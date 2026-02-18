River y un triunfo más sufrido de lo esperado

Juan Fernando Quintero fue el jugador que más intentó y el que hizo el gol de River en San Luis / C. Argentina

Con un penal en el minuto 41 del segundo tiempo que Juanfer Quintero convirtió en gol, River derrotó 1-0 a Ciudad de Bolívar y se clasificó con sufrimiento en la Copa Argentina. ¿El nivel? De regular para abajo y con más dudas que antes de empezar a jugar.

En el primer tiempo quedó en evidencia la falta de confianza del equipo. Pero al mismo tiempo la poca precisión. Dominó la pelota casi en exclusividad y el territorio: se jugaron los 45 minutos en campo de Bolívar y muchos de ellos dentro del área. Pero no tuvo al jugador desequilibrante como para romper el cerrojo defensivo del rival, que lógicamente se abroqueló en el fondo y esperó para defender.

Juan Fernando Quintero fue el encargado de llevar la pelota, con aciertos y errores. Por momentos encontró el pase o al compañero, pero en varias oportunidades equivocó al rival. O directamente no lo tuvo a tiro. En pelota parada no logró sacar diferencias y algún que otro tiro de esquina lo hizo muy mal.

Claro que fue River quien mereció el gol. No fue un torbellino pese a jugar muchos pasajes del período dentro del área Celeste. El campeón del mundo Montiel tuvo dos chances muy claras, primero le erró a la pelota por el segundo palo y a los 35 minutos le atoró el arquero. En el rebote Fausto Vera remató fuerte y dos defensores sacaron el córner.

Sin dudas que fue un llamado de atención para Marcelo Gallardo, que tuvo que poner al mejor equipo que tiene a mano, ese mal primer tiempo. Porque no pudo sacar diferencias en el resultado contra un rival de una categoría inferior, que recién este año está jugando en la Primera Nacional después de varias temporadas en el Federal “A”.

¿Por qué no tiene un delantero claro de área? Porque no tiene un jugador de esas características y porque Gallardo considera que sus equipos no tienen que jugar a eso. Pero pasan las fechas y las dudas respecto al andar de River tienen más dudas que certezas. Arrancó con un 4-2-3-1 y terminó con un 4-3-3.

En el segundo tiempo Bolívar se animó en los primeros minutos, con un poco de aire renovado, y le creó una situación de gol que por muy poco no se concretó. Tardó Carballo y luego González apuntó desviado. Pero fue un llamado de atención.

Después River siguió atacando, con sus laterales, pero con menos ideas que antes. Y más desesperación. Galván fue el que más intentó de media y larga distancia. Un remate suyo se estrelló en el travesaño, en la jugada más cercana que tuvo el Millonario en los primeros 15 minutos, cuando empezó la zona de riesgo de penales.

Colidio, Subiabre y Freitas le dieron otra frescura a River que intentó sumarle jugadores a Quintero para atacar y buscar el espacio y lugar para el gol, que llegó a falta de cuatro minutos por un torpe penal de Martínez sobre Freitas que Quintero cambió por gol. Desahogo para un Millonario que logró la clasificación pero no pudo mostrar un nivel convincente como para que su gente se ilusione. Y deje de protestar por lo que poco que genera el equipo.