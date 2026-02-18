Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Sarmiento y Gimnasia (Mza) - Gimnasia

Suspenden por 15 días los despidos en la empresa de neumáticos Fate
Suspenden por 15 días los despidos en la empresa de neumáticos Fate
La AFA confirmó quiénes integrarán la terna arbitral para dirigir a Estudiantes vs Sarmiento y Gimnasia (Mza) vs Gimnasia. La fecha 6 comenzará con algunas modificaciones debido al paro general al que se suma Utedyc y que obliga a reprogramar los encuentros pactados para este jueves 19.
Jueves 19 de febrero
17.15 Defensa y Justicia – Belgrano -ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Joaquin Gil
AVAR: Pablo Dóvalo
17.15 San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
Cuarto árbitro: Damían Rubino
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Mariano Ascenzi
19.30 Independiente Rivadavia Mza. – Independiente -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Pablo Echavarría
AVAR: Carlos Córdoba
19.30 Instituto – Atlético Tucumán -TNT Sports-
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Damián Espinoza
Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca
VAR: José Carreras
AVAR: Matías Bianchi
Viernes 20 de febrero
18.00 Estudiantes – Sarmiento -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti
VAR: Nahuel Viñas
AVAR: Yamil Possi
20.00 Boca – Racing -TNT Sports-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Javier Uziga
22.15 Gimnasia (Mza.) – Gimnasia -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Julio Fernández
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Diego Martín
22.15 Rosario Central – Talleres -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
Árbitro asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Marcelo Bistocco
Sábado 21 de febrero
17.00 Platense – Barracas Central -ESPN Premium-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
VAR: Ariel Penel
AVAR: Diego Verlotta
17.00 Banfield – Newell’s -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Lucas Comesaña
19.15 Deportivo Riestra – Huracán -TNT Sports-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Javier Mihura
21.30 Central Córdoba – Tigre -ESPN Premium-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Federico Benítez
VAR: Nicolás Ramírez
AVAR: Diego Romero
Domingo 22 de febrero
18.30 Vélez – River -ESPN Premium-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Juan Pafundi
VAR: Germán Delfino
AVAR: Gisella Trucco
21.00 Unión – Aldosivi -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Lucas Pardo
Árbitro asistente 2: Mariana Dure
Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Gastón Suárez
A confirmar
Argentinos – Lanús -TNT Sports-
