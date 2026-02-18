El Súper Cartonazo de $5.000.000, para un joven platense: hasta las 17 hay tiempo de presentar el cartón

Hoy, la suerte en la Ciudad tiene nombre y apellido: Adán Fleitas. Con 27 años y vecino del casco urbano, fue quien presentó la tarjeta con los 15 aciertos y se quedó -por ahora- con el pozo acumulado de 5 millones de pesos del Súper Cartonazo de EL DIA.

“Gané, esta vez me tocó a mí”, resumió todavía con la adrenalina a flor de piel en la redacción de EL DIA. La definición de esta edición fue especial: debido a los feriados de Carnaval del lunes y martes, el cierre se trasladó de manera excepcional a este miércoles 18 a las 17, horario límite para presentar los números ganadores en la sede de diagonal 80.

El número que faltaba llegó y desató el festejo familiar. Detrás de la jugada hubo una historia compartida: el principal impulsor fue su tío. “Gané por mi él, que lo viene siguiendo y lo fuimos completando juntos. Está buenísimo el juego. Es un regalo prácticamente de mi tío. Yo no juego, pero él sí y lo seguimos entre los dos”, explicó.

La escena fue tan vertiginosa como emocionante. Apenas comprobaron que estaban los 15 aciertos, el teléfono sonó. “Mi tío me llamó y me dijo: ‘andá ya’. Vine corriendo”, contó Adán, que no quiso perder ni un minuto antes del cierre oficial.

Trabajador independiente, Adán se dedica a tareas de construcción: durlock, pintura y mampostería. El premio, lejos de ser un gasto inmediato, ya tiene destino definido. “Voy a hacer inversiones en mi casa, que la estoy construyendo. Poder seguir con todo”, afirmó. En un contexto económico desafiante, el dinero representa un empujón decisivo para terminar su vivienda y proyectar con mayor tranquilidad.

El vínculo con el diario tiene además un costado laboral y afectivo. “Mi tío publicita su trabajo acá y eso nos ayuda bastante. A mí también me gustaría, poder progresar en el país y en mi trabajo”, expresó, dejando entrever que el premio no sólo es un alivio económico, sino también una señal de esperanza. El festejo, en tanto, será compartido. “Le voy a regalar algo a mi tío. Seguramente algo vamos a comer juntos”, anticipó, convencido de que la victoria es tan suya como de quien lo invitó a seguir los números.

El viernes, nueva tarjeta

El Súper Cartonazo comienza cada semana con la tarjeta que se entrega junto a la edición impresa del diario. Desde el viernes se publican diez números diarios, del 00 al 89, tanto en la versión papel como en la edición digital. El objetivo es completar los 15 números del cupón y presentarlo dentro del plazo estipulado.

En esta ocasión, el cronograma habitual se modificó por única vez debido a los feriados de Carnaval. Con el pozo acumulado de $5.000.000, la definición se realizará hoy a las 17. Una vez vencido el horario, no se aceptarán nuevas presentaciones.

Además, ya está confirmado que la nueva tarjeta podrá conseguirse gratis con la edición impresa del diario del viernes 20 de febrero, ya que la distribución habitual se vio alterada por el paro general convocado para mañana. Ese mismo viernes se publicarán los primeros números de la nueva tanda semanal.