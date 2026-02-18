Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Atención! Se define el Cartonazo de $5.000.000 y el viernes sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Deportes

Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Sarmiento y Gimnasia (Mza) - Gimnasia
18 de Febrero de 2026 | 14:44

Escuchar esta nota

La AFA confirmó quiénes integrarán la terna arbitral para dirigir a Estudiantes vs Sarmiento y Gimnasia (Mza) vs Gimnasia. La fecha 6 comenzará con algunas modificaciones debido al paro general al que se suma Utedyc y que obliga a reprogramar los encuentros pactados para este jueves 19.

Fecha 6 (Interzonal)

Jueves 19 de febrero

17.15 Defensa y Justicia – Belgrano -ESPN Premium-

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Joaquin Gil

AVAR: Pablo Dóvalo

17.15 San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Damían Rubino

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Mariano Ascenzi

19.30 Independiente Rivadavia Mza. – Independiente -ESPN Premium-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Pablo Echavarría

AVAR: Carlos Córdoba

19.30 Instituto – Atlético Tucumán -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca

VAR: José Carreras

AVAR: Matías Bianchi

Viernes 20 de febrero

18.00 Estudiantes – Sarmiento -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti

VAR: Nahuel Viñas

AVAR: Yamil Possi

20.00 Boca – Racing -TNT Sports-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Javier Uziga

22.15 Gimnasia (Mza.) – Gimnasia -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Julio Fernández

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Diego Martín

22.15 Rosario Central – Talleres -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez

Árbitro asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Marcelo Bistocco

Sábado 21 de febrero

17.00 Platense – Barracas Central -ESPN Premium-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

VAR: Ariel Penel

AVAR: Diego Verlotta

17.00 Banfield – Newell’s -TNT Sports-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Lucas Comesaña

19.15 Deportivo Riestra – Huracán -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Javier Mihura

21.30 Central Córdoba – Tigre -ESPN Premium-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: Nicolás Ramírez

AVAR: Diego Romero

Domingo 22 de febrero

18.30 Vélez – River -ESPN Premium-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

VAR: Germán Delfino

AVAR: Gisella Trucco

21.00 Unión – Aldosivi -TNT Sports-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Lucas Pardo

Árbitro asistente 2: Mariana Dure

Cuarto árbitro: Leandro Billanueva

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Gastón Suárez

A confirmar

Argentinos – Lanús -TNT Sports-

