un antes y un después"
Suculento atraco a una pareja que iba a pie hacia su casa tras salir de un cajero
El Tren Roca volvió a La Plata tras las obras durante el finde y los feriados de Carnaval
Marcha atrás del Gobierno con las licencias médicas: cómo se regirán los casos de enfermedad
Las tensiones en el Senado que reavivan la interna en el peronismo bonaerense
Más de un millón de estudiantes bonaerenses volvieron a las aulas
Miércoles pesado y con mucha humedad en La Plata: cómo sigue el tiempo para la semana
La Plata en alerta por el aumento de casos de mordeduras de perros a chicos
¿Casita VIP?: la fortuna que pagó Wanda Nara para estar al lado de Bad Bunny
Fuerte decisión de Flor Vigna en medio de la internación de Luciano Castro
VIDEO. Volvió “Bad Bunny” y el carnicero de La Plata saltó a escena con su historia
Se conoce la sentencia en Kosovo por el asesinato de Clara Urdangaray
Samid reclamó un avión sanitario, se enojó y al final lo trasladaron
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Luis Jaime Cisneros
Columnista de AFP
El Congreso de Perú destituyó al presidente interino José Jerí por inconducta en sus funciones y falta de idoneidad para ejercer el cargo, tras un juicio político relámpago. El séptimo jefe de Estado en 10 años fue removido con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones del cargo al que había accedido como presidente del Congreso en octubre.
La destitución de Jerí se inscribe dentro de la crisis institucional que vive Perú desde las elecciones de 2016, cuando se desató un choque permanente de poderes entre un parlamento fuerte y un Ejecutivo débil en un contexto de fragmentación partidaria y ausencia de consenso político.
“La mesa directiva declara la vacancia del presidente de la república”, anunció el jefe encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, luego de la votación. Se necesitaban 58 votos para destituirlo.
El parlamento elegirá hoy a un nuevo jefe del legislativo, quien automáticamente asumirá la presidencia interina de Perú hasta el 28 de julio, señaló Rospigliosi.
Perú quedará acéfalo por más de 24 horas, de acuerdo a la decisión del Congreso, un caso inédito en la historia reciente de este país.
LE PUEDE INTERESAR
IA: una carrera que amenaza a la humanidad
LE PUEDE INTERESAR
Perú, una máquina de destituir presidentes
Jerí cayó en momentos que la fiscalía lo investiga por dos casos de presunto tráfico de influencias. Su mandato finalizaba en julio y su tarea era garantizar la transparencia de las elecciones presidenciales y legislativas del 12 de abril.
Jerí, de 39 años, fue jefe del Congreso hasta que el 10 de octubre reemplazó en la presidencia a Dina Boluarte, destituida en un juicio político relámpago en el que se alegó su incapacidad para resolver una ola de extorsiones y asesinatos a sueldo.
Afuera del Congreso, un pequeño grupo de manifestantes llevaba carteles pidiendo apartar a Jerí por haber convertido el palacio presidencial “en un burdel”.
Jerí enfrentó hasta siete pedidos de censura impulsados por la minoritaria oposición izquierdista y un bloque de partidos de derecha que buscaban removerlo por “inconducta funcional y falta de idoneidad” para ejercer el cargo.
“Ha decepcionado al congreso por los errores que ha cometido, el congreso se equivocó al elegirlo y podemos corregir el error”, afirmó el legislador derechista Jorge Marticorena durante el debate.
“Este presidente no sirve, tenemos hartas cifras de sicariato y homicidios, las cifras no han bajado”, dijo la izquierdista Susel Paredes.
“Yo no he cometido ningún delito. Tengo la plena suficiencia moral para poder ejercer la presidencia de la República”, declaró Jerí en entrevista por televisión el domingo.
“Tener un nuevo relevo en la presidencia -el cuarto en el actual lustro político- no resolverá nada de la profunda crisis institucional que vive el país”, dijo el analista político Augusto Álvarez.
Además, “será difícil encontrar en el Congreso actual -con evidencia de mediocridad y sospecha sólida de corrupción generalizada- un reemplazo con legitimidad política”, agregó.
La rapidez con la que se tramita la censura fue vinculada con la campaña electoral, que registra un récord de más de 30 candidatos presidenciales.
“Los partidos que apresuran la destitución lo hacen porque creen que eso podría ayudarlos a obtener más votos en la elección del 12 de abril”, recalcó Alvarez.
El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien encabeza las encuestas, ha sido el más enfático en reclamar la renuncia de Jerí.
López Aliaga, simpatizante del presidente Donald Trump, ha señalado que “Jerí es operador de decenas de grupos chinos que entran a Palacio en masa”.
En la última década solo uno de siete mandatarios peruanos completó su mandato. Luego de un inicio rutilante con una aprobación de casi 60% en los sondeos debido al impulso que dio a la lucha contra el crimen organizado, la popularidad de Jerí cayó a 37% en febrero.
Las críticas surgieron cuando la fiscalía le abrió en enero una investigación preliminar por presunto “tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses” tras saberse de una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno. A ese encuentro Jerí acudió con el rostro cubierto.
Su situación se complicó este mes con otra indagación por “tráfico de influencias” ante su presunta intervención en la contratación de nueve mujeres en su gobierno.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí