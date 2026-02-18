Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |FUROR POR EL MÚSICO

¿Casita VIP? La fortuna que pagó Wanda Nara para estar al lado de Bad Bunny

¿Casita VIP? La fortuna que pagó Wanda Nara para estar al lado de Bad Bunny
18 de Febrero de 2026 | 02:38
Los shows de Bad Bunny en River Plate dejaron muchos momentos memorables, entre ellos, el paso de Wanda Nara por “La Casita”, el lugar que se convirtió en una verdadera disputa entre famosos, influencers y fans.

Luego de que las imágenes de Nara se hicieran virales, Marcela Tauro reveló en “Intrusos” que la modelo y conducta de “MasterChef Celebrity” habría pagado una fortuna por poder estar en este codiciado espacio dentro del recital del cantante puertorriqueño.

“Acá me dicen ‘7 millones de pesos salía entrar a la casita’”, dijo en “Intrusos”. “Para mí, ella pagó, el público de Bad Bunny no es el de Wanda y creo que entró solamente para tener la foto con Lali, Niki Nicole y que lo vea la China Suárez”, sumó Natalie Weber.

Luego, Marcela profundizó y dio detalles de los supuestos pagos: “Un influencer que se hace llamar @unpocodecocker contó que pagó los 7 millones”.

 

